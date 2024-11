Des initiés affirment qu’Andrew Garfield est toujours « hanté » par la rupture d’Emma Stone près d’une décennie plus tard

Rappelez-vous quand Andrew Garfield et Emma Pierre était le It-couple de 2011 à 2015? Eh bien, aujourd’hui, Stone est mariée à Dave McCary et est la fière maman d’une petite fille nommée Louise. Quant à Garfield, il a récemment rompu avec Kate Tomas, une conseillère spirituelle. Cependant, des initiés affirment que Garfield a du mal à abandonner le passé en ce qui concerne Stone.

Au cas où vous l’auriez manqué, des initiés l’ont récemment dit Magazine Vie et Style que Garfield serait « hanté par la culpabilité et le regret », près d’une décennie après la rupture.

« Il est convaincu qu’il a laissé l’amour de sa vie lui filer entre les doigts », ont-ils déclaré. « Mais Emma est maintenant mariée à Dave McCary et a une fille, donc Andrew est coincé avec ses souvenirs. »

Ils ont ajouté : « Des amis disent qu’Andrew ne trouvera jamais la bonne fille s’il continue de se morfondre sur le passé ! »

Les ruptures peuvent être difficiles et il n’existe pas de calendrier précis pour savoir comment les pleurer. Nous espérons juste qu’il aura de bons amis sur qui compter.

Emma Stone et Andrew Garfield

Pour ceux qui ne le savent pas, Garfield et Stone rencontré à l’origine sur le tournage de L’incroyable Spider-Manet a commencé à sortir ensemble peu de temps après. Ils étaient ensemble jusqu’en octobre 2015. Depuis lors, ils ont déclenché des rumeurs de réconciliation en 2017, mais ont évolué et se sont mutuellement félicités lors d’entretiens.

Depuis que Garfield et Stone ont rompu, il sort avec des stars comme Rita Ora, Alyssa Miller et Thomas.

