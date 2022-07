Des indices effrayants qui ont révélé que Stacey Castor était une meurtrière après la mort de 2 maris et essayant d’encadrer et de tuer sa fille

Des indices REFROIDISSANTS ont conduit à l’arrestation d’une mère “Black Widow” qui a failli s’en tirer en tuant ses deux maris.

Stacey Castor s’est dépeinte comme une victime d’une tragédie tandis que la police a déterminé que le tueur de sang-froid avait tenté de tuer sa fille et d’accuser la fille de ses crimes d’horreur.

Stacey Castor a assassiné ses deux maris et a tenté de tuer sa fille et de la piéger, ont découvert des responsables du tribunal Crédit : ABC

Le premier mari de Stacey, Michael Wallace, est décédé d’une crise cardiaque apparente, ont déclaré des responsables Crédit : ABC

Son deuxième mari, David Castor, est mort d’un suicide apparent, mais les enquêteurs étaient méfiants lorsqu’ils ont trouvé une poire à dinde qui sentait l’alcool dans la poubelle de la maison de Stacey. Crédit : ABC

La fille de Castor, Ashley, a déclaré qu’une nuit, sa mère avait préparé un cocktail qui avait mauvais goût – le lendemain, elle s’est réveillée dans un hôpital où les détectives ont dit qu’il y avait une note de suicide dans laquelle elle a admis avoir assassiné son père et son beau-père. Crédit : ABC

Des responsables ont traduit Stacey en justice dans une affaire historique après qu’Ashley a déclaré à la police qu’elle n’avait jamais tenté de se suicider Crédit : ABC

La résidente de New York semblait profondément amoureuse de son premier mari Michael Wallace lorsque les deux se sont mariés en 1990.

Stacey Castor et Wallace ont eu ensemble deux filles nommées Ashley et Bree.

Cependant, le couple a eu sa juste part de luttes car Wallace aurait lutté contre la drogue et l’alcool “pendant longtemps dans sa vie”, a déclaré Castor à ABC News en 2009.

Malgré cela, des amis ont été surpris lorsque Wallace a été retrouvé insensible sur un canapé dans sa maison familiale et plus tard déclaré mort à l’hôpital.

“Cela semblerait une chose parfaitement évidente d’autopsier un homme adulte en bonne santé, qui s’allonge sur son canapé et meurt”, a déclaré Michael Benson, auteur d’un livre sur le cas de Castor.

“Mais les médecins ont dit à Stacey qu’ils pensaient que c’était une crise cardiaque”, a déclaré Benson.

Wallace avait 38 ans lorsqu’il est décédé.

La soi-disant Black Widow a épousé son deuxième mari David Castor en août 2003 et a pris son nom de famille.

Tous deux avaient des enfants issus de mariages précédents. David avait un fils adulte tandis que Stacey avait ses filles.

Deux ans plus tard, la femme a appelé le 911 disant que David ne s’était pas présenté au travail et l’a enfermée hors de leur chambre la veille.

Le sergent Michael Norton du bureau du shérif du comté d’Onondaga a raconté Stacey décrivant le comportement de son mari en disant: “David s’est énervé, a pris une bouteille de Southern Comfort, est entré dans la chambre et s’est enfermé, et aurait été ivre – ne sortirait pas.”

La police a répondu à l’appel de Stacey et a trouvé David Castor mort dans sa chambre d’un suicide apparent.

Sur les lieux, la police a trouvé un verre sur sa table de chevet contenant de l’antigel et une cartouche de ce truc sous le lit.

Les responsables ont alors découvert une poire à dinde dans la poubelle de la cuisine qui sentait l’alcool et ont commencé à suspecter un acte criminel.

David avait tout légué à Stacey et ses filles dans son testament, laissant mystérieusement de côté son propre fils.

“La police soupçonne que les deux maris de Stacey Castor ont été empoisonnés avec de l’antigel – une mort douloureuse qui conduit à la formation de cristaux dans les organes de la victime”, a rapporté ABC News.

Les enquêteurs ont raconté que le médecin légiste avait découvert qu’ils étaient “chargés de cristaux”, les amenant à trouver plus d’informations sur l’implication présumée de Stacey.

Alors que les autorités recherchaient plus d’informations susceptibles d’inculper Castor pour les décès, les plans diaboliques de la mère étaient loin d’être terminés.

Mère Stacey a proposé qu’elle et Ashley prennent un verre pour célébrer son 21e anniversaire plus tôt, a déclaré l’ancienne détective Valerie Brogan.

Ashley a dit à la police qu’elle avait bu un cocktail que sa mère avait préparé et qu’elle s’en souvenait qu’il n’avait pas très bon goût.

La fille a dit que la mère lui avait donné une paille pour que la boisson descende plus facilement.

Après avoir bu le cocktail, Ashley s’est sentie fatiguée et est allée se coucher.

Le lendemain, sa sœur Bree a découvert qu’Ashley respirait à peine et a crié à leur mère.

Stacey a appelé le 911 et a dit au répartiteur qu’Ashley avait consommé de l’alcool la nuit précédente et pas mal de doses de médicaments.

Les responsables ont déclaré qu’Ashley était “à 15 minutes de la mort” lorsqu’elle a été sauvée par les premiers intervenants qui ont découvert qu’elle avait un cocktail de médicaments dans son système.

La police a trouvé encore plus de détails concernant l’expérience de mort imminente d’Ashley.

“Je lui ai dit qu’il y avait une note de suicide indiquant qu’elle avait tué son père et son beau-père”, a déclaré le sergent Norton.

“Elle m’a regardé avec des yeux très écarquillés et a carrément dit:” Je n’ai pas essayé de me suicider, et je n’ai pas non plus laissé de note de suicide. Elle a également nié avoir tué son père et son beau-père.

Les autorités ont emmené Stacey Castor devant le tribunal où ils ont déterminé qu’elle avait menti au sujet de la mort de son mari et de la tentative de suicide de sa fille.

En 2009, Castor a été condamnée à 51 ans de prison à vie où elle est décédée de causes naturelles à 48 ans.

Elle a maintenu son innocence jusqu’à sa mort.

Un spécial mettant en lumière l’affaire sauvage contre Stacey sera présenté dans un épisode spécial du jeudi 20/20 d’ABC.