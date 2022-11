Des innovations technologiques qui peuvent vous aider à gérer l’insuffisance cardiaque

Par Wai Hong Wilson Tang, MD, raconté à Hallie Levine

Bien que nous ayons parcouru un long chemin dans le traitement et la gestion de l’insuffisance cardiaque, nous pouvons encore faire mieux. D’ici 2030, plus de 8 millions d’adultes vivront avec une insuffisance cardiaque, une augmentation de 50 % par rapport à près de 2 décennies plus tôt. Nous devons faire tout notre possible pour donner à ces personnes ce dont elles ont besoin pour s’épanouir après leur diagnostic.

C’est là que la santé et les technologies numériques entrent en jeu. De bonnes recherches montrent maintenant qu’elles peuvent aider les médecins et les patients à gérer l’insuffisance cardiaque et à améliorer la vie avec la maladie. Voici ce que je pense être le plus prometteur.

Surveillance à distance. Bien que cela soit disponible depuis plusieurs années, il a vraiment été utilisé pendant la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreuses personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ont choisi de s’isoler à la maison pour se protéger. Normalement, nous surveillons l’activité cardiaque d’un patient avec un moniteur Holter, un appareil qui est appliqué et installé dans le cabinet du médecin. Cela nous permet de vérifier que le plan de traitement de la personne fonctionne. Mais cela est devenu plus difficile à faire pendant la pandémie. Au lieu de cela, nous nous sommes souvent tournés vers un appareil connu sous le nom de patch Zio, un petit patch résistant à l’eau qui est attaché à la poitrine, que les fournisseurs pourraient expédier directement aux patients. Ils l’ont mis pendant 2 semaines, puis l’ont rendu à l’entreprise afin que leurs données cardiaques puissent être analysées.

Dispositifs implantables. Nous pouvons désormais aller plus loin dans la surveillance à distance et implanter des dispositifs capables de suivre votre santé cardiaque à domicile. Un nouveau est le système CardioMEMS HF. Il s’agit d’un minuscule gadget de détection de pression qu’un médecin insère dans votre artère pulmonaire pendant une intervention chirurgicale. Vous utilisez ensuite une unité électronique domestique pour prendre des mesures quotidiennes de la pression artérielle pulmonaire à la maison, et ces données sont transmises à votre équipe médicale d’insuffisance cardiaque pour examen. Une étude connue sous le nom d’essai CHAMPION a révélé que l’utilisation de ces types de dispositifs implantables réduit les hospitalisations pour insuffisance cardiaque de 28 %. C’est logique : si votre médecin parvient à contrôler votre pression artérielle pulmonaire, cela devrait empêcher l’aggravation de votre insuffisance cardiaque.