Des infirmières de la Colombie-Britannique en convalescence affirment que des accords de retour au travail punitifs et déshumanisants ont fait dérailler leur vie

Quatre fois par jour, entre son travail à temps plein comme infirmière dans une petite communauté de la Colombie-Britannique et la parentalité de ses deux enfants, Claire doit quitter la pièce et souffler dans un alcootest.

Parfois, on lui demande un échantillon d’urine au hasard et elle doit prendre 40 minutes de sa journée mouvementée pour le fournir.

Confrontée à des circonstances de vie difficiles, notamment la perte de deux êtres chers il y a sept ans, Claire a commencé à consommer de l’alcool pour faire face. Sa consommation d’alcool a commencé à affecter son travail et elle a été reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies.

L’employeur de Claire lui a dit d’accepter le dépistage obligatoire des drogues ou de perdre son emploi.

Certains experts affirment que les accords de retour au travail n’aident pas à assurer la sécurité des patients et à éloigner du terrain les infirmières qualifiées dont on a tant besoin. (Dominic Favre/La Presse canadienne/AP-Keystone)

CBC News n’utilise pas le vrai nom de Claire ni ne nomme son employeur car elle risque de perdre son emploi si elle parle publiquement.

Le dépistage obligatoire des drogues fait partie d’un plan de retour au travail qu’elle a dû signer il y a trois ans pour conserver son emploi d’infirmière, ce qu’elle cache à sa famille et à la plupart de ses amis. Elle paie environ 350 $ de sa poche chaque mois pour des tests dans une société de surveillance médicale locale, mais d’autres peuvent payer près du double.

Claire est reconnaissante d’être en convalescence, mais dit que le plan de traitement est traumatisant et que les politiques des autorités sanitaires pour le personnel qui consomme des substances sont déshumanisantes et coercitives.

« Dignité et respect, tout est supprimé pour protéger le public », a-t-elle déclaré.

Claire fait partie d’un nombre inconnu mais important d’infirmières de la Colombie-Britannique qui ont conclu ce que les experts qualifient d’accords de surveillance de la consommation de substances nocives avec leur employeur ou leur organisme de réglementation afin de conserver leur emploi.

La Colombie-Britannique n’est pas unique. Partout au Canada, les infirmières, les médecins et les autres travailleurs des industries sensibles à la sécurité sont assujettis à des contrats similaires.

Une coalition d’infirmières et d’experts demande au BC Nurses ‘Union (BCNU) de faire pression sur les autorités sanitaires et le collège pour qu’ils modifient les politiques qui, selon certains experts, n’aident pas à assurer la sécurité des patients et poussent en fait les infirmières qualifiées indispensables sur le terrain.

« C’est basé sur la peur, la stigmatisation et l’humiliation », a déclaré Candy Gorse, membre du conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif Workers for Ethical Substance Use Policy (WESUP), qui a été forcée d’arrêter de travailler en tant qu’infirmière parce que ses analgésiques sur ordonnance violaient son accord de surveillance. .

MONTRE | Pourquoi les politiques sur la consommation de substances pour les infirmières sont fondées sur la stigmatisation et non sur la science

Un avocat affirme que les politiques actuelles sur la consommation de substances ne renforcent pas la sécurité des patients ou des infirmières Jonathan Chapnick dit que les autorités sanitaires ont besoin d’un soutien non coercitif et fondé sur des preuves pour les infirmières qui consomment des substances.

UN étude 2019 a constaté que les politiques signifient que les infirmières « ne bénéficient pas des mêmes droits à des soins de santé éthiques de qualité que les autres citoyens ».

« Si les gens veulent vraiment de l’aide, ils ont plus peur d’être punis… et cet isolement qui s’ensuit est une pratique motrice derrière les décès par surdose », a déclaré Corey Ranger, infirmière à Victoria, en Colombie-Britannique, et présidente de la Harm Reduction Nurses Association. .

Au moins 78 infirmières ont conclu de tels accords avec le BC College of Nurses and Midwives (BCCNM) depuis 2019, et jusqu’à 60 autres ont décidé de ne pas renouveler leur licence « tout en s’occupant de leur santé », a déclaré le collège à la CBC.

Les autorités sanitaires contactées par CBC ont refusé de fournir leurs propres numéros d’accords avec les employés, invoquant des problèmes de confidentialité.

