Des injections d’hormone de croissance humaine provenant de cadavres liées à la maladie d’Alzheimer, selon une étude

Au Royaume-Uni, cinq patients ont développé la maladie d’Alzheimer qui semble être le résultat d’injections contaminées qu’ils ont reçues dans leur enfance il y a plusieurs décennies, selon une nouvelle étude qui pourrait changer la façon dont les scientifiques perçoivent les causes de la démence – et provoquer de l’anxiété chez les patients qui a suivi la même thérapie.

Les cinq patients ont reçu pendant plusieurs années des injections d’hormone de croissance humaine provenant de cadavres pour traiter une très petite taille, selon l’étude publiée lundi dans la revue Nature Medicine. Les scientifiques ont extrait l’hormone des glandes pituitaires des cadavres, situées à la base du cerveau.

Ce que les scientifiques n’avaient pas réalisé à l’époque, c’est que dans certains cas, une autre substance était également extraite, contaminant les lots : la protéine bêta-amyloïde. Cette protéine est impliquée dans la formation du poinçon plaques cérébrales vu dans la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas expliquer pleinement comment l’exposition à ces protéines pourrait déclencher la création de plaques et d’enchevêtrements dans le cerveau qui causent la maladie d’Alzheimer.

Hormone de croissance humaine produite en broyant une glande pituitaire humaine dans un mélangeur en 1965. Fichier Jon Brenneis / Getty Images

Les cas d’Alzheimer sont généralement divisé en deux groupes principaux: cas causés par des mutations génétiques et ceux qui se développent sporadiquement dans la population de plus de 65 ans en raison d’un certain nombre de facteurs de risque, tels que le tabagisme, l’obésité et l’hypertension artérielle.

Les patients de la nouvelle étude ne faisaient pas partie de ces deux groupes. Ils ont développé des symptômes de démence entre 38 et 55 ans. Aucun ne présentait de mutations génétiques liées à une démence précoce, selon l’étude.

Les auteurs de l’étude ont déclaré que leurs résultats suggèrent une troisième voie possible pour le développement de la maladie d’Alzheimer : par le biais de produits médicaux contaminés.

Certains médecins qui traitent régulièrement des enfants pour des problèmes hormonaux et qui n’ont pas participé à la recherche se sont dits surpris par les résultats.

« Il s’agit de nouvelles informations qui ne sont pas connues de la communauté médicale », a déclaré le Dr Kupper Wintergerst, qui préside la section d’endocrinologie de l’American Academy of Pediatrics.

D’autres médecins se sont dits préoccupés par le fait qu’une thérapie autrefois considérée comme sûre puisse causer autant de dommages.

“Entendre que la maladie d’Alzheimer est liée à un traitement médical, c’est inquiétant”, a déclaré le Dr Dennis Chia, professeur clinicien agrégé d’endocrinologie pédiatrique à la faculté de médecine David Geffen de l’UCLA.

Christopher Weber, directeur des initiatives scientifiques mondiales à l’Association Alzheimer, a noté que l’étude était de très petite taille. Les résultats seraient plus crédibles si d’autres scientifiques obtenaient des résultats similaires dans des études futures.

Weber a déclaré qu’il n’y avait aucun risque pour le grand public.

“La maladie d’Alzheimer n’est pas contagieuse”, a déclaré Weber, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. « On ne peut pas attraper la maladie d’Alzheimer en prenant soin d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. La maladie d’Alzheimer ne se transmet pas par voie aérienne, ni par le contact ou la proximité d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Pourtant, il a déclaré que les conclusions de l’étude n’étaient pas entièrement nouvelles.

“Nous savons depuis longtemps qu’il est possible de créer une accumulation anormale d’amyloïde – semblable à celle observée dans la maladie d’Alzheimer – dans le cerveau d’un animal en lui injectant de la bêta-amyloïde”, a déclaré Weber. “Nous transférons également les gènes humains de la maladie d’Alzheimer à des animaux pour initier des processus anormaux, semblables à ceux de la maladie d’Alzheimer, dans leur cerveau.”

L’hormone de croissance dérivée du cadavre était donné à 27 000 enfants dans le monde de 1959 à 1985, selon la nouvelle étude, dont environ 7 700 patients aux Etats-Unis. Les médecins utilisaient des hormones prélevées sur des cadavres avant qu’une version synthétique ne soit disponible.

Il est possible que d’autres patients ayant reçu des hormones dérivées de cadavres courent un risque plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer, ont indiqué les auteurs de l’étude. Mais ils ont ajouté qu’ils ne s’attendent pas à une énorme vague de cas.

“Le risque réel de transmission de la maladie d’Alzheimer dans ce contexte est vraiment très faible et il s’agira probablement de cas très rares”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr John Collinge, neurologue et directeur de l’Institut des maladies à prions de l’University College de Londres. , a déclaré jeudi lors d’un point de presse.

