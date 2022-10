Des ingénieurs de combat canadiens formeront des Ukrainiens en Pologne

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le Canada déploiera environ 40 ingénieurs de combat en Pologne, allié de l’OTAN, pour former des sapeurs ukrainiens au déminage, à la reconnaissance du génie et aux explosifs, a annoncé mardi le ministre canadien de la Défense.

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a fait cette annonce lors d’une visite à Varsovie. Lors d’un briefing aux côtés de son homologue polonais, Mariusz Blaszczak, Anand a déclaré que les ingénieurs de combat canadiens commenceraient à aider les forces polonaises à former des sapeurs ukrainiens dans les semaines à venir.

Elle a déclaré que la formation compléterait la formation que le Canada offre déjà aux Ukrainiens au Royaume-Uni.

Anand a également signé un protocole d’entente pour renforcer la coopération en matière de défense entre la Pologne et le Canada.

Elle s’est rendue à Varsovie un jour après que la Russie a lancé des dizaines de missiles sur des villes à travers l’Ukraine, une décision qu’elle a vivement critiquée.

“Le Canada condamne sans réserve ces frappes brutales contre des cibles et des infrastructures civiles”, a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’un briefing ultérieur devant l’ambassade du Canada. « Ces frappes constituent un crime de guerre et le Canada et moi en particulier trouvons cette conduite totalement répréhensible, injustifiée et illégale.

Elle a déclaré qu’elle annoncerait une nouvelle aide militaire à l’Ukraine à Bruxelles, où elle se rendrait ensuite pour des réunions, notamment avec le Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine.

___

The Associated Press