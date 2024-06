Des injections amaigrissantes pourraient réduire de moitié le risque de cancer

Le Dr Cindy Lin et le Dr Benjamin Liu, co-auteurs du CRWU dans l’Ohio, ont déclaré : « Nos résultats sont significatifs dans le sens où ils pourraient changer le paradigme de la gestion de l’obésité en suggérant qu’une intervention précoce avec les PR GLP-1 pourrait retarder ou prévenir le cancer lié à l’obésité. développement. »

Ils ont déclaré qu’il existe « de multiples façons » dont les médicaments pourraient réduire le risque de cancer et que des recherches en laboratoire et sur des souris « ont montré que les GLP-1 provoquent la mort des cellules cancéreuses et les empêchent de se multiplier », tandis que d’autres études « ont suggéré qu’ils réduire l’inflammation ».

Le Dr Julie Gralow, célèbre cancérologue américaine et médecin-chef de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), a déclaré que ce serait « la cerise sur le gâteau » si ces produits pouvaient être utilisés dans le traitement du cancer.

« Les gens sont très intéressés par ces médicaments. Ils souhaitent étudier, existe-t-il d’autres effets métaboliques autres que le poids qui présentent des avantages ? Nous parlons depuis longtemps du syndrome métabolique et de son impact sur le risque de cancer, la récidive et les survivants du cancer. Cela sera étudié, j’en suis sûre », a-t-elle déclaré.

« Je pense que ces médicaments présentent tellement d’avantages potentiels et déjà prouvés pour la santé que ce serait la cerise sur le gâteau si nous voyions qu’ils réduisent également les cancers. J’ai bon espoir que cette classe de médicaments améliore globalement la santé », a-t-elle ajouté.

Il s’agit d’une étude distincte menée par des scientifiques du CWRU qui a révélé que les médicaments réduisaient de moitié le risque de cancer de l’intestin chez les patients atteints de diabète de type 2.

Les chercheurs ont examiné plus de 1,2 million de patients commençant un traitement contre le diabète et ont découvert que ceux qui étaient en surpoids ou obèses et qui utilisaient les injections de GLP-1, initialement autorisées pour traiter le diabète, étaient 50 % moins susceptibles de développer un cancer de l’intestin que les patients sous insuline.

Bien que la perte de poids soit connue pour contribuer à réduire le risque de cancer, les scientifiques ont également observé une réduction du risque de 44 % chez tous les patients diabétiques utilisant les vaccins, quel que soit leur poids.

Les auteurs ont également comparé des patients prenant d’autres médicaments courants contre le diabète, tels que la metformine, les inhibiteurs du SGLT2, les sulfonylurées et les thiazolidinediones, sur une période de 15 ans, et ont constaté que les taux de cancer étaient les plus faibles chez les utilisateurs de vaccins amaigrissants.