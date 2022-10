Des Indiens d’Amérique bloquent NYC Road pour Baarat, Groove to Bollywood Songs

Vous savez que c’est un “Big Fat Indian Wedding” lorsqu’un cortège nuptial ferme Broadway. L’ancien candidat au Congrès américain, Suraj Patel, a partagé une vidéo sur Instagram de sa famille et lui célébrant le mariage de son frère dans les rues de Broadway, New York. Plusieurs membres de sa famille et de ses amis peuvent être vus vêtus de tenues traditionnelles vibrantes, y compris des hommes portant des turbans roses, dansant en marchant dans les rues. Tout sourire, il laissa entrevoir son frère et sa nouvelle épouse s’amusant derrière lui. Au fur et à mesure que la caméra effectue un panoramique, on peut voir des visages heureux et une ambiance de fête tout autour.

Tous les invités ont été vus vibrer sur des chansons populaires de Bollywood, dont Mundia Toh Bachke, qui peut être entendue en arrière-plan. Sous-titré, “Mon cœur est si plein, pour ma famille d’avoir tous été ici pour une occasion aussi incroyable pour le mariage de mon frère, tant d’amour et d’énergie dans les rues de New York.” Jetez un œil au clip ici :

https://www.instagram.com/reel/Ci55t0_gJey/?utm_source=ig_web_copy_link

Patel est avocat, chef d’entreprise et chargé de cours en éthique des affaires à l’Université de New York. Il a également travaillé pour le 44e président des États-Unis, Barack Obama. Membre du Parti démocrate, Patel s’est présenté aux élections en tant que représentant de “leaders pratiques et progressistes capables de fournir une nouvelle énergie et de nouvelles idées sur la manière de faire avancer les choses”.

Pendant ce temps, les mariages ne sont pas le seul aperçu de la culture indienne que New York va découvrir. Le maire Eric Adams a annoncé jeudi que les écoles de New York marqueraient Diwali comme un jour férié à partir de l’année prochaine. Étaient également présents lors de l’annonce la députée d’État Jenifer Rajkumar et le chancelier du ministère de l’Éducation David Banks.

La députée de l’État, Rajkumar, a déclaré que cette décision était une reconnaissance “attendue depuis longtemps” des communautés, comme les hindous, les sikhs, les jaïns et les bouddhistes. Elle a également mentionné que le nouveau calendrier scolaire aura toujours 180 jours d’école conformément aux lois sur l’éducation de l’État malgré les vacances. Elle a ajouté que les enfants seront encouragés à se renseigner sur Diwali et sa signification. Les enfants apprendront ce que c’est que de célébrer Diwali, la fête des lumières, et comment allumer une lumière en eux-mêmes.

