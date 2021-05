Des Indonésiens protestent contre l’ambassade américaine contre les frappes aériennes d’Israël

Au moins 212 Palestiniens ont été tués au cours de la semaine des frappes aériennes, dont 61 enfants et 36 femmes, avec plus de 1 400 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dix personnes en Israël, dont un garçon de 5 ans et un soldat, ont été tuées dans les attaques à la roquette lancées depuis des zones civiles de Gaza vers des zones civiles en Israël.