Des innovations plus écologiques et plus intelligentes des marques chinoises brillent au plus grand salon européen de l’électronique grand public-Xinhua

Cette photo prise le 6 septembre 2024 montre l’entrée de l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne. (Xinhua/Du Zheyu)

L’IFA de cette année a attiré plus de 1 800 entreprises du monde entier, notamment des entreprises chinoises, qui bénéficient d’une forte présence et présentent une large gamme de produits alliant IA, durabilité et qualité supérieure.

par les écrivains de Xinhua Che Yunlong, Chu Yi, Du Zheyu

BERLIN, 9 septembre (Xinhua) — Imaginez un réfrigérateur qui s’ouvre immédiatement après avoir reçu l’ordre magique « Sésame, ouvre-toi ». Mais cette fois, il suffit de dire « Ouvre » ou de frapper doucement pour que la porte s’ouvre automatiquement.

Il ne s’agit là que d’une des nombreuses innovations de pointe présentées à l’IFA 2024, le plus grand salon européen de l’électronique grand public. Les appareils électroménagers du quotidien, dotés de designs imaginatifs et de technologies avancées, ont laissé les visiteurs stupéfaits de voir comment ces objets familiers pouvaient être transformés en produits aussi extraordinaires.

Baromètre de l’innovation technologique dans le secteur de l’électronique grand public, l’IFA de cette année, qui doit s’achever mardi, a attiré plus de 1 800 entreprises du monde entier, notamment des entreprises chinoises, qui ont une forte présence et présentent une large gamme de produits alliant intelligence artificielle (IA), durabilité et qualité supérieure.

INNOVATION

À l’extérieur des halls d’exposition, d’immenses banderoles de géants chinois de l’électronique grand public comme Hisense, Midea et TCL accueillaient les visiteurs, à côté de pancartes marquant le 100e anniversaire de l’IFA. Dès leur entrée, les visiteurs ont été immédiatement impressionnés par la présence de marques chinoises de premier plan comme Haier, qui dominaient des zones entières de l’exposition. Beaucoup se sont alors demandés : qu’est-ce qui a rendu l’électronique grand public chinoise si attrayante pour le marché européen ?

Sur le stand d’exposition de Haier, des appareils électroménagers intelligents et interconnectés tels que des téléviseurs, des climatiseurs et des lave-vaisselles ont été présentés de manière immersive et interactive. L’entreprise chinoise a enregistré huit années consécutives de croissance rapide en Europe et détient désormais une part de marché de 9,1 %.

Neil Tunstall, PDG de Haier Europe, a déclaré à Xinhua que l’industrie de l’électronique grand public était mondiale. Les consommateurs européens ont des besoins spécifiques et Haier a accéléré l’innovation en Europe en apportant de nouvelles idées ici.

La rapidité et l’efficacité des entreprises chinoises leur ont permis d’introduire rapidement de nouvelles technologies sur le marché européen. « Ce que j’ai constaté, c’est que les entreprises chinoises sont généralement un peu plus rapides. Elles voient donc l’opportunité, elles commencent à travailler dessus et elles sont alors en mesure de commercialiser leurs innovations plus rapidement », a-t-il déclaré.

De même, Han Jianmin, PDG de Hisense Europe, a souligné que le secteur mondial de l’électroménager connaît une transformation rapide, portée par les progrès de technologies telles que l’IA. Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des produits personnalisés et intelligents, le secteur passe des produits individuels aux solutions centrées sur l’utilisateur et basées sur des scénarios.

Les visiteurs regardent un téléviseur Mini LED sur le stand de Hisense à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne, le 6 septembre 2024. (Xinhua/Du Zheyu)

Han a déclaré que les entreprises chinoises d’électronique grand public, grâce à l’innovation continue et au renforcement de leur marque, progressent dans la chaîne de valeur mondiale et présentent une nouvelle image sur les marchés internationaux.

Les analystes ont souligné que ces entreprises chinoises, s’appuyant sur des années d’expérience accumulée et une compréhension approfondie des besoins changeants des consommateurs, ont su tirer parti des innovations technologiques et des avantages d’efficacité de l’environnement commercial chinois. Cela leur a permis d’améliorer rapidement l’intelligence et la durabilité de leurs produits, établissant ainsi une solide position sur le marché européen.

LOCALISATION

En pleine mondialisation, de plus en plus d’entreprises chinoises du secteur de l’électronique grand public se tournent vers l’international pour étendre leurs activités et poursuivre leur développement. En plus de se concentrer sur le développement de produits haut de gamme, nombre d’entre elles ont également adopté des stratégies de localisation pour s’intégrer au marché européen.

