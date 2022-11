Des ingénieurs de Taïwan ont renforcé l’industrie chinoise des puces. Maintenant, ils partent.

« La culture d’entreprise chinoise ne se résume qu’à trois mots : ‘Raise and kill’ », a déclaré M. Lo. “Il va d’abord vous cultiver et dépenser beaucoup d’argent et de ressources pour vous, puis voler vos technologies et, enfin, vous virer”, a-t-il déclaré.

M. Li, l’ingénieur qui est rentré chez lui, avait gravi les échelons de l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs. Il a occupé quatre emplois dans de petites entreprises avant de rejoindre TSMC à son siège social à Hsinchu Science Park, un campus parfois connu sous le nom de Silicon Valley de Taiwan, à 30 minutes en train à grande vitesse de Taipei, la capitale.

TSMC est la fierté de Taiwan. Les visiteurs de son bâtiment principal, entouré d’une végétation luxuriante, sont accueillis par une enseigne frappante portant le nom du fondateur de l’entreprise, Morris Chang. L’un des multimilliardaires taïwanais, M. Chang, 91 ans, a grandi en Chine, a fréquenté Harvard et le MIT et a travaillé chez Texas Instruments avant de créer TSMC en 1987.

Lorsque M. Li est arrivé à TSMC, il s’est senti chanceux mais a trouvé cela difficile à l’intérieur de la fonderie, a-t-il déclaré.

“J’avais le sentiment d’être une petite vis surtout lorsque je travaillais chez TSMC”, a déclaré M. Li. “Aller en Chine, c’était comme attendre avec impatience un endroit sans les contraintes d’un cadre dépassé. Vous pouvez franchir le pas en y allant.

Pour l’instant, M. Li reste à Taïwan, travaillant pour une société américaine de puces opérant là-bas et se rangeant du côté du sentiment patriotique revigoré et de l’éthique de la liberté individuelle.

« L’avantage de travailler à Taïwan est que vous n’avez pas à vous soucier des fonctionnaires qui ferment toute l’entreprise à cause d’une seule pensée », a-t-il déclaré. « L’ambiance est très importante. Au moins, je peux regarder toutes sortes de programmes critiquant les gouvernements des deux côtés du détroit de Taiwan sans craindre d’être arrêté.