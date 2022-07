Des infections virales et des facteurs génétiques peuvent être liés à une hépatite mystérieuse chez les enfants, selon des études

Alors que les scientifiques du monde entier se précipitent pour comprendre ce qui a causé une série de cas d’hépatite jusqu’ici inexpliqués chez les enfants – y compris certains qui avaient besoin d’une greffe de foie – deux nouvelles études britanniques offrent de nouveaux indices.

Dans les deux articles, un virus inhabituel appelé virus adéno-associé-2 (AAV2) est impliqué comme l’un des aspects d’un mécanisme complexe qui pourrait déclencher des problèmes hépatiques rares et graves, dont deux douzaines de cas cette année chez des enfants canadiens.

Les études préimprimées proviennent d’équipes de recherche de Londres et Glasgow , et pas encore officiellement publié ou évalué par des pairs. Les équipes ont examiné un petit nombre d’enfants qui souffraient d’une inflammation du foie qui n’était pas causée par les coupables évidents, tels que la famille habituelle des virus de l’hépatite, aux côtés de sujets témoins sains.

Des chercheurs des deux régions ont identifié des niveaux élevés d’AAV2 dans des échantillons de sang prélevés sur de jeunes patients atteints d’hépatite inexpliquée et d’indications d’autres infections virales.

Les résultats suggèrent que la co-infection avec deux virus à la fois – AAV2, plus un adénovirus ou, dans certains cas, un virus de l’herpès – pourrait déclencher une hépatite chez certains enfants. L’équipe écossaise a également noté que la majorité des enfants touchés partageaient un gène spécifique, DRB1-0401.

« Huit des neuf enfants avaient ce gène spécial… alors qu’en arrière-plan en Écosse, il n’est présent que chez 15,6 % », a déclaré l’un des auteurs de l’étude de Glasgow, Antonia Ho, maître de conférences clinique au MRC-University of Glasgow Centre for Recherche de virus.

“Nous nous demandons donc si, peut-être, c’est la co-infection avec l’AAV2 et un adénovirus, chez les enfants qui ont ce gène spécial, qui les rend plus susceptibles de contracter ces virus et d’avoir une réponse immunitaire anormale contre eux.”

Trio de facteurs possibles

C’est une théorie compliquée, reliant un trio de facteurs possibles.

Les premières découvertes ne confirment pas non plus une cause profonde, a reconnu l’équipe de Ho, avec des recherches plus globales nécessaires pour approfondir exactement ce qui a déclenché plus de 1 000 cas probables d’hépatite aiguë sévère d’origine inconnue chez les jeunes enfants dans 35 pays, selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé .

Le nombre total de cas a augmenté cette année, y compris une augmentation qui a d’abord attiré l’attention des autorités britanniques, puis a diminué et a inclus 22 décès. Aucun enfant n’est décédé au Canada cette année sur 24 cas d’hépatite aiguë sévère signalés à travers le pays bien que deux enfants aient eu besoin d’une greffe de foie.

Il y a eu un débat intense sur ce qui pourrait être en jeu, avec des scientifiques du monde entier pointer du doigt les virus allant d’un adénovirus commun connu pour provoquer des maux d’estomac, au SARS-CoV-2 largement répandu, le virus derrière COVID-19.

Jusqu’à présent, aucune théorie n’a été un slam dunk. Les cliniciens ont également soulevé des questions quant à savoir s’il s’agit même d’un phénomène nouveau, car les équipes médicales ont depuis longtemps remarqué des cas sporadiques de problèmes hépatiques graves chez les enfants qui n’ont aucune cause évidente – avant même que l’éruption de cas de cette année ne mette les responsables de la santé mondiale en haut. alerte.

Bien qu’il y ait encore plus de questions que de réponses, les dernières recherches britanniques étudient certaines possibilités intrigantes, offrant plus de pièces potentielles à ce puzzle.

La connexion possible à AAV2 était particulièrement fascinante – et inattendue –, ont déclaré plusieurs scientifiques à CBC News. C’est ce qu’on appelle un dépendoparvovirus, qui ne se réplique généralement pas de lui-même à l’intérieur du corps humain.

