Des individus, et non des partis, formeront des gouvernements locaux – Kelowna Capital News

Le 15 octobre, les électeurs de la Colombie-Britannique éliront des personnes pour siéger aux conseils municipaux, aux districts régionaux et aux conseils scolaires.

Les candidats se présentent en tant qu’indépendants et non membres de partis. Au cours de leurs campagnes, ils ont fait la promotion de leurs plates-formes et politiques plutôt que de représenter des partis politiques.

L’exception notable en Colombie-Britannique est Vancouver, où un système partisan est en place depuis des décennies.

Il y a des moments où un groupe de candidats dans une communauté se présentera comme une liste s’ils ont une approche commune à une question importante. Cependant, ces listes sont moins structurées et moins permanentes que les partis politiques formels.

L’absence d’un système de partis dans la majeure partie de la Colombie-Britannique affecte la dynamique d’un gouvernement local et la relation entre les élus et le public. Alors que les candidats font campagne sur des points de politique, d’orientation ou de vision pour la communauté, ces plates-formes ne relèvent pas nécessairement des plates-formes traditionnelles des partis ou des positions idéologiques. De plus, les questions sur la personnalité d’un candidat et sa connaissance de la communauté deviennent importantes en l’absence de partis.

En conséquence, les élections des gouvernements locaux ont tendance à être plus nuancées que dans le cadre d’un système de partis.

Le modèle non partisan est en place dans la plupart des municipalités de la Colombie-Britannique depuis de nombreuses années. Un modèle similaire pourrait-il fonctionner aux niveaux provincial ou fédéral?

Au Canada, les gouvernements territoriaux du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas de partis politiques. La prise de décision est basée sur un modèle de consensus. La Colombie-Britannique a fonctionné avec un système de gouvernement sans parti pendant plus de 30 ans, de 1871 à 1903. Depuis lors, un éventail de partis ont fait partie du paysage politique de la province.

Bien que divers modèles de gouvernance puissent être examinés et envisagés, la question la plus importante à considérer est de savoir si le système gouvernemental en place, au niveau municipal, provincial ou fédéral, est en mesure de représenter les souhaits du public.

C’est au cœur de tout gouvernement démocratique qui fonctionne.

