Des informaticiens développent un logiciel comme solution pour refaire une vidéo

Des chercheurs de l’Université Cornell et de Google Research ont peut-être découvert une solution pour avoir à refaire une vidéo, avec un nouveau logiciel conçu pour créer des séquences de meilleure qualité à partir d’une vidéo initialement tremblante ou inutilisable.

À l’aide d’un algorithme capable de créer de nouvelles images à partir d’informations de pixels vidéo, DyniBar est capable de transformer une vidéo tremblante en séquences stabilisées, de modifier les points de vue, d’effectuer un zoom avant ou arrière et d’établir un arrêt sur image.

Le logiciel précédent était capable de recréer de nouvelles images à partir d’une vidéo originale, mais il échouait souvent lorsqu’il essayait de recréer des sujets et des images en mouvement.

Pour développer cette nouvelle technologie, les chercheurs ont adopté une approche rétro pour obtenir les meilleurs résultats.

Dynibar a été programmé pour estimer la façon dont les sujets ou les objets 4D se déplacent dans le temps, cependant, cela peut être mathématiquement difficile lorsque vient le temps de rendre les graphiques. Les chercheurs ont pu utiliser le rendu basé sur l’image, une approche d’infographie introduite pour la première fois dans les années 1990, pour décomposer les images d’une image vidéo afin de la combiner et de la restructurer en une nouvelle image.

« Nous avons intégré l’idée classique du rendu basé sur l’image et cela rend notre méthode capable de gérer des scènes vraiment complexes et des vidéos plus longues », a déclaré Qianqian Wang, co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse.

Bien que le logiciel ne soit pas disponible pour un usage commercial et qu’il puisse prendre plusieurs heures pour développer de courtes séquences vidéo, les progrès futurs devraient avoir un impact significatif pour les éditeurs vidéo de toutes sortes.

« Bien que cette recherche en soit encore à ses débuts, je suis vraiment enthousiasmé par les futures applications potentielles pour un usage personnel et professionnel », a déclaré l’auteur de l’étude, Noah Snavely.