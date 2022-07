Des informations sur la falsification de témoins de Trump ont été transmises au DOJ

Facebook



Twitter



Pinterest



Reddit



Flipboard



Imprimer



E-mail



Copier le lien



Comme





Suite





La représentante Liz Cheney a annoncé à la fin de l’audience du Comité 1/6 que des informations avaient été transmises au DOJ sur la falsification de témoins de Trump.

Vidéo:

Cheney a déclaré: «Après notre dernière audience, le président Trump a tenté d’appeler un témoin dans notre enquête. Un témoin que vous n’avez pas encore vu dans ces audiences. Cette personne a refusé de répondre ou de répondre à l’appel du président Trump et a plutôt alerté son avocat de l’appel. Leur avocat nous a alertés et ce comité a fourni cette information au ministère de la Justice. Permettez-moi de dire une fois de plus que nous prendrons très au sérieux tous les efforts visant à influencer les témoignages. »

Donald Trump trafique les témoins aussi facilement que les autres respirent. C’est ce qu’il a fait pendant toute sa vie d’adulte.

Il n’a jamais été question de savoir si Trump falsifierait des témoins, mais quand et combien étaient les seules questions ouvertes.

Le Comité 1/6 ne le tolère pas.

Le ministère de la Justice a maintenant un choix à faire. Vont-ils enquêter sur Trump pour avoir falsifié un témoin du Comité 1/6, ou le procureur général Garland enverra-t-il le message que Donald Trump est au-dessus de la loi et peut faire ce qu’il veut ?

Trump a déjà montré que le Comité 1/6 le faisait paniquer, et maintenant il a franchi la ligne de la falsification de témoins criminels.