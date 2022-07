Des indices effrayants laissent la famille avec un “mauvais pressentiment” après que la surveillance montre une mère qui a disparu avec son ex et son tout-petit lors d’un voyage de camp

La sœur d’un homme DISPARU craint “qu’il ait perdu la tête” lorsqu’il a disparu avec son ex-amant et leur tout-petit il y a trois semaines.

Nicholas Hansen aurait emmené Jill Sidebotham et leur fille de deux ans Lydia en camping le 27 juin, mais le trio n’a pas été vu depuis un voyage dans un Walmart au Mexique, dans le Maine, le 2 juillet.

Nicholas Hansen, Jill Sidebothom et la fille de deux ans de Jill, Lydia, ont été vus pour la dernière fois dans un Walmart le 2 juillet Crédit : Facebook/Service de police de Sanford Maine

La sœur de Hansen a déclaré au Sun qu’elle pensait que Mme Sidebotham et Lydia étaient en danger Crédit : Facebook/Service de police de Sanford Maine

La police de Sanford, dans le Maine, appelle le public à obtenir des informations et a reçu plus de 40 à 50 pourboires, a déclaré la police au Sun la semaine dernière. Crédit : Facebook

Kris Martin, la sœur de Hansen qui est en train d’obtenir la tutelle des deux autres enfants de son frère, a déclaré qu’elle pensait que Mme Sidebotham et Lyida étaient en danger.

“Il n’est pas dans l’état d’esprit le plus stable”, a-t-elle déclaré au Sun dans une interview exclusive.

“Il a erré d’un travail à l’autre au cours des deux dernières années.

“Nous avons essayé de lui demander de l’aide, mais il a dit qu’il n’en avait pas besoin.”

La semaine dernière, la police a publié des images de surveillance comprenant une photo de Hansen tenant Lydia et Jill marchant derrière eux.

“On dirait que Lydia ne veut pas être tenue par lui”, a déclaré Martin. “C’est aussi bizarre que Jill suive derrière, presque de manière protectrice.

“Son attitude semble aussi énervée. Je l’ai pratiquement élevé, donc je peux bien le lire.”

Le trio a apparemment disparu depuis qu’il a été vu à Walmart.

Le lieutenant de police de Sandford, Matthew Gagné, a déclaré au Sun la semaine dernière : « Rien n’indique qu’ils soient en danger », et ils ont reçu plus de 40 à 50 pourboires.

Chaque jour, la recherche se poursuit, plus Martin s’inquiète pour leur sécurité.

“Je suis frustré par la police”, a déclaré Martin. “Je ne pense pas qu’ils me prennent au sérieux.”

POURQUOI ALLERONT-ILS AVEC HANSEN ?

À l’aide d’un drone, la police a confirmé que Hansen, Mme Sidebotham et Lydia se trouvaient au camping Coos Canyon le 29 juin, à environ 15 miles au nord du camping.

Martin a dit ne pas savoir s’ils ont fait ce voyage de leur plein gré ou si son frère “tenait quelque chose au-dessus de sa tête ou menaçait Lydia”, mais la situation ne s’additionne pas.

Elle a dit que Hansen et Mme Sidebotham avaient une relation intermittente depuis quelques années, ils n’ont pas interagi depuis que Hansen aurait attaqué son fiancé de deux ans en 2021.

“S’il vous plaît, Jill ou Nicholas, contactez quelqu’un”, a plaidé Martin. “Pense à ta famille.”

“NOUS NE SAVONS PAS OÙ ILS SONT”

Lorsqu’on lui a demandé où Hansen pourrait aller, Martin a dit qu’elle ne pensait pas qu’il voyagerait en dehors de l’État et a dit qu’il “avait dû s’arrêter quelque part”.

Elle a dit qu’il avait un tatouage sur le mollet et que la seule façon pour elle de le voir changer d’apparence était de se raser les poils du visage et la tête. Elle a également dit qu’il avait “des dents horribles et qu’il en manquait beaucoup”.

Il n’y a pas eu d’observations confirmées depuis Walmart, mais la police a demandé au public d’être à l’affût d’une Volkswagen Jetta 2005 argentée avec une plaque d’immatriculation du Maine 1563VJ.

La recherche a été bloquée par des défis géographiques dans l’État, a déclaré le lieutenant Gagné au Sun la semaine dernière.

La majeure partie du Maine est éloignée avec de petites populations et un service cellulaire médiocre, a déclaré le lieutenant du Sanford PD.

Ils ont envoyé plus de 40 conseils depuis l’annonce de leur disparition qui ont impliqué plusieurs régions du Maine et hors de l’État.

“Nous travaillons avec d’autres juridictions alors que nous recherchons des pistes”, a déclaré Gagné. “Nous espérons qu’ils sont toujours dans la région, mais nous ne savons tout simplement pas où ils se trouvent actuellement.

“Parce que ce n’est pas une affaire criminelle, nous sommes limités dans certaines choses.”

LES DERNIERS MESSAGES DU FIANCÉ ET DE MAMAN

La veille de leur départ – le 26 juin – Sidebothom et son fiancé Corey Alexander parlaient d’emménager dans leur nouvel appartement et il semblait y avoir de l’excitation.

“J’avais sorti mes affaires du stockage. Nous étions sur le point de commencer à déplacer ses vêtements”, a-t-il déclaré.

La mère de Mme Sidebothoma a averti sa fille de ne pas aller camper, selon une publication familiale sur Facebook.

Ron Sidebotham a déclaré au Boston Globe: “Ma femme a dit qu’elle avait essayé de l’arrêter mais [Jill] dit que tout irait bien.

Son téléphone aurait été éteint depuis le 28 juin, mais Alexander a affirmé avoir reçu des messages de son compte Facebook le lendemain.

Il a dit: “Je ne sais pas s’ils proviennent réellement de son téléphone ou non.”

Alexander ne croit pas que Hansen ait envoyé les messages mais craint que s’il les ait vus, “ils l’aient peut-être déclenché”.

Jill, sa fille Lydia et son ex-petit ami Nicholas Hansen, 38 ans, sont partis en voyage le 27 juin et ne sont pas revenus Crédit : Service de police de Sanford

La sœur de Hansen a déclaré au Sun que la position de son frère “avait l’air en colère” Crédit : Facebook/Service de police de Sanford Maine