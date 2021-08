PLUS Des jabs Covid-19 pourraient être proposés dans quelques semaines pour aider les Américains à repousser une éventuelle variante «Doomsday» qui pourrait s’avérer plus grave que les mutations précédentes.

Une stratégie nationale de rappel de vaccin pour empêcher la propagation de Covid-19 pourrait être dévoilée début septembre pour coordonner la façon dont les personnes vaccinées devraient obtenir davantage de vaccinations.

L’urgence de fournir des injections supplémentaires pour freiner la propagation de la maladie chez les non vaccinés et les vaccinés est traitée avec soin par la Food and Drug Administration et poussée par l’administration Biden, selon le Wall Street Journal.

Le souci est que les personnes de 65 ans ou plus, immunodéprimées, ainsi que toute personne vaccinée en décembre ou en janvier, pourraient avoir besoin de plus de rappels, a rapporté le Journal, citant des responsables de la FDA.

La stratégie devrait présenter la science prouvant que l’activité du vaccin diminue avec le temps.

BAISSE DE LA FORCE DE TIR

Les données publiées par les producteurs de vaccins Pfizer et BioNTech, ont reconnu que la force du tir s’épuise de 6 pour cent tous les deux mois, a rapporté le Journal.

Au début du mois dernier, Pfizer a confirmé qu’il était en train d’approcher officiellement les régulateurs américains pour donner le feu vert à davantage de doses de ses injections de rappel, notamment en déclarant qu’une troisième injection pourrait être nécessaire pour arrêter le virus Covid-19 implacable.

La semaine dernière, Moderna a confirmé qu’en septembre, elle espérait que la FDA permettrait à ceux qui ont reçu deux injections de vaccin de pouvoir retrousser leur manche une troisième fois afin de maintenir leur résistance aux variantes de la maladie.

« DELTA SUR LES STÉRODES »

Ce qui agace le plus les responsables de la santé, c’est la soi-disant «variante de la fin du monde».

Il se révèle lorsque le virus se réplique mais ne parvient pas à produire une réplique parfaite de son matériel génétique.

Le vaccin aide le corps à s’appuyer sur sa propre machinerie pour produire des anticorps en allant directement après la protéine de pointe du virus – mais les variantes modifient légèrement la forme de la protéine de pointe.

Alors que le taux de mutation de Covid est faible, une personne infectée pourrait être porteuse de 10 milliards de copies du virus.

Bien qu’une mutation aléatoire puisse être rare, elle peut se produire et créer une nouvelle variante menaçante.

Jusqu’à présent, la variante Delta a fait rage dans tout le pays.

« Le nombre de lits de soins intensifs nécessaires pourrait être plus élevé que jamais », a déclaré à Newsweek Michael Osterholm, un épidémiologiste qui dirige le Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota.

Osterholm a noté que sur la base des projections de son équipe, pratiquement chacun des 100 millions d’Américains non vaccinés qui ont réussi à éviter d’attraper Covid-19 l’obtiendra probablement dans les mois à venir.

La variante encore plus contagieuse et mortelle de Doomsday peut être farfelue mais bien pire que même le pire de Delta, qui est décrit comme le virus le plus transmissible de tous les temps, juste derrière la rougeole.

« La prochaine variante pourrait être Delta sous stéroïdes », a déclaré Osterholm à la publication.

« Je ne serais pas incroyablement surpris si quelque chose d’autre était encore plus transmissible », a déclaré Eric Vail, directeur de la pathologie moléculaire du Cedars-Sinai Medical Center, à la publication.

CDC : ‘ATTENDRE JUSQU’EN SEPTEMBRE

Les vaccinations contre le Covid-19 aux États-Unis augmentent, au plus haut depuis près de sept semaines, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Jeudi, 165,6 millions de personnes – environ la moitié de ces Américains éligibles – ont reçu leurs vaccins Covid-19.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NAID), a déclaré qu’il était essentiel de fournir des rappels aux personnes immunodéprimées.

« Nous nous efforçons de mettre en place très rapidement le mécanisme de réglementation pour donner à ces personnes un coup de pouce qui pourrait élever leur immunité au niveau où elle devrait être, si possible », a-t-il déclaré à CNN.

La fenêtre de septembre correspond à l’annonce de l’Organisation mondiale de la santé mercredi appelant à un moratoire sur une autre série de rappels jusqu’à au moins la fin septembre, pour permettre à au moins 10% des autres populations mondiales de rattraper leur retard et d’obtenir leurs vaccins.

Mais malgré la recommandation d’appuyer sur les freins d’appoint jusqu’en septembre, des pays comme l’Allemagne, la France, Israël et le Royaume-Uni disent qu’ils n’attendent pas, a rapporté CNN.

Ils prévoient d’aller de l’avant avec des plans pour commencer à déployer plus de rappels Covid-19 qui pourraient commencer avant septembre.

