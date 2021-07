Des informations bancaires explosives révèlent qu’un homme d’affaires a gagné des lakhs par jour grâce à Hotshots

La société de l’homme d’affaires et mari de l’acteur Shilpa Shetty, Raj Kundra, avait un lien avec une société basée à Londres qui était impliquée dans la diffusion de contenu pornographique via une application mobile, a annoncé mardi la police de Mumbai.

S’adressant à une conférence de presse, le commissaire conjoint de la police (criminalité), Milind Bharambe, a déclaré que Raj Kundra et son beau-frère Pradeep Bakshi sont les cerveaux présumés d’un racket international de films porno perpétré par le biais de leurs sociétés de production de contenu basées en Inde et au Royaume-Uni. .

« Crime Branch Mumbai en février a enregistré une affaire liée à des films pornographiques. De nouveaux acteurs se sont vu promettre des rôles dans des séries Web et des nouvelles et on leur a demandé de faire des scènes audacieuses et nues lors d’auditions. une affaire a été enregistrée. Au cours de l’enquête, neuf accusés ont été arrêtés. Certaines personnes font produire de force de tels films. Un homme nommé Umesh Kamat qui s’occupait des opérations en Inde pour la société commerciale de Raj Kundra a été arrêté », a-t-il déclaré.

Le commissaire conjoint de la police a déclaré que tout le contenu pornographique était téléchargé sur une application mobile nommée « Hotshots », qui appartenait à la société basée à Londres. » Au cours d’une enquête approfondie, il est apparu que la société de Raj Kundra située à Viaan avait un lien avec une société basée à Londres, Kenrin, qui possède l’application mobile Hotshots. « Tous les contenus nus créés à Mumbai ont été publiés sur Hotshots, qui était exploité à partir de Mumbai. Après des plaintes, cette application a été retirée par Google Play Store et iPhone », a déclaré Bharambe. « Après autorisation du tribunal, nous avons fouillé les bureaux de Raj Kundra et avons également trouvé quelques clips. C’est pourquoi Raj Kundra et son responsable informatique ont été arrêtés. »

La description de l’application sur les magasins disait « Vidéos HD et courts métrages avec une exposition inégalée » et promettait « du contenu privé provenant de séances photo chaudes, de courts métrages et de l’expérience du mode de vie de célébrités du monde entier ». De plus, l’application offrait également des services tels que la communication en direct avec « certains des modèles les plus populaires au monde » et le contenu original n’était accessible qu’aux abonnés payants.

Désormais, Zee News a accédé exclusivement aux coordonnées bancaires qui révèlent que Raj Kundra et sa société ont gagné des lakhs par jour en créant et en publiant du porno sur Hotshots.

Voici le détail du compte bancaire et de l’argent transféré au cours des derniers mois :

– Le 22 décembre 2020, Rs 3 lakh a été transféré sur le compte HotHit du compte XX790. – Le 25 décembre 2020, Rs 1 lakh a été transféré du compte HotHit au compte XX790.

– Le 26 décembre 2020, Rs 10 lakh ont été transférés du compte HotHit au compte XX790.

– Le 28 décembre 2020, Rs 50 000 ont été transférés du compte HotHit au compte XX790.

– Le 3 janvier, 2 lakh 5 000 roupies ont été transférés du compte HotHit au compte XX790.

– Le 10 janvier, Rs 3 lakh ont été transférés du compte HotHit au compte XX790.

– Le 13 janvier, Rs 2 lakh ont été transférés du compte HotHit au compte XX790.

– Le 20 janvier, Rs 1 lakh a été transféré du compte HotHit au compte XX790.

– Le 23 janvier, Rs 95 000 ont été transférés du compte HotHit au compte XX790.

– Le 3 février, Rs 2 lakh 70 000 ont été transférés du compte HotHit au compte XX790.

Pendant ce temps, Raj Kundra, qui a été arrêté lundi soir dans l’affaire de pornographie douce, a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet.