Des informateurs infiltrés du FBI ont joué un rôle clé dans un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan, affirment des suspects alors qu’ils accusent le gouvernement de piégeage – RT USA News

Plusieurs des hommes accusés d’avoir planifié l’enlèvement du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, ont déclaré avoir été piégés par le FBI, des documents gouvernementaux suggérant qu’au moins 12 informateurs infiltrés ont joué un rôle majeur dans le stratagème.

Une longue enquête de BuzzFeed News – publiée mardi et basée sur des documents judiciaires, des transcriptions textuelles et audio et plus de deux douzaines d’entretiens avec des sources proches de l’affaire – a affirmé que les 12 informateurs et agents infiltrés « joué un rôle beaucoup plus important » dans le complot d’enlèvement qu’on ne le savait auparavant.

« Travaillant en secret, ils ont fait plus que simplement observer passivement et rapporter les actions des suspects. Au lieu de cela, ils ont participé à presque tous les aspects du complot présumé, à commencer par sa création », a rapporté le point de vente, notant que l’étendue de leur implication « soulève la question de savoir s’il y aurait même eu un complot sans eux. »

Les autorités appellent cela un complot pour kidnapper le gouverneur du Michigan, mais une enquête de BuzzFeed News montre que les informateurs du FBI ont participé à presque tous les aspects du plan. https://t.co/eWUbospoXj – Actualités BuzzFeed (@BuzzFeedNews) 20 juillet 2021

Jusqu’à présent, l’un des 14 suspects dans l’affaire a officiellement accusé le gouvernement de piégeage, affirmant que le FBI avait activement mené le complot et aidé à rassembler ses principaux planificateurs, tandis que les avocats de deux autres ont déclaré qu’ils prévoyaient de soulever des allégations similaires à l’avenir. .

Tous sauf un des 14 accusés – dont six ont été giflés de chefs d’accusation fédéraux, tandis que huit autres ont été inculpés en vertu des lois antiterroristes du Michigan – ont plaidé non coupables, insistant sur le fait qu’il n’y avait aucun plan sérieux pour kidnapper Whitmer. Un avocat de la défense a jugé le complot « grand discours » entre « crackpots » et « aspirants militaires ».

Dans la plainte pénale initiale du FBI publiée le 6 octobre 2020, le bureau a reconnu qu’il « s’est appuyé sur des informations fournies par des sources humaines confidentielles (CHS) et des employés sous couverture (UCE) sur plusieurs mois », disant que même si tous les informateurs n’étaient pas présents avec les comploteurs à tout moment, « au moins un… était généralement présent lors des réunions de groupe. »

Le bureau, cependant, n’a mentionné que quatre sources secrètes, dont deux agents réels, dans sa plainte initiale, bien moins que les 12 finalement révélés dans les documents ultérieurs. Le FBI n’a pas non plus révélé toute l’étendue de leur implication dans le complot, mais a noté que certains informateurs étaient payés pour leur travail.

L’un d’eux, nommé « CHS-2 » dans la plainte, a été payé au moins 14 800 $, ce qui, selon le FBI, comprenait « rapports et dépenses », tandis qu’une source étiquetée « CHS-1 » a été payé 8 600 $. Il n’a pas précisé le motif de ce paiement.





Bien qu’il n’ait pas été inclus dans l’affidavit initial, il a été révélé plus tard qu’un autre informateur, identifié uniquement comme « Dane » dans des documents gouvernementaux, a été payé environ 6 000 $ pour « remboursement des dépenses » et 24 000 $ de plus pour son « prestations de service » comme source. Le bureau lui a également acheté une nouvelle voiture, la jugeant une « frais de protection des témoins ».

Un vétéran de la guerre en Irak, ‘Dan’ deviendrait si profondément impliqué dans le groupe de ravisseurs présumés qu’il est finalement devenu son « commandant en second, » selon BuzzFeed. Pendant environ six mois, il a collecté des centaines d’heures d’enregistrements du groupe à l’aide d’un fil, encourageant les suspects à collaborer entre eux et « pousser » le meneur de « faire avancer son plan. » Parfois, il a même payé pour transporter les membres du groupe aux réunions, comme l’a fait un autre informateur basé au Wisconsin.

La semaine dernière, l’avocat d’un accusé a déposé une requête citant des textes d’un agent du FBI à ‘Dan’, disant qu’ils montraient que le bureau lui avait ordonné de recruter des personnes spécifiques dans le complot d’enlèvement. L’avocat demande maintenant tous les messages échangés entre les deux, suggérant qu’ils pourraient renforcer une défense de provocation policière.

Le groupe a également organisé des plans pour acheter des bombes martiales à un agent infiltré, car l’affidavit du FBI note que quatre suspects prévoyaient de « rencontrez un UCE le 7 octobre 2020 pour effectuer le paiement des explosifs et échanger du matériel tactique. » Ils ont été arrêtés avant que cette réunion puisse avoir lieu, et l’étendue de l’implication de cet agent dans le complot reste incertaine.

Alors que le ministère américain de la Justice a refusé les demandes de commentaires de BuzzFeed, le bureau du procureur général du Michigan a minimisé les allégations des accusés, affirmant qu’ils « ne sont pas des faits incontestables », et que les fonctionnaires « contrer et corriger ces problèmes devant les tribunaux ».





Les comploteurs présumés ont été arrêtés en octobre 2020, et nombre d’entre eux ont été détenus sans caution depuis. Les autorités affirment que le groupe a commencé à se préparer à l’enlèvement en juin de l’année dernière après des mois de discussions en ligne, au cours desquelles les membres ont fréquemment critiqué les politiques de Whitmer, à savoir les blocages draconiens de Covid-19 dans le Michigan. Le groupe aurait organisé plusieurs séances d’entraînement de style militaire et rassemblé des milliers de dollars en armes et en équipement pour l’enlèvement de Whitmer.

Bien que le gouvernement soit susceptible de contester les allégations de provocation policière, le FBI a été critiqué pour son utilisation douteuse d’informateurs confidentiels dans le passé, en particulier dans des affaires liées au terrorisme. Dans une affaire très médiatisée qui a culminé en 2012, des membres d’une autre milice du Michigan accusés d’avoir planifié de tuer un policier ont été acquittés après que la défense a soutenu avec succès que le complot avait été fomenté par des informateurs intégrés du FBI.

