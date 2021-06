Des informations télévisées de qualité pourraient être une victime des guerres du streaming

Au cours des 18 derniers mois, le monde des médias s’est beaucoup concentré sur la façon dont la télévision et le divertissement cinématographique évoluent vers les services de streaming. Alors que Netflix est devenu un incontournable du service de télévision dans quelque 70 millions de foyers américains, l’ajout de Disney+, Hulu, HBO Max, Peacock, Apple TV+, Paramount+ et Amazon Prime a créé un véritable buffet de choix de divertissement pour les consommateurs. L’annonce récente de la fusion de Discovery avec Time Warner, réunissant Discovery+ avec HBO Max, a encore souligné que l’avenir de la télévision réside dans les services de divertissement en streaming.

La programmation sportive est entrée dans le jeu. ESPN, qui a tardé à se lancer dans le streaming, a récemment signé des accords de renouvellement pour des quantités substantielles de programmes sportifs professionnels qui lui donnent la possibilité de diffuser ces offres sur le service de streaming ESPN +. De plus, Amazon a récemment accepté de payer 10 milliards de dollars à la NFL juste pour diffuser Thursday Night Football sur son service de streaming au cours des dix prochaines années.

Alors que les programmes de divertissement et de sport migrent vers le monde du streaming, les bouquets de chaînes par câble et par satellite perdent des abonnés à un rythme accéléré, les téléspectateurs coupant le cordon – ou dans le cas des téléspectateurs plus jeunes, ne s’abonnant jamais au câble ou au satellite pour commencer. Ainsi, alors que la guerre du streaming s’intensifie et que les chaînes de télévision traditionnelles perdent à la fois leur audience et leurs abonnés, personne ne se concentre vraiment sur ce que cela signifie pour les informations télévisées.

Pour comprendre la crise imminente des informations télévisées, il faut comprendre l’économie du système de télévision actuel. Aujourd’hui, les chaînes de télévision tirent non seulement des revenus publicitaires de l’attraction d’un public, mais les redevances payées par les opérateurs de câble et de satellite pour diffuser ces chaînes sont d’une importance cruciale pour leur économie. Par exemple, CNN, CNBC, MSNBC et Fox News perçoivent des frais très substantiels dans tous les foyers du câble et du satellite aux États-Unis, dont aujourd’hui. Aujourd’hui, cela signifie que des frais d’abonnement sont payés aux chaînes d’information couvrant plus de 75 millions, contre près de 100 millions il n’y a pas si longtemps. Les chaînes d’information sont payées dans chacun de ces foyers, même si seule une petite minorité de foyers regarde chacune de ces chaînes. Cela crée une base de revenus très substantielle pour les grandes franchises d’informations télévisées – quel que soit le nombre de téléspectateurs de la chaîne, elle est payée dans tous les foyers du câble et du satellite.

De même, les chaînes de télévision locales, qui sont l’épine dorsale des informations télévisées locales, sont payées par les opérateurs de câble et de satellite, ce que l’on appelle des « frais d’autorisation de retransmission », qui sont des paiements très importants pour le droit de diffuser ces chaînes. Ces stations sont également payées dans tous les foyers du câble et du satellite dans un marché local donné, quel que soit le pourcentage de ces foyers qui regardent réellement une chaîne donnée. En raison de ce système de paiement unique pour les chaînes de diffusion et câblées traditionnelles, beaucoup considèrent ce système de paiement comme le meilleur modèle économique possible pour l’industrie de la télévision.

Au fur et à mesure que nous nous éloignons des consommateurs qui obtiennent un bouquet de câbles ou de chaînes à un environnement où les consommateurs prennent quelques services de streaming pour lesquels ils paient directement, tout le concept de collecte d’argent dans tous les foyers disparaît.

