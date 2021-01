Les INFLUENCEURS font face à une course contre la montre pour rentrer de Dubaï avant 13 heures aujourd’hui, lorsqu’une nouvelle interdiction de voyager entre en jeu et que tous les vols seront suspendus.

Les stars britanniques de la télé-réalité ont été confrontées à une réaction brutale pour avoir jeté un jet vers la station balnéaire fastueuse des Émirats arabes unis, et risquent maintenant d’être bloquées après le changement des règles de Covid la nuit dernière.

La maquilleuse Amy Wilson, de Sheffield, était une passagère de l’un des derniers vols directs restants au départ de Dubaï, avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures.

Wilson a tweeté pour exprimer la «chance» qu’elle a ressentie qu’elle et «Jack» avaient été avec des vols.

«Je suis rentré de Turquie deux heures avant la date limite de mise en quarantaine et j’ai pris le dernier vol de retour de Dubaï avant que le Royaume-Uni ne ferme ses frontières (sic) aux Émirats arabes unis. Quelqu’un s’occupe de moi », a-t-elle écrit.

Pendant ce temps, d’autres comme le mannequin OnlyFans Honey Evans, de Leeds, ont suggéré qu’ils resteraient là où ils étaient.

«Les vols de Dubaï vers le Royaume-Uni sont interdits. Je suppose que je n’ai pas d’autre choix que de rester ici », a tweeté Evans.

« La honte. »

Le secrétaire aux Transports, Grant Shnapps, a annoncé que les Émirats arabes unis avaient été ajoutés à la «liste rouge» du Royaume-Uni; 30 pays actuellement soumis à une interdiction de voyager, avec le Rwanda et le Burundi, en Afrique centrale.

La suspension entre en vigueur pour tous les vols directs qui devraient arriver au Royaume-Uni après 13 heures aujourd’hui, laissant quiconque sans avion bloqué.

Cela signifie que les Britanniques – y compris toutes les stars d’Instagram à Dubaï – ne pourront effectuer leurs voyages de retour que via des pays tiers.

La « liste rouge », qui signifiait que les vols directs prendraient fin à destination et en provenance de ces pays, et que des règles strictes d’auto-isolement s’appliqueraient aux arrivées, avait été introduite pour tenter d’empêcher la propagation de nouvelles variantes de Covid-19 depuis le Brésil et l’Afrique du Sud. .

L’aéroport international de Dubaï a confirmé hier soir que toute personne ayant des vols réservés après 13 heures ne devrait pas se présenter à l’aéroport – et doit contacter sa compagnie aérienne pour plus d’informations.

Les stars de la réalité Love Island, Georgia Harrison, et James Lock et Yazmin Oukhellou de TOWIE font partie de ceux qui se sont envolés vers la destination fastueuse des Émirats arabes unis.

Des clichés glamour partagés avec leurs millions d’abonnés Instagram ont fait étalage de leur style de vie somptueux alors que le Royaume-Uni était verrouillé contre le coronavirus.

Mais les influenceurs ont été frappés par des réactions négatives après avoir été accusés d’avoir utilisé des failles pour affirmer que les voyages de confinement à l’étranger étaient liés au travail.

Et ils sont maintenant confrontés à un séjour de 10 jours dans un hôtel de base de la quarantaine Covid s’ils retournent au Royaume-Uni à partir du mois prochain après l’imposition de restrictions de voyage aux EAU.

Dubaï a été ajouté hier à la « liste rouge » du Royaume-Uni, ce qui signifie que tous les voyages sont interdits, à l’exclusion des ressortissants britanniques rentrant dans le pays à partir d’aujourd’hui.

DUBAÏ DASH

Les ressortissants britanniques devront être mis en quarantaine pendant dix jours chez eux à leur retour au Royaume-Uni – mais ils n’auront pas encore à le faire dans un hôtel, car le nouveau programme n’est pas encore appliqué.

