Des inondations en Inde font que la rivière chevauche les murs du Taj Mahal, ce qui suscite des inquiétudes quant aux dommages

Une rivière qui traverse l’État indien de l’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, s’est élevée pour recouvrir les murs de l’emblématique Taj Mahal dans la ville d’Agra, suscitant des inquiétudes quant aux dommages causés au monument en marbre blanc du XVIIe siècle.

Le niveau d’eau de la rivière Yamuna a augmenté au cours des derniers jours après des pluies exceptionnellement fortes dans le nord de l’Inde, y compris dans l’Uttar Pradesh, qui a reçu 108% de ses précipitations normales depuis le début de la saison de la mousson de quatre mois le 1er juin.

Selon la Central Water Commission (CWC) de l’Inde, la partie de la rivière qui longe le Taj Mahal est passée à 499 pieds mardi soir, bien au-dessus du niveau d’avertissement de danger potentiel de 151,4 mètres. Le niveau considéré comme dangereux est de 152,4 mètres.

Les médias locaux ont rapporté que la dernière fois que la rivière a atteint les murs du monument, construit par l’empereur moghol Shah Jahan à la mémoire de sa reine Mumtaz Mahal, c’était il y a 45 ans, en 1978.

Les données du CWC indiquent également que sa station près du monument a enregistré le niveau d’inondation le plus élevé de la rivière cette année-là à 154,76 mètres.

Des images de la région ont montré mardi le mur d’enceinte en grès rouge du Taj Mahal entouré d’eau boueuse, avec des ordures flottant dedans, le mausolée lui-même dominant la scène, intacte par la rivière.

Des responsables de l’Archaeological Survey of India (ASI), qui supervise le Taj Mahal ainsi que plusieurs autres monuments du pays, ont déclaré qu’il n’y avait « aucune inquiétude sérieuse » concernant le monument à l’heure actuelle.

« S’il pleut plus ou si l’eau reste aussi élevée pendant quelques jours, nous devrons réévaluer la situation », a déclaré Raj Kumar Patel, archéologue en chef chez ASI.

Plusieurs autres monuments et jardins situés aux abords du Taj Mahal, plus près des rives de la Yamuna, « ont cependant été submergés » et endommagés, a-t-il précisé.

Il s’agit notamment de la tombe d’Itimad-ud-Daulah, souvent appelée « baby Taj », qui remonte aux années 1600, et de Mehtab Bagh, également de la même période, dont la structure a été endommagée et le jardin – actuellement sous l’eau – complètement détruit. .

Les touristes du monde entier ont continué d’affluer par les portes du Taj Mahal mardi soir, sans se laisser décourager par la montée des eaux.

« C’est fou de voir l’eau monter autant, mais voir le Taj Mahal, c’était magnifique », a déclaré Mathew Kreton, 20 ans, un étudiant de Lucerne, en Suisse.

Les résidents locaux étaient plus inquiets, craignant que la rivière n’envahisse éventuellement leurs maisons.

« Nous avons gardé nos affaires au-dessus pour qu’elles ne flottent pas. Parallèlement à cela, nous restons en alerte », a déclaré Sundar Dubey, 49 ans, qui vit près du temple.