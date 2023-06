Des influenceurs Instagram aux États-Unis pris avec 3 millions de dollars de cocaïne

Aux États-Unis, deux femmes influentes sur Instagram ont été arrêtées après avoir été surprises avec 3 millions de dollars de cocaïne emballés dans des compartiments secrets de leur SUV, Poste de New York signalé. Racquelle Dolores Anteola, 34 ans, et Melissa Dufour, 36 ans, ont été arrêtées tôt jeudi alors qu’elles conduisaient sur l’Interstate 10 dans le comté de Mobile, en Alabama.

Notamment, Mme Anteola, également connue sous le nom de Rahky, est une chanteuse et rappeuse basée à Los Angeles, selon son profil Instagram, et compte plus de 119 000 abonnés. Pendant ce temps, Mme Dufour est un modèle de fitness et propriétaire et designer d’une marque de vêtements appelée Sexy Sweats, et a 11 000 abonnés sur Instagram.

Selon Poste de New York, le couple a affirmé s’être rencontré à Miami et s’être lancé dans un road trip commun à Houston pour une fête à la maison, où ils ont consommé des quantités excessives d’alcool. Ils ont été arrêtés par un adjoint du shérif du comté de Mobile le 1er juin près de Mobile, en Alabama, pour une prétendue infraction au code de la route. Lors du contrôle routier, une unité K-9 a alerté les agents de la possible présence de drogue dans leur véhicule.

Lorsque les agents ont examiné leur Ford Expedition noire, ils ont trouvé 216 livres de cocaïne emballées en 84 paquets, sous le plancher de la voiture. La cachette présumée de drogue valait 3 millions de dollars.

»Le siège arrière du véhicule a été modifié avec un compartiment de rechange en acier. Le plancher du SUV avait également été abaissé et soudé pour fournir une salle de stockage. Le deuxième compartiment était situé à l’arrière du SUV, où les panneaux latéraux étaient évidés », selon un rapport du média local Lagniappe.

Les femmes ont été placées en garde à vue par le MCSO et la US Border Patrol. Tous deux risquent maintenant un minimum de 10 ans derrière les barreaux pour trafic de drogue fédéral.

L’incident survient après qu’une femme a été arrêtée en Caroline du Sud pour avoir tenté de transporter des drogues illégales sous un faux ventre en caoutchouc. Les députés de Caroline du Sud ont déclaré avoir arrêté une femme enceinte après que trois livres de cocaïne soient tombées d’un ventre en caoutchouc que le suspect s’était soi-disant scotché.