Si elles sont adoptées, trois résolutions proposées au congrès du BCNU la semaine prochaine ordonneraient au syndicat de plaider directement auprès des autorités sanitaires et du collège pour modifier ces politiques, et auprès du gouvernement pour étendre l’approvisionnement sûr et réglementer les services de traitement et de rétablissement.

Byron Wood, co-fondateur de Workers for Ethical Substance Use Policy, affirme que les infirmières sont soumises à un programme de réglementation qui « viole leur autonomie corporelle ». (Bethany Lindsay/CBC)

Les résolutions sont une chance pour le syndicat d’aider les infirmières souffrant de troubles liés à l’utilisation de substances à être traitées tout en s’efforçant de traiter les patients, déclare le cofondateur de WESUP et ancien infirmier Byron Wood.

« Il s’agit de singulariser les infirmières qui consomment des substances… puis de les soumettre à un programme de réglementation qui viole leur autonomie corporelle, leur enlève leur droit de consentir à un traitement et les expose en fait à un risque accru de décès par surdose », a déclaré Wood.

La CBC a contacté le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique pour obtenir des commentaires et n’a pas eu de réponse avant la publication.

‘Un dernier recours’

Les contrats de travail sont délivrés après qu’une infirmière a reçu un diagnostic de trouble lié à l’utilisation de substances par le biais d’un examen médical indépendant (EMI) effectué par un médecin spécialisé en toxicomanie sur ordre du collège ou d’un employeur.

Le médecin fait des recommandations à l’employeur ou à l’université, qui peuvent inclure un traitement hospitalier obligatoire, la participation à des réunions sur l’abstinence ou des Alcooliques anonymes ou des 12 étapes à caractère religieux, et des tests de dépistage de drogues pendant cinq ans au maximum.

Ils imposent également l’abstinence de toutes les substances, y compris l’alcool, certains analgésiques en vente libre et même des traitements médicamenteux prescrits comme la méthadone qui aident les gens à stabiliser leur consommation de substances et à éviter le sevrage.

Si des drogues interdites sont détectées ou si l’échantillon est soufflé trop tard, la société de surveillance peut marquer l’infirmière comme « non conforme » et son accord peut être prolongé ou son emploi ou sa licence résilié.

Le BC College of Nurses and Midwives affirme que le processus EMI et ses politiques sur la consommation de substances sont conçus pour protéger la sécurité des patients et des travailleurs.

« Le BCCNM tente de trouver un équilibre entre la sanction et la dissuasion des conduites qui mettent les patients en danger et la prise en compte de l’état de santé d’un inscrit tout en soutenant un retour à la pratique en toute sécurité », a écrit un porte-parole dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC.

L’avocat Jonathan Chapnick affirme que les politiques actuelles sur la consommation de substances pour les infirmières sont punitives et font plus de mal que de bien. Il est photographié ici dans son bureau à Vancouver, en Colombie-Britannique, le jeudi 25 mai 2023. (Ben Nelms/CBC)

Mais en réalité ils font souvent le contraire, un rapport de 2021 du BCNU trouvé.

« Ces politiques sont généralement introduites au nom de la sécurité au travail, et elles n’assurent pas la sécurité des personnes », a déclaré Jonathan Chapnick, un avocat du travail co-auteur de ce rapport.

L’hypothèse selon laquelle les personnes qui consomment des substances posent un risque extraordinaire pour la sécurité au travail est une stigmatisation, pas une science, a-t-il déclaré.

Les tests de dépistage de drogues coûteux et onéreux créent également de la honte et perturbent la vie d’une infirmière, a déclaré Chapnick, et rien ne prouve que continuer à tester les gens pendant des années les aide à maintenir leur rétablissement.

Les politiques « ne reflètent pas des soins de santé de qualité où les gens peuvent décider avec le fournisseur de soins de santé de leur choix de ce dont ils ont besoin », a déclaré Chapnick, qui a de l’expérience dans la représentation d’infirmières confrontées à ces politiques.

Les défenseurs ont également soulevé des problèmes de conflit d’intérêts car les EMI ne sont pas réglementés et de nombreux médecins qui les pratiquent sont également copropriétaires des sociétés de tests médicaux dont ils demandent aux infirmières de recevoir les tests.

« Ces accords devraient être un dernier recours, mais pour le moment, c’est la première chose qui se passe », a déclaré Wood.