Selon Tong Bo, cadre supérieur de la division commerciale mondiale de Midea, l’internationalisation des produits électroniques grand public est un processus à long terme. De nombreuses entreprises chinoises, dont Midea, ont passé plus d’une décennie à proposer leurs propres produits aux consommateurs européens. Il a souligné que ce marché en Europe reste très compétitif et que les marques chinoises sont toujours confrontées à des défis importants dans leurs efforts d’expansion.

Les entreprises chinoises ont acquis une précieuse expérience de localisation, tant dans le développement de produits que dans le marketing. Par exemple, certaines entreprises développent des systèmes de stockage d’énergie solaire domestique spécifiquement destinés aux consommateurs allemands afin de répondre à leur demande croissante de solutions d’énergie renouvelable. En outre, les partenariats avec des icônes locales – comme la collaboration de Hisense avec Volkswagen pour concevoir un réfrigérateur en forme de Coccinelle – aident les entreprises chinoises à accroître l’influence de leur marque.

Tong a souligné que travailler avec des marques locales bien connues permet aux entreprises chinoises de développer des produits adaptés aux consommateurs européens, et que l’utilisation de stratégies marketing familières rend leurs offres plus pertinentes et plus faciles à accepter.

En outre, les entreprises chinoises collaborent avec des fabricants européens par le biais d’acquisitions pour renforcer leur présence sur le marché et améliorer leur image de marque. Une telle stratégie permet de gagner du temps et de l’argent, et de réduire le risque de conflits culturels lors de l’entrée sur un marché inconnu.

La combinaison de marques européennes de confiance et d’entreprises mondiales innovantes est puissante, a déclaré Tunstall, car l’acquisition d’entreprises locales avec une solide réputation aide les marques chinoises à gagner des parts de marché tout en introduisant des technologies avancées auprès des consommateurs européens.

COOPÉRATION, CONCURRENCE

Les représentants des entreprises chinoises et européennes présentes au salon IFA ont souligné la manière dont les entreprises chinoises transforment le paysage de l’électronique grand public en Europe grâce à la coopération et à la concurrence. De plus, en établissant des centres de recherche et des usines en Europe, les entreprises chinoises ont amélioré les chaînes d’approvisionnement locales et créé des emplois.

Tunstall a souligné que la concurrence féroce dans le secteur européen de l’électronique grand public favorise une innovation saine. « Chaque entreprise se bat pour être plus rapide que l’autre. L’efficacité énergétique, les avantages dont bénéficient les consommateurs s’améliorent à tout moment et les produits sont de plus en plus performants », a-t-il déclaré.

L’activité et la collaboration internationales profitent également au secteur de l’électronique grand public. Haier, par exemple, emploie du personnel en Italie, en Allemagne et en Chine, et pense à l’échelle mondiale tout en proposant des solutions innovantes au niveau local. « C’est comme une grande économie d’échelle, et c’est la coopération mondiale », a ajouté M. Tunstall.

Cette photo prise le 6 septembre 2024 montre le stand de Haier à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne. (Xinhua/Du Zheyu)

Axel Kniehl, directeur exécutif du marketing et des ventes du fabricant allemand d’appareils électroménagers Miele, a déclaré à Xinhua qu’en ce qui concerne le développement rapide des entreprises chinoises d’électronique grand public, il existe à la fois des défis et des opportunités pour les entreprises allemandes comme Miele.

« Les entreprises chinoises comme Haier et Midea sont beaucoup plus grandes que nous et peuvent investir davantage dans le développement de technologies. Cependant, nous apportons une compréhension plus approfondie des besoins des consommateurs », a-t-il déclaré.

Les entreprises européennes et chinoises, a-t-il déclaré, se développent sur les marchés respectifs et y accroissent leur présence, ce qui constitue une progression naturelle et un développement positif pour l’avenir de cette industrie.

Rudolf Kloetscher, membre du conseil d’administration du géant allemand de l’électronique grand public BSH, propriétaire des activités d’électroménager de Bosch et Siemens, a déclaré à Xinhua que sans concurrence et sans investissement, le secteur serait ennuyeux et même stagnant. « Plus il y a de concurrence, plus des idées et des solutions innovantes émergent, nous poussant tous à un niveau supérieur », a-t-il déclaré.

Kloetscher a souligné que BSH avait établi des relations de coopération avec des entreprises chinoises dans les deux sens. Il a ajouté que les entreprises chinoises et européennes travaillent ensemble et apprennent les unes des autres pour faire progresser l’avenir du secteur. ■