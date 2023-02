Des indices révélateurs effrayants Shamima Begum est TOUJOURS une menace pour la Grande-Bretagne car elle admet que c’était “excitant” de rejoindre ISIS

Des indices TELLTALE révèlent que Shamima Begum n’est toujours pas disposée à dire toute la vérité sur ses quatre années passées avec des fanatiques sanguinaires de l’EI.

Elle fait une nouvelle offre de sympathie dans un nouveau documentaire de la BBC ce soir – mais admet également que c’était “excitant” d’être introduite clandestinement en Syrie pour rejoindre des tueurs armés.

Shamima Begum, maintenant âgée de 23 ans, s’exprime dans un nouveau documentaire de la BBC Crédit : BBC

Shamima a quitté l’âge de 15 ans pour rencontrer un passeur de l’Etat islamique en Turquie Crédit : BBC

Elle a du mal à étouffer un sourire narquois alors qu’elle raconte la vie dans le califat

Shamima, aujourd’hui âgée de 23 ans, a été interviewée dans le camp où elle est détenue dans le nord de la Syrie à la suite de l’effondrement du « califat » de l’Etat islamique.

Elle n’avait que 15 ans lorsqu’elle et deux camarades de classe se sont enfuis de chez eux à Bethnal Green, dans l’est de Londres, en février 2015.

Elle était “amoureuse” d’ISIS et voulait désespérément le rejoindre, a-t-elle déclaré au documentaire de la BBC2 The Shamima Begum Story, diffusé ce soir à 21 heures.

La mariée de l’ISIS raconte comment ils ont volé de Gatwick à Istanbul, où un gestionnaire de l’ISIS a attendu avec eux un bus.

Après être arrivés à Gaziantep près de la frontière syrienne, ils ont rencontré le passeur de l’EI Mohammed Rasheed – qui aurait également vendu des informations à des espions canadiens.

Il a secrètement enregistré des séquences vidéo de Shamima et de ses copains Amira Abase et Kadiza Sultana à la gare routière en train d’être aidés dans des voitures séparées.

Shamima dit qu’ils ont changé de voiture “environ sept fois” avant de traverser les badlands de l’EI.

Elle a dit : “Nous avons traversé la frontière. C’était juste un grand champ de rien.

“Et il y avait comme des hommes vêtus tout de noir, le visage couvert, avec des fusils sur les bras.

“Et c’était juste un peu surréaliste, vous savez, de le voir en personne.

“Je veux dire à cette époque, c’était plutôt excitant. C’était plutôt excitant, oui. C’était différent.”

Elle a dit qu’elle ne les considérait pas comme de dangereux terroristes, ajoutant: “Non. Je pensais qu’ils étaient là pour me protéger.

“Ils ont ces armes pour me protéger et pour protéger les femmes comme moi et pour protéger les musulmans.

“Alors je ne pensais pas dans mes rêves les plus fous qu’ils me feraient du mal.”

Elle a également déclaré qu’elle n’avait jamais changé d’avis quant à son adhésion à l’Etat islamique – même après avoir reçu un téléphone pour regarder des vidéos d’exécution horribles.

Elle a dit: “Je pensais juste qu’il n’y avait pas de retour en arrière. Je l’ai déjà fait, je ferais aussi bien de le mener à bien.”

Shamima est allée à Raqqa, la capitale de l’Etat islamique, où elle a épousé le djihadiste néerlandais Yago Riedijk – de six ans son aîné à 21 ans.

Elle a demandé à être autorisée à retourner au Royaume-Uni et a fait appel d’une décision de lui retirer la citoyenneté britannique.

Les partisans affirment qu’elle est victime de la traite – mais le gouvernement dit qu’elle est allée en Syrie les “yeux grands ouverts” et qu’elle représente un danger pour la société.

Des rapports précédents ont affirmé qu’elle était membre de la brutale police religieuse de l’Etat islamique, qu’elle portait un AK-47 lors de patrouilles de rue et qu’elle cousait des kamikazes dans leurs gilets explosifs.

Elle nie toutes les affirmations du nouveau doc ​​de la BBC, affirmant qu’elle n’était “qu’une femme au foyer” qui était rarement autorisée à sortir.

Cependant, le film révèle également que Shamima a vécu pendant sept mois avec un mystérieux Égyptien qui aurait fourni des armes à l’EI.

La mariée de l’Etat islamique affirme qu’elle ne connaissait pas son nom – mais le salue également comme une “figure paternelle” et dit qu’elle ne croit pas qu’il était un trafiquant d’armes notoire.

C’est l’une des nombreuses scènes où elle semble réticente à admettre la vérité.

Vidéos de propagande

Shamima affirme qu’elle “n’était pas au courant” des atrocités de l’EI – telles que les décapitations filmées de travailleurs humanitaires britanniques – avant de quitter Londres.

Elle dit au doc ​​de la BBC : “J’ai eu mes nouvelles sur les réseaux sociaux

“Et les gens à qui j’ai parlé sur les réseaux sociaux disaient, non, ce n’est pas vrai, c’est une exagération, ils essaient juste de donner une mauvaise image de l’EI parce qu’ils détestent l’islam.”

Le cinéaste Josh Baker lui rappelle que les vidéos malades n’étaient pas seulement de grandes nouvelles à l’époque, mais étaient partout sur YouTube et Twitter.

Elle fulmine : “Mais elles étaient constamment supprimées et aimaient être supprimées, il était donc très difficile de regarder ces vidéos.

“Et les gens à qui je parlais qui faisaient partie de l’Etat islamique n’ont pas non plus envoyé ces vidéos.”

Cependant, elle poursuit en disant qu’elle a regardé la propagande de l’Etat islamique décrivant Raqqa comme une “utopie”.

