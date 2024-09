Des influenceurs jumeaux quittent Internet « dégoûtés » après avoir révélé une habitude intime

Les influenceurs jumeaux ont laissé une grande partie d’Internet « dégoûté » après avoir révélé une habitude plutôt intime.

Brigette et Danielle Pheloung ont recueilli de nombreux succès au fil des ans, des milliers de personnes surveillant leur vie de près.

Les New-Yorkais de 27 ans sont connus pour leurs contenus sur la mode, le style de vie et le fitness.

Et il n’est pas vraiment rare que les influenceurs participent à des apparitions en podcast, avec un aveu récent dans l’un d’entre eux qui a surpris beaucoup de leurs fans.

Je veux dire, les jumeaux partagent beaucoup de choses, c’est une relation particulière, non ?

Les jumeaux ont tout ce qui suit en ligne

Eh bien, les jumeaux ont admis dans un récent épisode de Des filles en déplacement podcast qu’ils partagent quelque chose d’assez intime.

Danielle a partagé : « Attends, tu veux savoir quelque chose de fou ? En fait, je suis gênée de dire ça… Nous n’avons qu’un seul soutien-gorge. »

« Et nous partageons des sous-vêtements », a ensuite ajouté Bridgette, ce que sa sœur jumelle a répété.

Après avoir expliqué que le couple partageait « littéralement » tout, les animatrices de podcast Brooke Miccio et Danielle Carolan ont été complètement sous le choc.

Danielle a expliqué plus loin : « Nous n’avons qu’un seul soutien-gorge parce que nous n’en portons pas, mais chaque fois que nous avons besoin d’un soutien-gorge, nous nous disons, attendez… et nous nous battons pour cela. »

Cet aveu a choqué les fans

Comme il n’y a qu’un seul soutien-gorge, une seule sœur peut bien sûr le porter à la fois.

Ainsi, on a demandé aux jumelles qui portait le soutien-gorge pendant le podcast, ce qui a abouti à un autre aveu surprenant.

Il existe en fait deux soutiens-gorge différents, l’un noir et l’autre nude.

Un extrait de l’aveu a été mis en ligne sur TikTok, et de nombreuses personnes ont afflué vers la section des commentaires pour donner leur réaction aux remarques.

« C’est un jumeau identique ici et je peux confirmer que nous faisons également cela », a admis une personne.

« HAHAHAHAHAH ouais. Jumeau identique ici et je peux confirmer », a ajouté un deuxième.

Tandis qu’un troisième faisait la remarque : « Oh mon Dieu… nous faisons ça aussi 🤣🤣🤣 wow. Tous les jumeaux sont pareils. »

Cependant, beaucoup d’autres personnes ont été « dégoûtées » par les commentaires, une personne faisant remarquer: « Mon jumeau et moi ne nous embrassons même pas et encore moins partageons des sous-vêtements. Non. Directement en prison. »

« Mesdames, vous auriez toutes pu garder celui-ci dans la tombe », a déclaré un autre fan.

L’une des sœurs a déclaré dans le podcast : « J’ai juste l’impression que c’est tellement niche que les auditeurs vont dire ‘vous êtes vraiment bizarres les gars’. »

Les fans des influenceurs espèrent que leur prochain aveu ne sera pas aussi intime.