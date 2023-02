Des initiés de la NBA expliquent comment une échéance commerciale folle a remodelé la course au titre

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Les Phoenix Suns sont entrés dans le chat. Les Lakers de Los Angeles ne l’ont pas fait. Et les Golden State Warriors l’ont quitté.

Ce sont les conclusions les plus définitives d’un échantillon d’éclaireurs, de directeurs généraux et de cadres de front-office de la NBA interrogés par FOX Sports sur la façon dont la vague de mouvements à la date limite des échanges de jeudi a remodelé la chasse au titre de cette année.

Sans surprise, chaque participant a nommé les Suns, avec leur acquisition de Kevin Durant des Brooklyn Nets, comme s’étant transformés en prétendant à atteindre la finale pour la deuxième fois en trois ans.

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement quelle équipe, auparavant à l’extérieur, s’était insérée dans la course, un directeur général de la Conférence de l’Ouest a répondu: “Phoenix à un mile”, et un directeur général de la Conférence de l’Est a accepté.

“Phénix s’est glissé là-dedans,” dit-il. “Ils n’allaient nulle part auparavant. Ils vont être difficiles.”

Et bien que tout le monde ait également convenu que les Lakers avaient amélioré leur liste avec les ajouts de D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, Malik Beasley et Mo Bamba à leur tandem vedette de LeBron James et Anthony Davis, le sentiment général était que c’était peut-être trop peu aussi. en retard pour une équipe assise à la 13e place, à 2,5 matchs de la dernière place de jeu actuellement détenue par les Portland Trail Blazers.

“Ils sont une menace, mais il ne reste plus beaucoup de temps et ils sont si loin”, a déclaré le directeur général de la Conférence Ouest. “De plus, leur calendrier est toujours chargé, donc c’est plus difficile pour eux que pour la plupart. Si LeBron et AD manquent deux semaines, il pourrait même être difficile de participer au tournoi de qualification.”

Il y avait des inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton et Durant peuvent développer la chimie nécessaire pour faire une longue série d’après-saison, en particulier avec Durant et Booker actuellement blessés.

“Je ne crois pas aux grosses transactions après la date limite”, a déclaré un dirigeant de la Conférence de l’Est. “À quelle vitesse ce groupe des Suns va-t-il se mailler cette saison avec si peu de temps d’entraînement dans la NBA d’aujourd’hui et Durant ne devrait pas revenir avant la pause des étoiles?”

La profondeur des Suns a également été amincie en envoyant leurs deux jeunes ailes exceptionnelles, Mikal Bridges et Cam Johnson, à Brooklyn.

“C’est une affaire difficile pour les Suns de se débarrasser de deux jeunes joueurs fiables”, a déclaré un dépisteur de la Conférence de l’Est.

Lui et l’exécutif de la Conférence de l’Est pensent également que les Warriors n’ont pas fait assez à la date limite pour se donner une chance de défendre leur titre.

Ils sont actuellement à la neuvième place dans l’Ouest et Steph Curry, MVP de la finale de l’année dernière, est absent pendant au moins plusieurs semaines de plus en raison d’une blessure au genou. Leur seule date limite était d’envoyer le centre James Wiseman, le choix n ° 2 au classement général en 2020, aux Pistons de Detroit pour cinq choix de deuxième ronde et l’attaquant Kevin Knox, qu’ils ont ensuite retourné aux Blazers pour ramener le spécialiste défensif Gary Payton II, un contributeur clé hors du banc dans leur course au titre. Payton, qui était parti pour Portland l’été dernier en agence libre, devrait renforcer sa défense au 18e rang, mais cela ne suffira peut-être pas à résoudre ses problèmes de route, où il affiche une fiche de 7-21.

“Golden State est terminé”, a déclaré le dépisteur de la Conférence de l’Est. “Ils ne sont tout simplement pas assez bons pour remporter plusieurs séries éliminatoires potentielles. Ils ont le même bilan de la route que les Pistons. Pensez-y.”

L’exécutif de la Conférence de l’Est a convenu: “Je ne pense pas que Golden State puisse remettre le génie dans la bouteille.”

Les Dallas Mavericks ont reçu une mention honorable d’un directeur général de la Conférence de l’Est après avoir extrait l’énigmatique star Kyrie Irving de la démolition des Nets.

“Dallas avec Irving s’est élevé dans le vide”, a-t-il déclaré. “Son bilan d’impact sur le terrain est réel. Mais son impact sur le psychisme de l’équipe l’est aussi, alors qui sait.”

Deux prétendants titulaires dans l’Ouest, les Clippers de Los Angeles et les Nuggets de Denver, ont été félicités pour avoir consolidé leurs chances.

Les Clippers ont révisé leur zone arrière en déplaçant leurs deux meneurs, John Wall et Reggie Jackson, ainsi que le tireur d’élite Luke Kennard, et en faisant venir le meneur Bones Hyland de Denver et le vétéran des Rockets Eric Gordon. Ils ont également ajouté un centre de secours indispensable, Mason Plumlee, de Charlotte.

“Les Clippers se sont améliorés, l’addition par soustraction a fait sortir Wall et Jackson”, a déclaré le dépisteur de la Conférence de l’Est. “Plumlee sera un bon morceau pour eux et Gordon sera plein d’énergie.”

Les Nuggets, leaders de l’Ouest, ont également ajouté un centre de secours, Thomas Bryant des Lakers, mais un deuxième directeur général de la Conférence de l’Est avait toujours des inquiétudes concernant la défense au 14e rang des Nuggets.

“Thomas Bryant était un bon pick-up”, a-t-il dit, “mais Michael Porter Jr. ne pouvait pas me garder. Je ne suis pas sûr que vous puissiez l’avoir là-bas pour terminer les matchs.”

Malgré la migration des talents vedettes vers l’ouest, la croyance générale était que les Milwaukee Bucks et les Boston Celtics se sont fortifiés en tant que favoris. Les Bucks ont ajouté l’attaquant de puissance Jae Crowder des Suns et les Celtics ont ajouté un centre pick-and-pop du Thunder d’Oklahoma City, Mike Muscala, pour soutenir le centre de départ Al Horford. Un manque de taille était considéré comme la plus grande faiblesse des Celtics à l’approche de la saison.

“Muscala était un bon pick-up sournois”, a déclaré le deuxième directeur général de la Conférence de l’Est. “C’est un grand corps qui peut marquer et prendre des minutes à Horford avant les séries éliminatoires.”

Le premier directeur général de la Conférence de l’Est avait un sentiment similaire à propos des Bucks en ajoutant Crowder : “Cela pourrait être quelque chose qui les ramènerait en finale.”

Dans l’ensemble, les changements de date limite ont ajouté une certaine intrigue à la course de cette année pour être la dernière équipe debout en juin, mais pas assez pour dissuader quiconque de quitter qui il aimait au début de la saison, y compris le deuxième directeur général de la Conférence de l’Est.

“Dans le petit sondage de GM au début de l’année, j’ai choisi Milwaukee”, a-t-il déclaré. “Je vais rouler avec ça.”