Et elle admet qu’elle était au courant d’une vidéo d’un pilote jordanien brûlé vif lors d’une exécution publique sauvage.

Elle affirme que sa proche amie Sharmeena Begum – qui avait déjà fui en Syrie – l’a convaincue qu’il s’agissait d’un mensonge médiatique.

Elle dit : “Parce qu’elle était là et que je voulais faire partie de l’État islamique et que je…

“C’est comme quand on est amoureux et qu’on ne veut tout simplement pas voir les défauts de la personne.

“Alors vous aimez juste les pousser à l’arrière de votre tête ou vous niez complètement qu’ils sont là. Vous savez.

“Comme si j’étais amoureux de l’idée d’ISIS. Alors je leur ai toujours trouvé des excuses.”

Le député conservateur Tim Loughton réplique : « Je n’y crois pas. Et aucune personne raisonnable ne le croirait.

“Même si vous êtes un adolescent qui regarde At Home With The Kardashians, fait plein de trucs sur les réseaux sociaux, est physiquement soudé à son téléphone portable – personne, en particulier trois étudiants intelligents de l’est de Londres, n’aurait pu être absolument inconscient des horreurs qui ont été menées par Daech en Syrie et en Irak à cette époque.

“Cela ne se lave tout simplement pas.”

La vie à Raqqa

Shamima a du mal à étouffer un sourire narquois et détourne souvent le regard lorsqu’elle est interrogée sur sa vie à Raqqa, la capitale de l’Etat islamique.

Elle dit qu’elle “avait presque l’impression d’être dans un film” et jaillit à quel point c’était “normal” – bien que très différent de Bethnal Green.

Dans une précédente interview avec The Times, elle a admis qu’elle n’était “pas déconcertée” en voyant des têtes coupées dans des poubelles.

Dans le documentaire de la BBC, elle affirme n’avoir jamais été témoin d’exécutions publiques car son mari ne l’a pas autorisée à sortir.

Shamima se déplace sur son siège lorsqu’on lui demande si elle a déjà cousu des kamikazes dans leurs gilets. Elle dit : “Non. Pas du tout.”

Elle nie également avoir tenté de recruter pour l’Etat islamique – mais rit lorsqu’on lui demande si elle a communiqué avec des amis à Londres.

“Je ne veux pas répondre à cette question”, dit-elle.

Elle nie également avoir reçu toute forme de formation de l’EIIS ou faire partie de la redoutable police religieuse de la Hisbah.

Cependant, une autre femme qui avoue être membre de la Hisbah s’adresse également au cinéaste.

Elle révèle qu’elle a personnellement vu Shamima dans un camp d’entraînement où les femmes ont reçu une formation aux armes et une instruction religieuse.

Mystère égyptien

Shamima se souvient de son bonheur d’être mariée au djihadiste Riedijk – et de son choc lorsqu’il a été envoyé en prison en tant qu’espion présumé quelques jours plus tard.

Le film révèle qu’elle a vécu pendant les sept mois suivants dans la maison d’un homme plus âgé originaire d’Égypte.

Et elle semble extrêmement mal à l’aise lorsqu’on lui demande son identité.

Le cinéaste Josh Baker dit qu’il lui a posé des questions sur l’homme connu sous le nom d’Abu Qomra à plusieurs reprises au cours de six interviews.

Elle donne diverses réponses, affirmant d’abord qu’elle ne se souvient pas de son nom, puis disant que son vrai nom était Saeed.

Et elle ajoute : “Il était vraiment gentil avec moi, comme une figure paternelle.”

Souriant nerveusement, clignant des yeux et secouant la tête, elle affirme qu’elle n’avait aucune idée qu’il était un haut responsable de l’Etat islamique.

Cependant, un voisin de Raqqa raconte au doc ​​: “Il était chargé de fournir des armes.

“C’était une personne vicieuse, une mauvaise personne – mauvaise au sens plein du terme.

“Si elle vivait avec lui, elle connaîtrait tous les détails de sa vie.

“C’est impossible qu’elle ne le sache pas”.

Interrogé sur les affirmations selon lesquelles il était armurier pour l’Etat islamique, Shamima répond : “Je ne le crois pas”.

Un expert du renseignement raconte que Shamima a de bonnes raisons de craindre d’être associée à un personnage aussi dangereux.

Gémissement “injuste”

Toujours dans le documentaire, Shamima reproche à la presse d’être “obsédée” par ses liens avec l’Etat islamique, et gémit qu’il serait “injuste” de la traduire en justice pour son soutien aux terroristes.

Elle s’excuse également pour les commentaires grossiers sur l’attentat à la bombe de la Manchester Arena, qu’elle a précédemment qualifié de “représailles” pour les frappes aériennes en Syrie.

Et elle dit qu’elle regrette d’avoir rejoint ISIS et qu’elle dirait à son adolescence : “Ne le fais pas salope”.

Elle ajoute qu’elle ne croit plus qu’elle reviendra au Royaume-Uni, en disant : “Parce que ISIS était la pire chose du 21e siècle et j’en faisais partie et maintenant je dois faire face aux conséquences de mes actions.

“Et ce camp est la conséquence de mes actions.”

Le documentaire a été filmé avec un podcast en dix parties.

La BBC a été critiquée pour avoir donné une “plate-forme” à Begum le mois dernier.

Et un auteur qui a également interviewé Begum a déclaré qu’elle faisait semblant de remords pour réhabiliter son image.

Shamima Begum porte des vêtements occidentaux dans les interviews de la BBC

Elle a rejoint ISIS avec ses camarades de classe Amira Abase et Kadiza Sultana, vues ici à la gare routière de Gaziantep sur le chemin de la Syrie