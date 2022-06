Des informations personnelles sur des propriétaires d’armes à feu californiens rendues publiques à tort

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le ministère de la Justice de Californie a reconnu mercredi que l’agence avait rendu publiques à tort les informations personnelles de peut-être des centaines de milliers de propriétaires d’armes à feu dans jusqu’à six bases de données gérées par l’État, une exposition plus large que celle initialement divulguée par l’agence. jour plus tôt.

Rob Bonta, le démocrate à la tête de l’agence et candidat à sa réélection en novembre, s’est dit “profondément troublé et irrité” par l’incapacité à protéger les informations que son département est chargé de conserver. Il a ordonné une enquête et a promis de régler tout problème.

“Cette divulgation non autorisée d’informations personnelles est inacceptable et est bien en deçà de mes attentes pour ce département”, a-t-il déclaré.

La California Rifle and Pistol Association a noté que la libération est intervenue quelques jours après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté l’exigence de New York selon laquelle ceux qui cherchent à porter des armes dissimulées doivent fournir une raison. Cela a également fait dérailler l’exigence similaire de la Californie, bien que les législateurs des États et Bonta s’efforcent d’imposer de nouvelles exigences.

L’association a déclaré que la publication “inadmissible” comprenait des informations sur les responsables de l’application des lois, y compris les juges, ainsi que sur d’autres personnes qui avaient demandé des permis “comme des victimes de viol et de violence domestique”.

Les noms, dates de naissance, sexe, race, numéros de permis de conduire, adresses et antécédents criminels ont été exposés pour les personnes qui ont obtenu ou refusé des permis de port d’armes dissimulées entre 2011 et 2021, a indiqué le département. Les numéros de sécurité sociale et les informations financières n’ont pas été divulgués.

En outre, les tableaux de bord du registre des armes d’assaut de l’État, des armes de poing certifiées pour la vente, du registre de vente du concessionnaire, de la sécurité des certificats d’armes à feu et de l’ordonnance de restriction de la violence armée ont été affectés, a indiqué le département. Les responsables ont déclaré qu’ils enquêtaient sur la mesure dans laquelle des informations personnelles étaient exposées dans ces bases de données.

Les informations sur les permis de transport dissimulés ont été accessibles au public sur une feuille de calcul pendant moins de 24 heures, ont déclaré des responsables, à partir du moment où le département a mis à jour son portail du tableau de bord des armes à feu lundi après-midi jusqu’à la fermeture du site Web mardi matin.

“Il est exaspérant que des personnes qui se sont conformées à la loi aient été mises en danger par cette violation”, a déclaré le shérif du comté de Butte, Kory Honea, président de l’Association des shérifs de l’État de Californie. Il a dit que les shérifs sont préoccupés par le risque que cela représente pour les titulaires de permis.

Le bureau de Bonta n’a pas pu dire immédiatement combien d’individus se trouvent dans chaque base de données, si les données ont été téléchargées et à quelle fréquence, et quand le site Web public serait restauré. Les autorités californiennes ont délivré environ 40 000 permis de dissimulation et de transport l’année dernière, contre plus de 100 000 au cours de l’année de pointe de 2016, selon des informations sur le site Web du ministère de la Justice de l’État.

Le sénateur républicain Brian Dahle, qui se présente au poste de gouverneur contre le gouverneur démocrate Gavin Newsom, a déclaré que de nombreuses femmes qui cherchent à porter des armes dissimulées « le font parce qu’elles craignent pour leur vie et leur sécurité. Par conséquent, ces femmes devront désormais s’inquiéter que la personne qu’elles souhaitaient le moins revoir puisse avoir reçu leur adresse par cet acte d’imbécillité bureaucratique.

Bonta a déclaré qu’il avait immédiatement ouvert une enquête sur la manière dont la libération s’était produite “et qu’il prendrait des mesures correctives énergiques si nécessaire”.

Il a déclaré qu’il était conscient du stress que la publication pourrait causer et que le département informerait les personnes dont les informations ont été exposées. Il fournira également des services de surveillance du crédit à ces personnes.

Don Thompson, Associated Press