REGARDER | La cause de l’éclosion d’une maladie rare du foie est un mystère pour les experts : La cause de l’éclosion d’une maladie rare du foie chez les enfants est un mystère pour les experts Les médecins ne savent pas ce qui cause une mystérieuse épidémie de maladie du foie qui a été observée chez des enfants d’une douzaine de pays à travers le monde. Bien qu’au moins un enfant soit décédé, les experts insistent sur le fait que la plupart des enfants se remettront complètement de la maladie.

“C’est effectivement un parasite. Il doit avoir un autre virus à ADN présent pour répliquer son génome”, a déclaré Charlotte Houldcroft, virologue au département de génétique de l’Université de Cambridge, qui n’a participé à aucune des nouvelles études.

Un pourcentage élevé de la population est probablement infecté par l’AAV2, mais pourrait ne jamais s’en rendre compte.

En règle générale, on ne pense pas que le virus cause la maladie à part entière, car il nécessite également la présence d’un “virus auxiliaire”, a déclaré Houldcroft. Cependant, certaines études suggèrent infection par AAV2 ou son utilisation comme vecteur en thérapie génique pour traiter certaines maladies, peuvent être liés à des problèmes de santé liés au foie.

Houldcroft a noté que le gène spécifique identifié chez les patients par l’équipe écossaise pourrait s’avérer être un autre facteur clé, car il est déjà associé à certaines maladies auto-immunes.

“La susceptibilité génétique expliquerait pourquoi c’est rare”, a-t-elle déclaré.

“Et puis le fait que vous ayez peut-être besoin de deux infections différentes, et nous avons eu cette forte poussée d’adénovirus 41, au Royaume-Uni de décembre 2021 jusqu’au printemps 2022 – cela pourrait expliquer pourquoi ces cas rares se sont regroupés dans le temps, et pourquoi nous avons soudainement remarqué cette maladie.”

Plus de recherche, des études plus importantes nécessaires

Le Dr Jordan Feld, clinicien-chercheur à la Toronto Western Hospital Liver Clinic, a convenu que les articles présentaient des points intéressants, reliant des données qui pourraient, avec le temps, expliquer les cas rares mais préoccupants qui émergent cette année, et peut-être même certaines hépatites infantiles inexpliquées. cas qui ont précédé.

Mais il est important de valider les résultats au-delà de ces deux petites études, a-t-il souligné, compte tenu de tous les facteurs potentiels en jeu.

“Lorsque les gens ont proposé pour la première fois l’adénovirus et proposé pour la première fois le SRAS-CoV-2 comme cause de cela, tout le monde dans le monde est retourné à ses échantillons et a regardé attentivement pour voir et – je dirais – dans une large mesure a montré que ceux-ci n’étaient probablement pas ce n’est pas toute l’histoire”, a déclaré Feld.

Il existe également des limitations majeures dans les articles, à la fois des experts externes et les auteurs eux-mêmes, notamment des échantillons de petite taille et des relations de cause à effet peu claires.

Le rôle du COVID-19 reste également trouble.

Ho, de l’équipe de Glasgow, a déclaré que son équipe n’avait pas trouvé de liens clairs avec le SRAS-CoV-2, et a déclaré que davantage de cas d’hépatite infantile auraient dû être observés lors des premières vagues de la pandémie si ce virus en était la cause.

Pendant ce temps, les auteurs de l’article britannique ont souligné que leurs données à elles seules ne suffisent pas à exclure un impact de la variante Omicron, “dont l’apparition a précédé l’épidémie d’hépatite inexpliquée”, avec plus de résultats nécessaires de grandes études cas-témoins.

Feld a souligné que, quelle que soit la cause de l’hépatite inexpliquée chez les enfants, cela reste un phénomène incroyablement rare, même si de plus en plus de professionnels de la santé surveillent de près les cas.

Les parents peuvent rechercher des symptômes révélateurs, notamment la jaunisse – jaunissement des yeux et de la peau d’un enfant – urine foncée, selles pâles, douleurs abdominales et vomissements.

“Il n’y a certainement pas d’épidémie endémique d’hépatite aiguë sévère”, a déclaré Feld. “Donc, je dirais que la première chose à faire est de respirer profondément. La plupart des enfants iront très bien.”