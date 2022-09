AU moins sept oligarques russes proches de Vladimir Poutine ont peut-être été assassinés alors que le président purge son cercle restreint d’anciens alliés riches.

Depuis le début de l’année, plusieurs copains de Poutine sont morts dans des circonstances mystérieuses.

Ravil Maganov, chef du géant pétrolier russe Lukoil, est décédé après être tombé d’une fenêtre d’hôpital 1 crédit : East2West

Il serait tombé d’une fenêtre du sixième étage d’une clinique de Moscou 1 crédit : East2West

Le magnat du gaz russe Sergei Protosenya, sa femme Natalya, 53 ans, et sa fille adolescente Maria ont été retrouvés morts dans leur manoir espagnol 1 crédit : East2West

Le copain de Poutine, Ivan Pechorin, est mort après être “tombé par-dessus bord” 1 crédit : East2West

Mais des sources pensent qu’ils ont peut-être été assassinés car il est affirmé qu’il y avait des similitudes dans leur mort.

La dernière victime apparente était Ivan Pechorin – l’homme de confiance de Poutine pour le développement des vastes ressources arctiques de la Russie.

Il est tombé du bord d’un bateau dans les eaux proches de l’île Russky dans des circonstances mystérieuses, a-t-on rapporté.

Cela s’est produit quelques semaines seulement après la mort du patron du pétrole Ravil Maganov après “être tombé d’une fenêtre d’hôpital”.

L’homme de 64 ans, qui dirigeait le géant pétrolier russe Lukoil, serait décédé après être tombé d’une fenêtre du sixième étage de l’hôpital central de Moscou.

Lukoil, qui avait auparavant critiqué la guerre en Ukraine, a confirmé la mort de Maganov, mais l’a bizarrement attribuée à une maladie inconnue.

Une photo partagée en ligne aurait montré un sac mortuaire contenant le cadavre de Maganov sur le sol près du mur de l’hôpital.

La chaîne anti-Kremlin Telegram, le général SVR, a affirmé que Maganov avait été tué sur les ordres de Poutine.

Il a été rapporté que sa femme se trouvait dans la pièce voisine au moment de sa mort et qu’aucune caméra de vidéosurveillance n’était pointée vers le bâtiment à l’endroit où il est tombé.

Des sources policières auraient déclaré qu’aucune note de suicide n’avait été découverte sur les lieux.

Mais ce ne sont que les dernières morts mystérieuses parmi l’ancien cercle restreint du Kremlin depuis les préparatifs de la guerre en Ukraine.

Le 25 février – le lendemain du jour où Poutine a ordonné à ses troupes d’entrer en Ukraine – le corps d’Alexander Tyulakov, un haut responsable des finances et de la sécurité de Gazprom au niveau de directeur général adjoint – a été découvert mort par son amant.

Le cou de l’homme de 61 ans était dans un nœud coulant dans sa maison de 500 000 £.

À peine trois semaines auparavant – dans le même lotissement fermé d’élite de la région de Leningrad – Leonid Shulman, responsable des transports chez Gazprom Invest, a été retrouvé mort.

De nombreux cas de [suspicious deaths] sont comme des règlements de comptes Gennady Goudkov

L’homme de 60 ans a été découvert avec de multiples coups de couteau dans une mare de sang sur le sol de sa salle de bain.

Pendant ce temps, le riche Vladislav Avayev, 51 ans, ancien vice-président de Gazprombank et ancien responsable du Kremlin, a été retrouvé abattu dans son penthouse d’élite à Moscou.

Et quelques jours plus tard, Sergey Protosenya, 55 ans, a été retrouvé mort par pendaison en Espagne.

Protosenya était un ancien vice-président de Novotek, une société étroitement liée au Kremlin.

Et en mars, le corps du milliardaire russe Vasily Melnikov a été retrouvé dans son appartement de luxe avec des coups de couteau dans la ville de Nizhny Novgorod.

Voici les indices qui suggèrent que les sept ont peut-être été assassinés au milieu des craintes que Poutine purge son entourage alors que son invasion de l’Ukraine continue de stagner.

« SIMILITUDES » DANS LES DÉCÈS

Au moins cinq des suicides présumés ont tous été qualifiés de “suspects” par des sources russes – dont un ancien colonel du FSB sur la chaîne de messagerie Telegram.

Écrivant sur Mozhem Obyasnit – ce qui signifie Nous pouvons expliquer – Gennady Gudkov a affirmé qu’il y avait des similitudes dans le décès de hauts dirigeants et de leurs familles de grandes sociétés gazières.

Il a déclaré : “Ne laissez pas les ‘rats’ s’échapper, ils pourraient parler.

« Si nous comprenons déjà que le régime est engagé dans l’élimination de ses opposants et ennemis, alors pourquoi ne traitent-ils pas ceux qui sont considérés comme des traîtres qui ont fui le système.

“Beaucoup de cas de [suspicious deaths] sont comme des règlements de comptes.

L’ancien responsable du Kremlin et vice-président de la Gazprombank Vladislav Avayev a été retrouvé mort par sa fille 1 crédit : East2West

FAMILLES TROUVÉES MORTES

Dans les deux incidents macabres les plus récents, les familles des deux oligarques ont été tuées, ce qui laisse soupçonner que les “suicides” ont été mis en scène.

Vladislav Avayev, 51 ans, a été retrouvé abattu avec sa femme Yelena, 47 ans, et sa fille Maria, 13 ans, à leur domicile de Moscou.

Les corps ont été découverts par la fille aînée d’Avayecv, Anastasia, 26 ans, aux côtés d’un total de 13 armes différentes.

