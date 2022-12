Des infirmières d’un hôpital américain sous le feu pour une vidéo virale TikTok sur une patiente enceinte “Icks”

Un groupe d’infirmières du travail et de l’accouchement à l’hôpital universitaire Emory d’Atlanta semble avoir perdu leur emploi après avoir publié un TikTok viral sur leurs patients. Dans la vidéo, les infirmières ont partagé les “merdes” qu’elles reçoivent de leurs patientes qui sont de nouvelles mères. Une déclaration publiée par Emory Healthcare sur Facebook a déclaré que des mesures appropriées avaient été prises contre les “anciens employés responsables de la vidéo”. Il a également qualifié les commentaires des infirmières de “irrespectueux” et de “non professionnels”.

Dans la vidéo virale TikTok, les infirmières ont partagé les problèmes qu’elles ont avec le comportement des patients, notamment en demandant le poids du bébé alors qu’il est encore dans leur main, des visites répétées au poste des infirmières demandant de l’eau ou des couvertures, les pères ordonnant des tests de paternité à droite après la naissance, devoir se déplacer entre les chambres des nouvelles mamans, les patientes sous-estimant à quel point l’accouchement serait douloureux, entre autres.

Bien que l’affiche originale ait supprimé toutes leurs vidéos, le clip continue d’être partagé sur Twitter, où il suscite des réactions massives.

Il n’y a pas eu de conversation sérieuse depuis que nous avons découvert le mot “ick”… en tant qu’infirmière, pourquoi faites-vous un tiktok ick à propos de vos patients ?? Quand les gens vont-ils découvrir le SM ???— Yasantewaa (@yasantewaa_) 10 décembre 2022

Certaines personnes ont défendu les infirmières. «Ce ne sont que leurs défauts, quelque chose que TOUT LE MONDE a avec son travail. Cela n’implique pas du tout comment les patients ont été traités. Nous avons vu la même chose avec les emplois de service à la clientèle et de restauration et vous n’êtes pas fous de cette cause, c’est votre travail et vous vous rapportez tous”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Ce ne sont que leurs défauts, quelque chose que TOUT LE MONDE a avec son travail. Cela n’implique pas du tout comment les patients ont été traités. Nous avons vu la même chose avec les emplois de service à la clientèle et de restauration et vous n’êtes pas fous de cela parce que c’est votre travail et que vous vous y reconnaissez.— Ce tweet vous concerne-t-il ? (@ Warbucks1122) 10 décembre 2022

