Des ingénieurs bénévoles à la retraite de Bengaluru à l’hôpital du gouvernement pour aider avec le processus Covid Jab

La campagne de vaccination en Inde se déroule à un rythme soutenu et, à ce titre, les hôpitaux et les centres de soins de santé désignés pour les injections de Covid-19 connaissent un afflux massif de personnes. CV Raman General Hospital de Bengaluru à Indiranagar, qui voit quotidiennement un grand nombre de personnes venir pour leurs coups Covid-19, voit également un homme de 59 ans nommé Satish Rao tous les jours sans faute. Rao est bénévole à l’hôpital et se voit confier la tâche d’aider les gens et de garder la foule sous contrôle dans les couloirs de l’hôpital.

Rao, ingénieur à la retraite et résident d’Indiranagar, entre à 9 heures et reste jusqu’à 16 heures, et s’assure que le processus de vaccination se déroule sans heurts et que les gens sont aidés avec tout ce dont ils ont besoin ou en cas de questions , TOI a rapporté.

Rao fait du bénévolat depuis le 2 mars et a déjà été impliqué dans plusieurs projets de bénévolat comme Teach India et également dans plusieurs groupes de protection des animaux. Et lorsque le coronavirus a sévèrement frappé le pays, il a décidé de rejoindre le Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) pour l’aider.

«Le travail actuel à l’hôpital CV Raman a commencé après ma propre expérience dans un hôpital privé de Yeshwantpur. Quand je suis allé me ​​faire vacciner, j’ai découvert que c’était le chaos dans l’établissement privé. C’est dans ma nature de faire du bénévolat et j’ai donc aidé les autorités à instaurer la discipline. Le lendemain, quand j’ai entendu parler d’agitation similaire à l’hôpital CV Raman, qui se trouve dans mon voisinage immédiat, j’ai décidé d’offrir mes services », a déclaré Rao.

Il est monté à l’étage supérieur et a vu très peu de volontaires et donc pour faire le tri, s’est entretenu avec les autorités et a fini par élaborer un système pour le bon fonctionnement du processus de vaccination.

Rao a déclaré qu’il avait également essayé de sensibiliser les gens à la possibilité de recevoir leurs vaccins Covid-19, car dans les premiers jours, peu de gens se présentaient pour recevoir les vaccins.

Rao est actuellement en quarantaine après avoir été en contact principal avec un patient, mais dit que rien ne peut le dissuader d’aider les temps d’une telle crise. Il a déclaré que jusqu’à présent, l’hôpital avait vacciné environ 12 000 personnes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici