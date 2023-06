"Des infiltrés de l’autre côté de la frontière derrière les affrontements du Manipur": Premier Ministre

Dans un développement majeur lié à la violence à Manipur, le ministre en chef N Biren Singh a déclaré hier soir que les infiltrés de l’autre côté de la frontière ont causé les troubles en cours dans l’État du nord-est et non en raison d’une inimitié entre deux communautés.

Manipur partage environ 400 km de frontière non clôturée avec le Myanmar.

« Les forces de sécurité ont lancé une opération de ratissage massive pour arrêter les personnes impliquées dans les régions d’Urangpat et de Yaingangpokpi. Nous prendrions des mesures sévères contre le coupable conformément à la loi », a déclaré M. Singh.

Lors d’une conférence de presse jeudi, M. Singh a ajouté que le gouvernement s’efforçait de rétablir la paix et la normalité dans l’État. « Conformément à notre engagement, nous contactons tout le monde, nous discutons à différents niveaux. Le gouverneur a également constitué un comité de paix et la consultation avec les membres du comité de paix va commencer. J’espère qu’avec le soutien du peuple de l’État, nous allons parvenir à la paix au plus tôt », a-t-il dit.

Il a dit qu’il n’est pas facile de dire que la situation va s’améliorer soudainement mais que les incidents de violence diminuent dans l’État.

« La plupart des gens ont des sentiments parce que quelqu’un a perdu des êtres chers. Quelqu’un a perdu ses biens. Donc, ce genre d’émotions est là. Donc, nous ne pouvons pas dire immédiatement que tout ira bien. Mais vous avez vu que avec les efforts du gouvernement, et en impliquant le peuple, cela se réduit », a ajouté M. Singh.

Rejetant une fois de plus la demande d’administrations séparées (équivalent d’un État séparé) pour les tribaux telle que réclamée par les 10 députés de Kuki (sept d’entre eux appartiennent au BJP), le ministre en chef a déclaré : « N’importe qui peut faire une demande dans une démocratie, c’est leur droit démocratique. Nous avons dit à plusieurs reprises qu’il n’y aurait pas d’administration séparée et que l’intégrité territoriale de l’État resterait intacte.

Auparavant, le gouvernement du Manipur avait informé le Centre que trois groupes d’insurgés kuki – l’armée nationale de Kuki (KNA), l’armée révolutionnaire de Zomi (ZRA) et l’armée révolutionnaire de Kuki (KRA) – n’adhèrent pas à la suspension tripartite de l’opération (SoO) accord, signé le 22 août 2008.

Plus tôt, le ministre en chef, à plusieurs reprises, a également accusé les groupes d’insurgés Kuki d’inciter à la violence et d’inciter les tribaux à s’agiter contre les actions du gouvernement contre la culture illégale du pavot et la menace de la drogue.

Plus de 100 personnes sont mortes depuis le 3 mai dans des affrontements entre les Meiteis, qui vivent dans et autour de la vallée de la capitale de l’État Imphal, et la tribu Kuki, qui sont installés dans les collines, sur la demande des habitants de la vallée pour l’inclusion dans les tribus répertoriées ( ST).