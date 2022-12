Des infirmières licenciées après une vidéo virale se moquant d’un patient

Le clip se moquait des futures mamans refusant des médicaments et des pères demandant un test de paternité

Un hôpital américain a licencié quatre infirmières qui sont apparues dans une vidéo TikTok se moquant des demandes et du comportement des patients. Emory Healthcare, basé à Atlanta, a qualifié le quatuor de “anciens employés» dans une publication Instagram vendredi.

Le clip de 60 secondes, visionné des centaines de milliers de fois, montre des infirmières se moquant des personnes qui demandent à «prendre une douche et manger” à son arrivée à l’hôpital pour déclencher le travail, refuser les analgésiques malgré une douleur évidente, ou “interroger [the nurse] combien pèse le bébé, et il est toujours entre vos mains.”

Les pères qui ont exigé un test de paternité juste après la naissance se sont également moqués, et une infirmière a cité «quand tu vas de pièce en pièce entre une baby-mama et ton autre baby-mama« comme elle »merde.« Les « Icks », comme on le voit sur les réseaux sociaux, sont des bizarreries désagréables qui déclenchent »un sentiment soudain de répulsion et d’abandon total de la part de quelqu’un avec qui vous sortez.”

La déclaration de l’hôpital concernant la vidéo a reconnu que “il comprenait des commentaires irrespectueux et non professionnels sur les patientes en maternité à l’hôpital universitaire Emory de Midtown.” Il a également révélé qu’Emory avait “a enquêté sur la situation et pris les mesures appropriées avec les anciens employés responsables de la vidéo.”

“Cette vidéo ne représente pas notre engagement envers les soins centrés sur le patient et la famille et est bien en deçà des valeurs et des normes que nous attendons de chaque membre de notre équipe qu’il adopte et démontre», lit-on dans la déclaration d’Emory.

Bien qu’aucun lien de causalité direct n’ait été établi entre la vidéo et le statut d ‘«ancien employé» des infirmières, Emory Healthcare a confirmé aux médias locaux par e-mail que le système hospitalier avait une politique sur les médias sociaux que les employés devaient respecter.

Le message original de TikTok, rédigé par l’utilisateur @hanhinton jeudi, a été supprimé après un flot de réponses en colère, mais pas avant d’avoir été republié ailleurs. L’un des reposters comprenait une capture d’écran du profil Facebook de Hinton, qui la décrit comme une infirmière autorisée en travail et accouchement chez Emory Healthcare, bien que son profil ne soit plus public et qu’il ne soit pas clair si elle y travaille toujours dans n’importe quel rôle.