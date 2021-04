Des Indiens désespérés se sont tournés vers des sorciers qui les marquent avec des fers chauds pour les débarrasser de Covid, a déclaré un médecin.

Beaucoup ont recours au traitement atroce car ils croient que Covid est un «mauvais esprit», a révélé Ashita Rebecca Singh, médecin dans le nord-ouest de l’état du Maharashtra.

Une femme atteinte de Covid reçoit de l’oxygène alors qu’elle s’allonge dans la rue[/caption]

Cela intervient alors que les autorités indiennes ont décidé de faire avancer les élections malgré le nombre de morts dépassant les 200000,

Des gens seraient morts dans la rue, l’Inde ayant signalé jeudi 379 257 nouvelles infections, le total le plus élevé au monde en une seule journée.

Selon le Dr Singh, les habitants de la région où elle travaille se sont tournés vers les remèdes traditionnels avant de finalement chercher un traitement approprié.

«Nous avons encore beaucoup de patients dans nos services qui ont en fait des marques sur leur abdomen parce qu’ils sont allés chez le sorcier qui leur a donné un marquage au fer chaud», a-t-elle déclaré à la BBC.

Bûchers funéraires pour le nombre croissant de morts[/caption]

Le vote dans l’État du Bengale occidental est dans sa phase finale d’élections malgré la flambée des cas de Covid au milieu des craintes que l’État ne devienne le nouvel épicentre de la pandémie.

De longues files d’attente ont été observées à l’extérieur des bureaux de vote, ce qui suscite des inquiétudes quant à la propagation du virus, alors que les cas au Bengale occidental ont augmenté de 17000 mercredi, un record d’État.

Ailleurs, un mari a filmé son explosion de larmes face au système de santé défaillant de l’Inde après que Covid ait tué sa femme et leur enfant à naître.

Sachin, qui prétend que les médecins auraient pu sauver Anjali enceinte, est vu errant dans un hôpital à la recherche de quelqu’un à qui parler et en criant: «Il n’y a personne ici. Ils m’ont détruit.

Mais alors que beaucoup font face à une lutte désespérée pour trouver un traitement médical pour leurs proches, l’un des gangsters les plus notoires de l’Inde a été mis dans un lit dans un hôpital de haut niveau.





Rajendra Nikalje, connu sous le nom de Chhota Rajan, sert un perpétuité pour le meurtre d’un journaliste et fait face à près de 70 accusations criminelles, dont l’extorsion et le meurtre.

L’homme de 62 ans purgeait dans la prison de haute sécurité indienne Tihar Jail lorsqu’il a été testé positif au COVID-19 le 26 avril.

Il était transféré immédiatement au All India Institute of Medical Services, ou AIIMS, à New Delhi.

