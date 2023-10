Des inondations dans l’Himalaya indien tuent 50 personnes et laissent les touristes bloqués

Environ 50 corps ont été retrouvés et d’importantes infrastructures ont été détruites lors des inondations dans le nord-est de l’Inde cette semaine, avec des dizaines de disparus et plus d’un millier de touristes bloqués dans l’État himalayen du Sikkim, selon les autorités.

Un lac glaciaire a débordé et inondé la rivière Teesta dans le Sikkim, une région montagneuse située entre le Bhoutan et le Népal, mercredi, après une averse de pluie soudaine et extrême, ont annoncé les autorités. Il y a eu 27 décès confirmés au Sikkim, selon les chiffres du gouvernement de l’État publiés samedi, et au moins 23 corps ont été retrouvés en aval dans l’État voisin du Bengale occidental, a indiqué le gouvernement du Sikkim.