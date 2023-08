Des ingénieurs de la Colombie-Britannique étudient comment des bouteilles en plastique réutilisées pourraient protéger les décharges

Une paire d’ingénieurs de la Colombie-Britannique a trouvé un nouveau but pour les bouteilles en plastique dans un endroit auquel beaucoup s’attendraient le moins : les décharges.

D’anciens chercheurs ont trouvé près d’une centaine de tonnes métriques de microplastiques produites chaque année, dont seulement quelques-unes sont recyclées, faisant des décharges l’une des plus grandes sources de déchets plastiques.

En réponse à ce problème mondial, le professeur d’ingénierie d’UBCO, Sumi Siddiqua, a mis au point un moyen de transformer les déchets microplastiques en matériaux de couverture stabilisants entre la saleté et tout ce qui tombe dans les décharges.

« En raison de sa non-toxicité, de sa faible biodégradabilité et de son accessibilité, il présente un potentiel considérable d’utilisation dans la conception des décharges. Cependant, une quantité considérable de recherches est encore nécessaire », a déclaré Siddiqua dans un communiqué.

« Cela résout non seulement le problème des déchets solides, mais augmente également la valeur économique des déchets et encourage leur recirculation à partir de terres et d’océans déjà pollués. »

Les recherches récentes de Siddiqua ont révélé que le matériau réutilisé renforce non seulement fournit une couche de protection contre les matériaux nocifs et polluants – comme le plomb – qui s’infiltrent dans le sol et causent des dommages, mais peuvent également renforcer la saleté.

Le doctorant Alok Chandra, qui travaille aux côtés de Siddiqua, a déclaré que ce concept pourrait également être intégré dans les méthodes de construction géotechniques.

« En trouvant de nouvelles façons d’utiliser ces plastiques mis au rebut, nous pouvons les détourner des décharges et les utiliser pour stabiliser les matériaux de couverture dans les décharges. »

L’étude, qui a été publiée dans la revue Waste Management, a été financée par le programme de subventions à la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Chandra a déclaré que ses recherches et celles de Siddqua sur les possibilités des microplastiques se poursuivraient.

« Nos résultats montrent un grand potentiel, mais il reste encore du travail à faire avant d’intégrer les déchets (microplastiques) dans la gestion de la stabilisation des sols des décharges. »

Déchets plastiques