Le contenu de divertissement effectue cette transition, même si de nombreux analystes du secteur doutent que tous les services de streaming de divertissement y parviennent. La programmation sportive commence également à faire cette transition. Mais il y a un énorme point d’interrogation sur la façon dont les nouvelles seront prises en charge dans ce nouveau monde de streaming. Toute chaîne d’information passant à un service de diffusion en direct devrait facturer des frais très substantiels à chaque foyer pour compenser la distribution du câble et du satellite qu’elle perd. Les téléspectateurs sont peut-être les derniers à abandonner le forfait de télévision payante, mais inévitablement, à mesure que la portée de ce forfait diminue, ces frais diminueront avec lui.

Pour compliquer davantage la situation, il existe une concurrence supplémentaire substantielle pour les informations télévisées, Roku et Amazon fournissant tous deux de nombreux services d’informations en streaming. Ils n’ont pas le pouvoir vedette ou la profondeur de contenu des marques de télévision les plus connues, mais offrent un menu d’actualités raisonnable pour ceux qui ne sont pas des drogués de la politique ou des fidèles des chaînes d’information.

Les nouvelles télévisées ont commencé comme des émissions de service public que les radiodiffuseurs devaient diffuser comme condition d’obtention d’une licence de la FCC. L’activité d’information télévisée est finalement devenue rentable, mais elle sera bientôt confrontée à une crise existentielle quant à la manière de le rester.

Il existe certaines possibilités de préserver l’économie des chaînes d’information et des actualités locales, au-delà de l’envoi de chaque chaîne seule pour essayer d’obtenir des revenus de streaming directs aux consommateurs suffisants auprès de téléspectateurs fidèles.

Une possibilité consiste à créer un large bouquet d’actualités nationales et locales, rendues disponibles via un seul packageur. C’est ce que fait Apple avec les magazines et les journaux, offrant des dizaines de magazines et de journaux populaires numériquement pour un tarif mensuel de 9,99 $ avec Apple News+, mais jusqu’à présent, il a été décevant en termes d’adoption. Et les entreprises de médias traditionnels seront extrêmement prudentes quant à l’amélioration du pouvoir d’Apple sur le marché des médias, car elles sont de plus en plus concurrentielles dans le divertissement en streaming.

Une autre possibilité serait de trouver un acteur plus suisse pour agir en tant que distributeur neutre. Les chaînes et les stations d’information sont toutes dans cette situation ensemble – si elles ne peuvent pas obtenir des frais d’abonnement de tous les foyers du câble et du satellite, elles aimeraient au moins obtenir des frais de tous les foyers d’information, même ceux qui ne représentent pas un auditoire fidèle de leur marque particulière.

Certaines entreprises peuvent mieux faire cavalier seul que d’autres. Comcast et NBCUniversal disposent d’un large éventail d’actifs, notamment CNBC, la principale chaîne d’information économique ; MSNBC, la principale source d’informations politiques progressistes ; Sky News, la première chaîne d’information internationale ; NBC News Now, un service de diffusion en continu ; les offres d’actualités du service de streaming numérique Peacock ; et une multitude de stations locales et de chaînes d’information régionales. La fourniture d’un bouquet d’actualités distinct aux ménages qui s’abonnent autrement à Peacock pourrait favoriser une large adoption du contenu d’actualités tout en améliorant la distribution du service de streaming de divertissement plus large.

Fox accorde une grande importance à Fox Nation, une chaîne d’information par abonnement destinée à satisfaire l’appétit insatiable de ce public d’information pour les commentaires de droite, souvent extrêmes. Il y a peut-être un modèle ici pour Fox, mais je suppose qu’il n’est pas suffisant pour compenser le déclin financier substantiel que subira Fox News Channel avec une prise en charge considérablement réduite des frais d’abonnement au câble/satellite.

Le centre de toute démocratie est une population bien informée et un solide marché d’idées où un contenu d’information de qualité peut survivre et prospérer. À l’heure actuelle, il n’y a pas de réponse évidente à la sauvegarde des informations télévisées alors que le nombre d’abonnés à la télévision payante diminue, mais ne permettons pas aux informations télévisées de qualité de devenir des dommages collatéraux dans les guerres du streaming de divertissement.

Tom Rogers est président exécutif de Engine Media, Inc. Il a été le premier président de NBC Cable.

Divulgation: NBCUniversal, propriété de Comcast, est la société mère de CNBC.