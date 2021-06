Des crues soudaines et des coulées de boue au Sri Lanka déclenchées par de fortes pluies ont fait au moins trois morts et deux disparus, tandis que plus de 5 000 sont déplacées

