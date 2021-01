Des influenceurs à Dubaï, en particulier un membre de pays européens, ont atterri dans une soupe après que les vols vers le Royaume-Uni ont été temporairement suspendus des Émirats arabes unis.

Cela survient quelques jours après que plusieurs influenceurs aient fait l’objet de controverses alors qu’ils enfreignaient les directives de Covid-19 en Europe pour voyager et laissaient entendre que leur travail était des « services essentiels ».

La suspension entre en vigueur pour tous les vols directs qui devraient arriver au Royaume-Uni – laissant quiconque sans avion bloqué, rapports The Sun UK.

Cela signifie que les Britanniques – y compris toutes les stars d’Instagram à Dubaï – ne pourront effectuer leurs voyages de retour que via des pays tiers.

L’aéroport international de Dubaï a confirmé hier soir que toute personne ayant des vols réservés après 13 heures ne devrait pas se présenter à l’aéroport – et doit contacter sa compagnie aérienne pour plus d’informations.

Les stars de la réalité Georgia Harrison, James Lock et Yazmin Oukhellou sont celles qui sont allées aux EAU.

Des clichés glamour partagés avec leurs millions d’abonnés Instagram ont fait étalage de leur style de vie somptueux alors que le Royaume-Uni était verrouillé contre le coronavirus.

Les influenceurs se vantant des pauses soleil pendant la pandémie ont été critiqués par le ministre de l’Intérieur Priti Patel cette semaine. « Les gens ne devraient tout simplement pas voyager. Nous voyons beaucoup d’influenceurs montrer où ils sont – principalement des endroits ensoleillés », dit-elle.

L’influenceur britannique Sheridan Mordewhad a déclaré: « Les gens oublient cela et mon travail consiste à aider les gens à se mettre en forme et à être motivés, que ce soit à la maison ou à Dubaï. » Sa page Instagram shapeupwithsher montrait des images de Sheridan se délectant de son temps au soleil, traînant dans des clubs de plage et avec des amis.

Personne sur Internet ne l’achetait: plusieurs personnes appelant les influenceurs et la culture du décollage à Dubaï.

les influenceurs qui se sont envolés pour Dubaï pour rien de plus que pour avoir un endroit chaud pour se prendre en photo alors qu’ils fument de la chicha dans des tenues BooHoo pensent vraiment que nous sommes assez denses pour croire qu’ils le font pour nous ?? «Mon travail est de motiver les gens» pic.twitter.com/MRrcwnwjzO – Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) 26 janvier 2021

Après un Noël inévitablement « lourd », j’ai perdu 7 kg depuis le Nouvel An, ce qui équivaut à la franchise de bagages à main sur Emirates Airlines. Prenez ces influenceurs de Dubaï! – Ricky Wilson (@Rickontour) 28 janvier 2021

Tous les influenceurs que je connais sont super adorables et rien contre eux, mais en tant que travailleur clé moi-même, je peux assurer que Dubaï et publier des vidéos de fitness n’est pas un travailleur clé. Continuez avec votre mouture, mais ce n’est pas essentiel – (@JessiccaaaS_) 26 janvier 2021

Bien joué, vous avez influencé Covid à Dubaï … où vous influencez ensuite – Sukh Knight (@SukhKnight) 21 janvier 2021

Les influenceurs ne sont pas des travailleurs essentiels! INFIRMIÈRES, MÉDECINS, AGENTS DE SOINS SOCIAUX SONT ESSENTIELS, NOUS NE FAISONS PAS DE VOYAGES À DUBAÏ !!!!!!!!!! #Ce matin – Jessica (@__jesslca) 26 janvier 2021

Je trouve étrange que depuis 4 à 5 ans, les influenceurs crient à quel point cela fonctionne à la maison et ne pas avoir le 9-5 «typique», mais le deuxième verrouillage frappe soudainement, il est impossible de créer leur contenu à partir de la maison et du besoin départ pour Dubaï – seò (@solasuaine) 26 janvier 2021

Les gens ont même commencé à faire des vidéos parodiques de «influenceurs qui s’envolent pour Dubaï».

Mais le mythe de la culture des influenceurs peut s’épuiser: The Tab UK a demandé à 15 personnes pourquoi elles ne suivaient plus les influenceurs et Dubaï n’était pas la seule raison. Des choses comme, « Ils poussent un style de vie si inaccessible et faux, ils ont juste agi comme s’ils avaient un travail vraiment difficile, chaque fois que je fais défiler mon humeur descendait », sont quelques-unes des raisons énumérées.