Des infirmières pour des jabs? Les Philippines proposent de lever le plafond des agents de santé voyageant à l’étranger … si le Royaume-Uni et l’Allemagne donnent des vaccins

Les Philippines ont proposé de lever le plafond empêchant les infirmières et autres travailleurs de la santé de quitter le pays si le Royaume-Uni et l’Allemagne envoyaient des vaccins Covid-19 en échange.

Bien que le pays ait actuellement une limite de 5000 personnes par an pour les travailleurs de la santé quittant le pays, Alice Visperas, directrice du Bureau international du travail, a déclaré à Reuters que le gouvernement était « Considérant la demande de lever le plafond de déploiement » – mais seulement si un accord pour au moins 600 000 vaccins Covid-19 peut être conclu.

Les vaccins seraient utilisés «Pour vacciner les travailleurs sortants et des centaines de milliers de rapatriés philippins.»

Le concept d’un échange d’infirmières contre des vaccins a été critiqué par le responsable philippin de Nurses United, Jocelyn Andamo, qui a déclaré qu’elle était « Dégoûté » par «Comment les infirmières et les travailleurs de la santé sont traités par le gouvernement comme des marchandises ou des produits d’exportation.»

Les Philippines ont enregistré plus de 560 000 cas de Covid-19 et 12 107 décès depuis le début de la pandémie, ce qui en fait le 31e pays le plus touché. Le Royaume-Uni est le 5ème pays le plus touché avec plus de 4 100 000 cas et 120 988 décès, tandis que l’Allemagne est le 10e pays le plus touché avec 2 400 000 cas et 68 365 décès.

Bien qu’il soit l’un des pays les plus touchés, le Royaume-Uni a également eu l’un des programmes de déploiement de vaccins les plus réussis, avec plus de 18 millions de doses administrées.

Bien que les Philippines n’aient pas encore commencé leur programme de vaccination de masse, elles ont commandé quatre vaccins différents dans plusieurs pays différents: le vaccin chinois Sinovac jab, le vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech, le vaccin britannique AstraZeneca-Oxford University, ainsi que le russe Spoutnik V Le premier lot de vaccins, donné par la Chine, devrait arriver cette semaine.

