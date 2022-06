En mars 2021, près d’un an après l’apparition de Kardashian sur La vuela FDA a envoyé Biohaven Pharmaceuticals une lettre avertissant que les affirmations de Kardashian étaient “fausses” ou “trompeuses” et a déclaré que la vidéo violait la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques.

Le monde des influenceurs patients s’accompagne de règles et de réglementations destinées à protéger les consommateurs et à apporter un certain niveau de transparence. Les experts et les influenceurs affirment que le rôle d’influenceur des patients peut aider les gens à naviguer dans le monde souvent déroutant des soins de santé, mais cela doit être fait de manière éthique et honnête.

« Pour moi, cela fonctionne littéralement en 15 minutes. Et toute personne souffrant de migraine, pendant 15 minutes, de pure agonie, ce sont comme des couteaux dans ma tête », a déclaré Kardashian aux téléspectateurs à propos du médicament contre la migraine en juillet 2020.« Alors, pour avoir ce soulagement, et ne pas être dans un le brouillard après… Je peux simplement continuer avec le reste de ma journée.

Ces « influenceurs » créent des suivis de niche sur les médias sociaux et renforcent la confiance avec leur public en partageant leurs expériences quotidiennes, leurs comptes personnels et leurs « hacks de la vie ». Ils sont souvent payés pour commercialiser des produits en ligne.

Une vidéo promotionnelle de Biohaven diffusée pendant l’émission – un exemple d’une tendance croissante des sociétés pharmaceutiques et médicales à embaucher des célébrités, des patients et des défenseurs pour vanter leurs produits

Selon les premiers résultats de la recherche, un nombre croissant d’entreprises pharmaceutiques et médicales s’associent à des influenceurs pour commercialiser leurs produits et services sur des plateformes de médias sociaux, comme Instagram et Twitter. publié dans le Journal de la recherche médicale sur Internet.

“Un produit médical grand public ne peut aider quelqu’un que s’il sait qu’il existe, ce qui crée un besoin de marketing et de publicité, y compris via des partenaires dans les médias sociaux”, déclare David Spangler, JD, vice-président senior de la Consumer Healthcare Products Association, une groupe commercial de l’industrie pour les entreprises de dispositifs médicaux, de compléments alimentaires et de produits en vente libre. La FDA et la Federal Trade Commission ont établi des réglementations pour les sociétés pharmaceutiques et médicales qui font de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais ceux des lignes directrices n’ont pas été mis à jour depuis 2014. Ainsi, les fonctionnalités de médias sociaux les plus récentes, telles que les histoires Instagram ou Facebook, ne sont pas couvertes par les règles. “Parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans les messages directs, ou même des fonctions comme des histoires où le message disparaît dans les 24 heures, comment cela est-il réglementé?” dit Erin Willis, PhD, co-auteur de l’étude. « Il y a un risque [to the person who sees the promotion] d’être mal informé ou de ne pas comprendre en raison d’une faible littératie en santé. Valeur patient