Des infections fongiques mortelles provoquent une « pandémie silencieuse », avertissent les scientifiques : ScienceAlert

Le monde est au milieu d’une crise de résistance aux antibiotiques qui contribue à la mort de près de 5 millions de personnes par anMais les bactéries ne sont pas les seuls agents pathogènes mutants dont nous devons nous inquiéter.

Les infections fongiques s’adaptent également au-delà des moyens de notre médecine, provoquant une «pandémie silencieuse« Un problème qui doit être résolu de toute urgence, selon certains chercheurs.

« La menace des agents pathogènes fongiques et de la résistance aux antifongiques, même s’il s’agit d’un problème mondial croissant, est laissée de côté dans le débat », explique biologiste moléculaire Norman van Rhijn de l’Université de Manchester au Royaume-Uni.

En septembre, les Nations Unies sont organiser une réunion à New York sur la résistance aux antimicrobiens, qui comprend des discussions sur les bactéries résistantes, les champignons, virusou des parasites.

En amont de cet événement, van Rhijn et une équipe internationale de scientifiques sont exhortant les gouvernements, la communauté scientifique et l’industrie pharmaceutique doivent « regarder au-delà des simples bactéries ».

Infections fongiques, écrivent-ils dans un correspondance pour La Lancette, sont exclus de trop nombreuses initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

Sans attention et action urgentes, certaines infections fongiques particulièrement désagréables, qui infectent déjà 6,5 millions qui causent chaque année des pertes humaines de 3,8 millions de personnes, pourraient devenir encore plus dangereuses.

« L’attention disproportionnée portée aux bactéries est préoccupante, car de nombreux problèmes de résistance aux médicaments au cours des dernières décennies étaient le résultat de maladies fongiques invasives, qui sont largement sous-estimées par la communauté et les gouvernements », écrire van Rhijn et ses collègues, qui viennent d’institutions en Chine, aux Pays-Bas, en Autriche, en Australie, en Espagne, au Royaume-Uni, au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Turquie et en Ouganda.

En 2022, le Organisation Mondiale de la Santé publié la Liste des agents pathogènes fongiques prioritaires – « le premier effort mondial visant à prioriser systématiquement les agents pathogènes fongiques ».

Les agents pathogènes considérés comme les plus dangereux pour la santé humaine comprennent Aspergillus fumigatus, qui provient de la moisissure et infecte le système respiratoire; Candidose, ce qui peut provoquer une infection à levures ; Nakaseomyces glabratusqui peut infecter le tractus urogénital ou la circulation sanguine ; et Trichophyton indotineaequi peut infecter la peau, les cheveux et les ongles.

Les personnes âgées ou immunodéprimées sont les plus à risque.

Par rapport aux bactéries ou aux virus, les champignons sont organismes plus complexesdont la structure est très proche de celle des animaux. Il est donc plus difficile et plus coûteux pour les scientifiques de développer des médicaments capables de tuer les cellules fongiques sans endommager d’autres cellules importantes du corps.

« Pour traiter les infections fongiques profondes ou invasives, seules quatre classes d’antifongiques systémiques sont disponibles et la résistance est désormais la règle plutôt que l’exception pour les classes actuellement disponibles », écrire les auteurs de la correspondance.

Au cours des dernières décennies, plusieurs nouveaux antifongiques prometteurs ont été découverts, mais la course aux armements entre les agents pathogènes et les médicaments est accélérée en partie par l’industrie agrochimique.

« Même avant [these drugs] atteindre le marché après des années de développement et essais cliniquesdes fongicides ayant des modes d’action similaires sont développés par l’industrie agrochimique, ce qui entraîne une résistance croisée pour les agents pathogènes prioritaires critiques », expliquer les chercheurs dans leur correspondance.

« La protection antifongique est nécessaire pour la sécurité alimentaire. La question est de savoir comment concilier la sécurité alimentaire avec la capacité de traiter les agents pathogènes fongiques résistants actuels et futurs ? »

C’est un problème qui a été longuement débattu pour les antibiotiques, mais pas tellement pour les antifongiques. Van Rhijn et son équipe recommandent un accord mondial pour limiter l’utilisation de certains médicaments antifongiques à des fins spécifiques, ainsi que des réglementations collaboratives pour équilibrer la sécurité alimentaire et la santé.

La réunion de l’ONU de septembre prochain « doit servir de point de départ » pour une approche orchestrée et diversifiée de la résistance aux antimicrobiens, selon les chercheurs conclure.

Aucun microbe ne doit être laissé pour compte.

L’étude a été publiée dans La Lancette.