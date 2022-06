Des inondations dévastatrices en Inde et au Bangladesh tuent au moins 116 personnes

Le Dr Islam a déclaré que les fortes pluies ont inondé la région de Sylhet du pays, l’une des plus touchées depuis le mois dernier, lorsque les eaux de crue du Brahmapoutre et d’autres rivières ont rompu leurs berges et inondé de grandes parties de la nation basse d’environ 170 millions de personnes.

Depuis les inondations de mai, plus de quatre millions de personnes dans le nord-est du Bangladesh se sont retrouvées sans abri, dont 1,6 million d’enfants, a déclaré lundi le Fonds des Nations unies pour l’enfance dans un communiqué de presse. « Les enfants ont besoin d’eau potable en ce moment », a déclaré Sheldon Yett, représentant de l’UNICEF au Bangladesh. « La prévention des maladies mortelles d’origine hydrique est l’une des préoccupations essentielles. »

Au moins 38 personnes sont mortes au Bangladesh à cause des dernières inondations, selon la Foundation for Disaster Forum, une organisation à but non lucratif basée à Dhaka qui travaille pour fournir de la nourriture et un abri aux habitants de Sylhet. Des jours de pluie et d’inondations ont renversé des tours de téléphonie mobile et forcé les autorités à casser des lignes électriques pour éviter l’électrocution.