Ils ne peuvent pas utiliser le schéma « Test to Release », qui permet à toute personne dont le test est négatif pour Covid de mettre fin à la quarantaine après cinq jours.

Lorsque les restrictions relatives aux hôtels de quarantaine sont en place – prévues à partir du 8 février – les voyageurs de 33 pays figurant sur la liste à haut risque doivent payer pour s’isoler dans un hôtel agréé par le gouvernement pendant 10 jours.

Cela pourrait déclencher une ruée pour rentrer des Britanniques dans l’espoir d’échapper à l’auto-isolement de l’hôtel.

Les influenceurs se vantant des pauses soleil pendant la pandémie ont été critiqués par le ministre de l’Intérieur Priti Patel cette semaine.

Elle a déclaré: «Les gens ne devraient tout simplement pas voyager.

« Nous voyons beaucoup d’influenceurs montrer où ils sont – principalement des endroits ensoleillés. »

La star de Towie James Lock, 33 ans, et sa petite amie Yazmin Oukhellou, 26 ans, font partie de ceux actuellement à Dubaï.

Je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de plaisir à voyager ici en ce moment, mais nous sommes venus ici pour travailler Yazmin Oukhellou

Le couple a posé à côté de piscines et de chaises longues alors qu’ils profitaient du soleil.

Yazmin, qui a défendu le voyage, devrait retourner au Royaume-Uni pour filmer une nouvelle série de TOWIE en mars.

Cette semaine, elle a déclaré: «Je sais que beaucoup de gens reçoivent beaucoup de bâton pour voyager ici en ce moment, mais nous sommes venus ici pour travailler.

« J’ai commencé à faire des soins de la peau et nous cherchons à ouvrir un salon à Dubaï. C’est un peu de travail et de plaisir – évidemment, nous allons profiter du soleil pendant que nous sommes ici. »

L’influenceur du fitness Sheridan Mordew, 24 ans, a été critiqué cette semaine après s’être rendu à Dubaï pour échapper au troisième verrouillage national le 4 janvier.

Sheridan a été qualifiée d ‘«égoïste» et de «honteuse» après avoir affirmé dans This Morning que son travail – publier des selfies ensoleillés et des cours de fitness en plein air – était essentiel.

Elle a affirmé que le voyage à Dubaï était « purement pour affaires », mais Philip Schofield a répondu « beaucoup de trucs de fitness, cela pourrait être dans votre garage à Bolton, vous n’avez pas besoin d’être à Dubaï pour le faire. »

Anton Danyluk de Love Island, 26 ans, a défendu ce mois-ci son voyage à Dubaï – en disant aux fans qu’il travaille sur des opportunités commerciales et « ne prend pas le p **

‘MÉCANISME DE COPING’

Georgia Harrison, 26 ans, de Love Islander, vit actuellement à Dubaï après avoir déménagé aux Émirats arabes unis pendant la pandémie de Covid.

Et Laura Anderson, 31 ans, qui a joué dans l’émission ITV 2, a gémi qu’il était « vraiment difficile » d’être une influenceuse après un voyage à Dubaï.

Le candidat de 2018, qui est maintenant de retour au Royaume-Uni, a déclaré que la visite était un « mécanisme d’adaptation » pour faire face à Covid.

Héritière F1 Tamara Ecclestone, 36 ans, son mari Jay Rutland, 39 ans, et leurs deux filles se sont envolés pour Dubaï le mois dernier, mais n’ont pas l’intention de retourner bientôt au Royaume-Uni.

S’exprimant depuis Dubaï, M. Rutland a déclaré MailOnline: «Il y a une foule de raisons pour lesquelles nous ne retournons pas à Londres de si tôt et la sécurité en fait partie.

« La vérité est que nous y jouons mois par mois et que nous observons l’évolution de la situation. »

Il a ajouté: « Nous n’avons pas enfreint les règles de verrouillage pour venir à Dubaï, ce n’est pas ce que nous avons fait. »