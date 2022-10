Des infirmières tabassent deux hommes pour avoir filmé une mauvaise gestion à l’hôpital du Bihar

Une vidéo virale de deux infirmières battant deux jeunes après les avoir gardés en otage dans un hôpital du Bihar a provoqué la colère des internautes. Selon Zee News, les garçons auraient été surpris en train de filmer le mauvais état de l’hôpital Sardar situé à Chhapra, Bihar. Les deux hommes en question se sont rendus à l’hôpital pour récupérer les certificats médicaux lorsqu’ils ont constaté le mauvais état du centre médical et ont commencé à enregistrer sur leurs appareils mobiles. Lorsque le duo a été attrapé par le personnel de l’hôpital, ils ont été amenés à deux infirmières qui les ont gardés en otage pendant environ quatre heures.

La page Twitter du NCM India Council for Men Affairs a partagé la vidéo des jeunes battus sans pitié par les deux infirmières. La vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux montre les femmes tenant des bâtons dans leurs mains alors qu’elles menacent les garçons de supprimer l’enregistrement de leurs appareils mobiles. On peut voir l’une des infirmières en colère porter des coups violents sur les deux garçons alors qu’ils tentent de se sortir de la situation. La vidéo choquante a laissé les utilisateurs de Twitter profondément préoccupés par la sécurité des hommes.

Tout en partageant le clip, le NCM India Council for Men Affairs a déclaré: «Deux infirmières de l’hôpital Sadar, Chapra, Bihar ont pris deux jeunes en otage pendant 4 heures et les ont agressés avec Lathis pour avoir filmé les installations inappropriées de l’hôpital. Aucun gt FIR n’a été déposé contre ces Infirmiers. Le médecin civil du district a nié qu’un tel incident se soit produit là-bas.

Deux infirmières de l’hôpital Sadar, Chapra, Bihar ont pris deux jeunes en otage pendant 4 heures et les ont agressés avec Lathis pour avoir filmé les installations inappropriées de l’hôpital. Aucun gt FIR n’a été déposé contre ces Infirmiers. Le médecin civil du district a nié qu’un tel incident se soit produit là-bas. pic.twitter.com/39T96Dnx99 – Conseil NCMIndia pour les affaires masculines (@NCMIndiaa) 17 octobre 2022

Avec plus de 7 000 vues, la vidéo a laissé les internautes plaider pour une enquête appropriée sur l’affaire. Un utilisateur qui pense qu’il est possible que les pauvres gars soient encadrés dans le mauvais cas a écrit: «Je suis inquiet que les patients soient admis ici. Pauvres gars, ils pourraient aussi être encadrés dans une mauvaise affaire aussi. Que la loi fasse une enquête libre et équitable.

Je crains que les patients ne soient admis ici. Pauvres gars, ils pourraient aussi être encadrés dans une mauvaise affaire aussi. Que la loi fasse une enquête libre et équitable 🙏 – Ravi Menon, la seule leçon de vie sans regret 🇮🇳 (@ RaviMen48172263) 17 octobre 2022

Un autre a ajouté: « Frissonnez de penser à la façon dont ils traiteraient leurs patients dans un hôpital gouvernemental.

Frisson de penser à la façon dont ils traiteraient leurs patients dans un hôpital gouvernemental. @NitishKumar @officecmbihar – le profileur (@Freaknewstoday) 17 octobre 2022

Un autre a commenté : « Il ne suffit pas de licencier ces infirmières. Je demande à l’université de retirer leurs qualifications, afin qu’ils réalisent ce que signifie être pauvre et sans défense. Ils ne devraient jamais être en mesure de trouver un autre emploi.

Il ne suffit pas de licencier ces infirmières. Je demande à l’université de retirer leurs qualifications, afin qu’ils réalisent ce que signifie être pauvre et sans défense. Ils ne devraient jamais pouvoir trouver un autre emploi. – Philips Koshy (@pskoshy) 19 octobre 2022

Les détails de toute mesure prise contre les infirmières ou d’une enquête lancée à ce sujet restent inconnus pour le moment.