Une source policière a déclaré qu’une arme à feu avait été trouvée dans la main d’Avayev.

L’analyste du Kremlin, Olga Lautman, a déclaré qu’Avaïev travaillait auparavant dans l’administration présidentielle de Poutine, ainsi qu’au parlement, ou à la Douma.

Pendant ce temps, dans un écho effrayant de la mort d’Avayev, le magnat russe Sergey Protosenya, 55 ans, sa femme Natalya, 53 ans, et sa fille Maria, 18 ans, ont été découverts morts dans leur luxueuse villa espagnole.

Protosenya, qui se vantait d’une fortune de plus de 333 millions de livres sterling, n’a pas laissé de note de suicide avant de se pendre soi-disant dans la cour.

Natalia et Maria avaient été tuées à coups de hache dans leur lit à Lloret de Mar sur la Costa Brava espagnole, selon des informations.

La police a découvert la scène horrible après que le fils adolescent du couple, qui était en France à l’époque, a fait part de ses inquiétudes.

Les incohérences présumées sur les lieux du crime et la mort fortuite de deux oligarques du gaz et de leurs familles en quelques jours ont éveillé les soupçons.

Alexander Tyulyakov, un haut responsable de Gazprom, a été retrouvé mort par un amant le lendemain du déclenchement de la guerre 1 crédit : East2West

OLIGARCHE ‘MAL BATTUE’ AVANT LA MORT

Juste un jour après que Poutine ait envahi l’Ukraine, le corps du directeur général adjoint de Gazprom, Alexander Tyulakov, a été retrouvé.

Son corps pendu a été découvert par son amant dans sa maison de 500 000 £ à Leningrad.

Mais selon des informations, il avait été sévèrement battu avant sa mort, ce qui a suscité des spéculations sur la manière dont il est mort.

Le directeur général de Gazprom Leonid Shulman, 60 ans, a été retrouvé mort dans son manoir avec plusieurs coups de couteau 1 crédit : East2West

COUTEAU “HORS DE PORTÉE”

Dans le même lotissement fermé de la région de Leningrad, Leonid Shulman – responsable des transports chez Gazprom Invest – a été retrouvé mort le 29 janvier.

Il a été découvert avec de multiples coups de couteau dans une mare de sang sur le sol de sa salle de bain.

Une note a été trouvée, dont le contenu n’a pas été divulgué, et la commission d’enquête russe aurait refusé de discuter des décès.

On rapporte qu’un couteau a été trouvé dans la baignoire, apparemment hors de portée.

Des soupçons ont été soulevés au sujet des cinq décès alors qu’ils surviennent au milieu d’un bouleversement de la propriété dans les entreprises russes.

Le changement a été déclenché par les sanctions occidentales qui ont gelé de nombreuses fortunes.

L’ingénieur et économiste Protosenya avait été chef comptable de la société Novatek, le plus grand producteur indépendant de gaz naturel de Russie, entre 2002 et 2014, puis vice-président.

Il avait une fortune de 440 millions de dollars, prétend-on.

Novatek est co-détenue par un ami proche de Poutine, Gennady Timchenko, et le géant privilégié avait récemment été exclu de l’édit du chef du Kremlin pour échanger l’énergie uniquement en roubles.

L’entreprise est également étroitement liée à Pyotr Kolbin, un ami d’enfance de Poutine, prétendument un « détenteur fantôme de la richesse de Poutine ».

“Ainsi, dans des circonstances étranges et similaires, les familles des dirigeants de deux sociétés privées clés gérant l’argent de l’entourage de Poutine sont mortes”, a déclaré Mozhem Obyasnit.

Le milliardaire Vasily Melnikov a été retrouvé mort aux côtés de sa famille le mois dernier Crédit : Twitter/Nexta_tv

‘LUTTER POUR CROIRE’

En mars, les corps du milliardaire russe Vasily Melnikov, de sa femme et de ses deux fils ont été découverts dans son appartement de luxe de la ville de Nizhny Novgorod, à 400 km à l’est de Moscou.

Tous sont morts de coups de couteau, selon le journal russe Kommersant.

Le journal cite des enquêteurs de la police, qui ont déclaré avoir déterminé que Melnikov avait tué sa famille avant de se suicider.

Cependant, des voisins et des proches se sont depuis manifestés et ont déclaré avoir du mal à croire que Melnikov aurait pu faire quelque chose d’aussi mal.

L’homme d’affaires avait été cadre de la société médicale MedStom, qui avait beaucoup souffert des sanctions économiques imposées à la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine, selon la publication ukrainienne Glavred.

Mikhail Watford, d’origine ukrainienne, a été retrouvé mort dans son manoir de Surrey le mois dernier Crédit : pixel8000

LE CRITIQUE DE POUTINE RETROUVÉ MORT

Au début du mois de mars, à peine une semaine après le début de la guerre, la police de Surrey a été appelée dans la maison chic d’un magnat des affaires ukrainien, Mikhail Watford.

L’homme de 66 ans a été retrouvé pendu dans sa maison de 18 millions de livres sterling sur le domaine exclusif de Wentworth à Virginia Water.

Un voisin de Mikhail a affirmé qu’il lui avait dit que Poutine l’avait mis sur une liste noire.

Elle a également déclaré que M. Watford, connu sous le nom de Misha, était un ami du milliardaire russe Boris Berezovsky, retrouvé pendu chez lui à Ascot, Berks, en 2013.

M. Watford lui a dit que Berezovsky avait été assassiné par une agence de renseignement.

Le voisin a poursuivi : « J’ai du mal à croire que Misha se serait suicidé. Ça ne colle pas. »