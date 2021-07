Des infections plus mortelles comme le «champignon noir» de l’Inde ont déjà frappé le Royaume-Uni dans la «tempête parfaite» de Covid, avertissent les experts

Des infections MORTELLES telles que le champignon noir observé en Inde ont frappé le Royaume-Uni dans ce que les experts appellent une « tempête Covid parfaite ».

On dit que les patients Covid gravement malades contractent diverses infections, car ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents sont plus sensibles en raison de l’affaiblissement du système immunitaire.

La plupart des gens peuvent combattre les champignons s’ils entrent en contact avec eux, mais si vous avez un système immunitaire affaibli ou une maladie qui a été diagnostiquée dans vos premières années (maladies congénitales), vous pourriez être à risque.

Le Dr Tom Chiller, chef des maladies mycotiques aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) basés aux États-Unis, a expliqué que la combinaison de Covid et de stéroïdes utilisée pour traiter Covid laisse dans certains cas les personnes vulnérables.

« C’est une tempête parfaite et malheureuse pour ces organismes, et nous le voyons », a-t-il déclaré au Guardian.

Les experts disent que le champignon noir était présent en Inde avant la pandémie, mais que d’autres infections fongiques font maintenant leur apparition à travers le monde.

L’Inde, qui est ravagée par des variantes, lutte contre des centaines d’infections à champignons noirs.

Environ 750 patients à Delhi ont été enregistrés, et plus de 50 décès.

La maladie rare est causée par des moisissures appelées mucromycètes qui peuvent tuer les personnes dont le système immunitaire est faible.

Lorsque les spores – présentes naturellement dans l’environnement – sont aspirées, elles attaquent les poumons et les sinus avant de se propager au visage et au cerveau.

La mucormycose provoque une vision floue ou double, des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

On pense que la maladie a explosé en Inde en raison du manque de médicaments disponibles pour la traiter.

Mais l’une des infections fongiques les plus courantes, l’aspergillose, est principalement associée à la grippe et a été trouvée au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, au Pakistan et en Inde.

Les spores d’aspergillose sont l’un des types de champignons les plus courants et, comme d’autres types de moisissures, se développent dans des environnements chauds et humides.

Les champignons sont capables de se propager en libérant des spores – des particules biologiques microscopiques qui leur permettent de se reproduire et ces spores contiennent souvent des allergènes qui peuvent déclencher des réactions respiratoires allergiques.

La majorité des personnes qui souffrent de symptômes d’asthme sévères sont allergiques à une forme de champignon.

Un patient atteint d’aspergillose est juste malade sous respirateur, et il a déjà une mauvaise maladie pulmonaire avec Covid. Et s’ils meurent ensuite, alors tout est attribué à Covid David Denning

Le Dr Darius Armstrong-Jame, maître de conférences en maladies fongiques respiratoires à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’environ 10 à 15% des patients Covid du Royal Brompton ont attrapé l’aspergillose dans les hôpitaux.

Chiller a ajouté que l’aspergillose peut être tout aussi mortelle que d’autres infections telles que la mucormycose (champignon noir).

Il a dit que c’est particulièrement le cas chez ceux qui se retrouvent en soins intensifs avec Covid.

Afin de diagnostiquer avec succès une personne atteinte d’aspergillose, vous devez prélever des échantillons dans les poumons et ce processus peut être difficile si un patient souffre de Covid-19.

Si les médecins prélèvent un échantillon, il y a un risque que Covid pénètre dans l’air dans le service de soins intensifs et infecte éventuellement plus de personnes.

Le professeur de maladies infectieuses et de santé mondiale à l’Université de Manchester, David Denning, a déclaré qu’il peut être difficile de diagnostiquer la maladie car il n’y a pas toujours de signes visibles.

Il a expliqué: « La mucormycose est très visible… les patients ont l’air terrible, ils ont ces zones noires sur le visage, ils perdent leur œil… ça a besoin d’une grosse opération, ça a l’air épouvantable.

« Un patient atteint d’aspergillose est juste malade sous respirateur, et il a déjà une mauvaise maladie pulmonaire avec Covid. Et s’ils meurent ensuite, alors tout est attribué à Covid. »