Collinge a déclaré que les patients devraient être conscients du risque potentiel de maladie d’Alzheimer et, si nécessaire, rechercher des tests et un traitement.

« Il est possible que si nous dépistons les gens à un stade précoce » de la maladie d’Alzheimer, dit-il, « ils seront plus réceptifs au traitement ». les traitements qui deviennent disponibles.»

Les enfants traités aujourd’hui pour une petite taille ne courent aucun risque, car les médecins ont utilisé de l’hormone de croissance synthétique depuis 1985.

“Je ne pense pas que les gens devraient s’alarmer”, a déclaré le Dr Paul Kaplowitz, professeur émérite au Children’s National Hospital spécialisé dans les troubles de croissance pédiatriques.

Kaplowitz a noté que les fabricants américains développé une méthode plus sûre pour purifier l’hormone de croissance humaine dérivée de cadavres en 1977, réduisant ainsi considérablement le risque de contamination. Les patients traités aux États-Unis avec de l’hormone de croissance dérivée d’un cadavre après 1977 courent probablement un risque très faible.

“On aurait pu penser que s’il s’agissait d’un gros problème, nous aurions déjà beaucoup de cas”, a déclaré Kaplowitz, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Une autre protéine dangereuse

Bien que Collinge et son équipe des recherches antérieures suggéraient que les patients ayant reçu de l’hormone de croissance dérivée d’un cadavre pourrait être à risque de développer la maladie d’Alzheimerils ont commencé à suivre les patients en raison d’inquiétudes concernant une autre maladie : la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou MCJ, une maladie rare et mortelle qui résultait également d’échantillons d’hormones contaminés.

La MCJ est une cousine de l’encéphalopathie spongiforme bovine, communément appelée maladie de la vache folle. Plus de 250 patients atteints d’hormone de croissance ont été diagnostiqués atteintes de la MCJ dans le monde.

Les médecins pensent que les patients ont développé la MCJ à cause d’échantillons hormonaux contaminés par des prions – des protéines peu comprises qui peuvent déclencher l’activation des protéines normales du cerveau. se plier en formes anormales. Trente-cinq patients traités aux États-Unis avec de l’hormone de croissance humaine dérivée d’un cadavre ont est décédé de la MCJ.

Pendant des décennies, les personnes ayant vécu ou voyagé au Royaume-Uni ou dans d’autres pays touchés par la maladie de la vache folle ont été interdit de donner du sang, par peur de transmettre la maladie. La Food and Drug Administration a levé cette interdiction en 2022.

Collinge a déclaré qu’il ne savait pas si les protéines qui semblent avoir causé la maladie d’Alzheimer peuvent être transmises par transfusion sanguine ou par don d’organes. Une porte-parole de la Société américaine de transplantation a déclaré que ses scientifiques ne connaissaient aucun lien entre les transplantations d’organes et un risque accru de maladie d’Alzheimer.

“C’est une question intéressante”, a déclaré Collinge lors de la conférence de presse. “Ce n’est pas quelque chose que nous avons examiné.”

Les scientifiques savent depuis un certain temps que la MCJ peut être transmise par transfusion sanguine. La Croix-Rouge américaine interdit les gens qui a reçu de l’hormone de croissance dérivée d’un cadavre suite à un don de sang.

Mais un porte-parole de la Croix-Rouge américaine a déclaré dans un communiqué qu’« il n’existe aucune preuve scientifique » que les dons de sang puissent entraîner une accumulation de protéine amyloïde dans l’organisme ou augmenter le risque de maladie d’Alzheimer. La Croix-Rouge est en contact étroit avec la FDA et d’autres agences internationales de santé qui supervisent la sécurité du sang pour s’assurer que ses recommandations incluent les dernières données scientifiques, a déclaré le porte-parole Daniel Parra.

La nouvelle étude soulève des questions sur la façon dont la maladie d’Alzheimer commence. La maladie d’Alzheimer pourrait avoir plus de points communs avec la MCJ qu’on ne le pensait auparavant, a déclaré Collinge.

“Cela pourrait avoir des implications importantes pour la compréhension et le traitement de la maladie d’Alzheimer à l’avenir”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Bien qu’aucun autre cas de maladie d’Alzheimer contracté par d’autres soins médicaux n’ait été signalé, l’étude “devrait nous amener à revoir les mesures visant à prévenir la transmission accidentelle via d’autres procédures médicales ou chirurgicales afin d’éviter que de tels cas ne se reproduisent à l’avenir”.

Pour plus d’informations, les patients traités aux États-Unis avec de l’hormone de croissance humaine dérivée d’un cadavre peuvent appeler l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales au 1-800-860-8747 ou envoyer un e-mail à [email protected].

Les patients traités au Royaume-Uni peuvent envoyer un e-mail à la National Prion Clinic à [email protected].