Les INFLUENCEURS se sont vu proposer des offres lucratives pour enduire le vaccin Pfizer Covid dans une campagne de fausses informations louches.

Des stars des médias sociaux avec des centaines de milliers d’abonnés ont déclaré qu’une mystérieuse agence de publicité leur avait proposé de les payer s’ils acceptaient de critiquer le coup.

Des influenceurs basés en France avec des audiences importantes sur Twitter et Instagram ont été contactés

La personne de l'agence a déclaré qu'il disposait d'un budget « considérable » pour la campagne de diffamation

Le YouTuber français Léo Grasset a déclaré qu’on lui avait proposé un accord potentiellement lucratif – mais aussi «silencieux» – pour faire de fausses déclarations selon lesquelles le vaccin de Pfizer posait un risque mortel.

Il a également été invité à affirmer que les régulateurs et les médias traditionnels dissimulaient les dangers supposés du coup.

Grasset, qui compte 1,1 million d’abonnés sur YouTube, a déclaré qu’il avait refusé l’accord.

D’autres influenceurs basés en France avec des audiences importantes sur Twitter et Instagram ont également déclaré avoir été contactés avec des offres de paiement similaires pour de faux messages.

Le mois dernier, un rapport de l’Union européenne a déclaré que les médias d’État en russe et en chinois tentaient de semer la méfiance du public à l’égard des vaccins contre le Covid occidental – une affirmation rejetée à Moscou.

La personne qui a contacté Grasset a déclaré qu’il s’appelait Anton et a déclaré que son agence disposait d’un budget «assez considérable» pour «une campagne d’information sur Covid et les vaccins proposés en Europe – notamment AstraZeneca et Pfizer».

‘INCOGNITO’

Anton a demandé une vidéo de 45 à 60 secondes sur Instagram, TikTok ou YouTube pour dire que «le taux de mortalité du vaccin Pfizer est trois fois supérieur à celui de l’AstraZeneca» et pour se demander pourquoi l’Union européenne l’achète.

Le vaccin Pfizer à deux doses – produit par l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech – est le vaccin le plus couramment administré en France.

«C’est un monopole et cela nuit à la santé publique», a déclaré Anton dans son discours aux influenceurs.

Dans un e-mail de suivi, Anton a refusé de révéler qui finançait la campagne de désinformation.

«Le client préfère rester incognito», a-t-il déclaré, selon des courriels partagés avec Associated Press.

Grasset a déclaré qu’il avait décidé de ne pas accepter l’accord.

«Trop de drapeaux rouges», dit-il. «Ils voulaient que je parle du vaccin Pfizer d’une manière qui nuirait à la réputation du vaccin Pfizer.»

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a qualifié l’effort de dénigrement de «pathétique».

«C’est pathétique, c’est dangereux, c’est irresponsable et ça ne marche pas», dit-il.

La personne qui a contacté Grasset a déclaré travailler pour une agence de publicité appelée Fazze.

Un site Web pour Fazze avait l’habitude de donner une adresse à Londres – mais qui avait été effacée du site mardi.

Companies House, où les entreprises britanniques sont enregistrées, n’a aucune trace de Fazze.

Getty

Le vaccin Pfizer à deux doses est le vaccin le plus couramment administré en France

Les e-mails d’Anton comprenaient un lien protégé par mot de passe vers un ensemble d’instructions en anglais parsemé d’erreurs pour la campagne de dénigrement potentiel.

Les instructions indiquaient que les influenceurs ne devraient pas dire qu’ils étaient parrainés et devraient plutôt «présenter le matériel comme votre propre point de vue indépendant».

Grasset a déclaré que l’effort de désinformation soulignait la nécessité pour les gens «d’être super, super prudents».

«Nous, créateurs sur YouTube, sur Internet, Instagram, et cetera, nous sommes au centre de quelque chose qui se passe comme une guerre de l’information», a-t-il déclaré.

«En tant que créateurs, nous devons fixer nos normes très élevées car ce n’est, je pense, que le début.»

Un médecin stagiaire dans le sud de la France avec des dizaines de milliers d’adeptes a également été approché pour l’effort de frottis.

Il a déclaré à la chaîne de télévision française BFMTV qu’on lui avait offert plus de 2000 euros pour une publication vidéo de 30 secondes.

Cela vient après qu’il est apparu que les usines de fausses informations de Russie diffusent des allégations selon lesquelles le vaccin Covid de l’Université d’Oxford transforme les gens en singes.

Des mèmes, des affiches et des vidéos illustrant le vaccin de fabrication britannique – qui devrait être distribué par AstraZeneca – comme dangereux ont été trouvés inondant Internet.

On pense que c’est un stratagème visant des pays comme le Brésil et l’Inde, où la Russie veut vendre son propre vaccin Spoutnik V soutenu par Poutine.





Une affiche présentant une image de King Kong brandissant une seringue dit: « Ne vous inquiétez pas, le vaccin contre le singe est très bien. »

Pascal Soriot, directeur général d’Astrazenca, a déclaré Les temps: «La désinformation est un risque évident pour la santé publique.

«Je demande instamment à chacun d’utiliser des sources d’information fiables, de faire confiance aux organismes de réglementation et de se souvenir des avantages considérables que les vaccins et les médicaments continuent d’apporter à l’humanité.»