‘Épée de Dieu’

Le recours à des recommandations largement standardisées par des médecins qui ne connaissent pas les patients signifie que les infirmières ont peu à dire sur leur plan de traitement ou sur leurs recours en cas d’erreur de diagnostic.

Sarah dit qu’en tant qu’infirmière très performante dans le Lower Mainland, elle n’aurait jamais pensé qu’elle aurait à prouver qu’elle était apte à travailler.

Elle dit qu’elle a été signalée lors d’un audit aléatoire pour certaines incohérences explicables dans les graphiques, et son employeur a ordonné un EMI en 2017.

Sarah n’a jamais été testée positive pour aucune substance, selon les dossiers partagés avec CBC News, qui ne la nomme pas parce que parler publiquement pourrait compromettre le renouvellement de sa licence.

Mais le médecin de l’EMI a sorti les détails de leur contexte, a déclaré Sarah, et a déterminé qu’elle souffrait d’un trouble lié à l’utilisation de substances, malgré l’opposition véhémente de son médecin de famille depuis de nombreuses années.

Les rapports de l’IME « sont comme les paroles de Dieu », a déclaré Sarah. « Peu importe ce que j’ai dit, peu importe ce que mon médecin a dit. »

Refusant de signer un accord admettant avoir un trouble lié à l’usage de substances, Sarah a passé près de deux ans dans l’incapacité de travailler alors qu’elle se battait pour un deuxième EMI.

Finalement, le BCNU a accepté d’en payer un, et une autre évaluation en 2019 a confirmé qu’elle n’avait pas de trouble lié à l’usage de substances.

Mais Sarah a dû vendre sa maison pour payer ses propres frais juridiques et dit que le processus de deux ans l’a épuisée mentalement et financièrement.

« Cela a pris des années de ma vie, des milliers de dollars, mon travail », a-t-elle déclaré. « Cela peut vous mettre dans un endroit assez sombre. »

Avec le recul, Sarah se demande si elle aurait dû accepter le processus de surveillance pour éviter la bagarre.

Elle essaie maintenant de trouver un emploi afin d’obtenir le nombre d’heures de travail requis pour renouveler sa licence d’infirmière périmée.

« Le combat que j’ai dû mener pour que cela soit éclairci était fou », a déclaré Sarah. « Je ne pouvais pas imaginer passer par là en tant que personne qui souffrait réellement d’un trouble lié à l’utilisation de substances. »

MONTRE | Une infirmière de la Colombie-Britannique dit que se battre pour son permis a fait dérailler sa vie

Une infirmière dit qu’un mauvais diagnostic de consommation de substances l’a amenée dans un «endroit sombre» Une infirmière de la Colombie-Britannique a déclaré à Yasmine Ghania, de la CBC, qu’elle se battait toujours pour que son permis soit rétabli après qu’un diagnostic erroné de consommation de substances ait été corrigé.

Sécurité des bâtiments

Ranger, Gorse, Chapnick et Wood affirment que la sécurité au travail doit être examinée de manière globale, avec des freins et contrepoids solides en place pour toutes sortes de problèmes de sécurité, plutôt que de cibler les personnes susceptibles de consommer des substances.

S’assurer que les horaires sont humains et que le personnel est adéquat est primordial, a déclaré Chapnick.

Et si quelqu’un demande de l’aide ou semble en détresse à cause de la consommation de substances, on devrait lui offrir un soutien non coercitif sans que son emploi ne soit en jeu.

« C’est assez déshumanisant d’être contraint à différentes formes de soins de santé et de dépistage d’urine alors que vous essayez simplement de faire votre travail, au nom en quelque sorte de la sécurité au travail », a déclaré Chapnick. « Mais ce n’est pas ce que nous accomplissons avec ce régime. »

Alors que Claire est maintenant employée dans un rôle non clinique, elle compte à rebours jusqu’à ce que son accord de surveillance expire plus tard cette année.

« Je veux avoir le libre arbitre pour ma propre vie et ma propre santé », a déclaré Claire.

Elle est reconnaissante d’être en convalescence, mais dit que trois ans d’alcootests quotidiens et d’échantillons d’urine aléatoires lui ont fait sentir qu’il s’agit de punition plutôt que de rétablissement.

« Ils mesurent à quelle hauteur vous sautez, pas combien vous récupérez », a-t-elle déclaré. « Après trois ans, vous vous demandez en quelque sorte si vous savez ou non quel prix vous payez. »