Des indices cruciaux montrent que Kaitlin Armstrong VOULAIT être retrouvée après s’être enfuie pour un “meurtre” dans un triangle amoureux, dit un ami

KAITLIN Armstrong demandait à être arrêtée après avoir concocté un plan “fou” pour se cacher de la police lors d’une retraite de yoga au Costa Rica après avoir prétendument abattu sa rivale amoureuse, dit un ami.

L’homme de 34 ans, qui a été accusé du meurtre de Moriah Wilson, a été arrêté au Don Jon’s Surf and Yoga Lodge à Santa Teresa le 30 juin après 43 jours de fuite.

Kaitlin Armstrong est photographiée lors d’un cours de formation de professeur de yoga de quatre semaines à Bali vers 2018 Crédit : The US Sun

Quatre ans plus tard, elle est accusée d’avoir tué sa rivale amoureuse dans une rage jalouse Crédit : Document de police

Ce rival était le cycliste Moirah Wilson, 25 ans, qui a été retrouvé mort avec de multiples blessures par balle dans un appartement d’East Austin le 11 mai. Crédit : Instagram

Les enquêteurs ont déclaré avoir utilisé des techniques policières “à l’ancienne” pour retrouver Armstrong, notant qu’elle avait assisté à de nombreux cours de yoga au Costa Rica, ce qui a créé une trace écrite à suivre.

Armstrong avait même rempli la réception et enseigné occasionnellement des cours de yoga Vinyasa au Don Jon’s Lodge dans les semaines précédant son arrestation.

Le maréchal adjoint américain Brandon Filla a déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci qu’Armstrong “essayait vraiment de construire quelque chose où elle pourrait enseigner le yoga là-bas au Costa Rica”.

Une ancienne amie d’Armstrong, qui a étudié le yoga à ses côtés lors d’un cours d’enseignement intensif à Bali, en Indonésie, en 2018, a déclaré au US Sun que le meurtrier accusé était “stupide” de croire qu’elle pouvait recommencer sa vie dans le centre touristique animé de Santa Thérèse.

“C’est un peu bizarre ce qu’elle a fait”, a déclaré la source, qui a souhaité rester anonyme.

“Je veux dire, elle y a évidemment beaucoup réfléchi, mais en même temps, c’est comme si vous alliez fuir, aller au Panama, à Cuba, où vous ne pouvez pas être extradé ou quelque chose comme ça.”

La source a ajouté qu’ils étaient “très, très surpris” de l’endroit où Armstrong a décidé de se terrer et d’essayer d’échapper à la capture.

“Si vous étiez une personne intelligente en fuite, vous hiberneriez longtemps – longtemps, mais plus j’y pense, plus tout est fou.

“C’est fou d’avoir potentiellement assassiné quelqu’un, puis de retourner directement dans une ville animée – une ville touristique animée – et d’enseigner des yogas comme si de rien n’était.

“C’est dingue.”

ARMSTRONG « MÉCONNAISSABLE »

Au moment où Armstrong a été retrouvée par la police, elle avait radicalement modifié son apparence, teintant ses longs cheveux blonds roux d’une nuance de brun foncé et les coupant à la longueur des épaules, et aurait déboursé plus de 6 000 $ pour un travail de nez.

Elle aurait également utilisé plusieurs pseudonymes différents – Beth, Liz et Ari Martin – et voyageait dans la nation tropicale d’Amérique centrale avec l’utilisation frauduleuse d’un passeport qui appartiendrait à sa sœur cadette, Christine Armstrong.

La source du US Sun, qui n’a pas vu Armstrong depuis quatre ans, a déclaré qu’ils ne l’auraient probablement pas reconnue s’ils étaient passés à côté d’elle dans la rue.

“Je ne pense pas que je l’aurais reconnue tout de suite – je me serais probablement gratté la tête si je l’avais vue”, ont-ils déclaré.

“Si je n’avais pas su que tout cela s’était passé, je ne l’aurais pas reconnue du tout.”

La source a passé quatre semaines avec Armstrong lors d’une retraite à Canggu, Bali, en janvier 2018, pour apprendre à devenir instructeur de yoga Vinyasa.

Lors d’une cérémonie d’initiation au cours de 200 heures, Armstrong a dit en larmes au cercle de 25 autres participants qu’elle avait décidé de s’enfuir à Bali parce qu’elle voulait “changer quelque chose chez elle”.

Armstrong n’a jamais divulgué ce qu’était ce quelque chose, mais la participante a déclaré au US Sun que son raisonnement pour participer au cours était plus “sensible” et “triste” que la plupart.

“On pouvait dire que certaines personnes n’étaient pas vraiment satisfaites de leur situation actuelle à la maison – et elle était l’une d’entre elles”, a déclaré la source, qui a souhaité rester anonyme.

“La façon dont elle parlait, on pouvait dire qu’elle voulait s’améliorer [herself].

“Mais son âme… elle avait ce côté doux. Elle ne voulait pas avoir cette douleur à l’intérieur et elle cherchait un refuge ou un changement ou une guérison pour essayer d’éliminer [her] lutte intérieure.”

PROVOQUER UNE SCÈNE

Pendant la majeure partie du cours, Kaitlin – bien qu’elle ne soit jamais à court de sourire – a été décrite comme étant calme et réservée, ne parlant que lorsqu’elle avait besoin de parler.

Et même si elle était amicale avec tout le monde dans sa classe, elle ne semblait pas nouer d’amitiés étroites ou durables.

“Je pense qu’elle était plus solitaire à cet égard”, a déclaré la source.

“Elle ne s’est pas démarquée et elle ne voulait pas le faire; elle est juste restée en quelque sorte réservée à elle-même.”

La source a ajouté qu’ils n’avaient jamais vraiment “cliqué” avec Armstrong pendant toute la durée du mois qu’ils ont passé ensemble.

Toute chance de former un lien a été bloquée, ont-ils déclaré, après un incident impliquant Armstrong lors d’un dîner de groupe un soir au début du voyage.

“Nous étions tous ensemble, un groupe d’entre nous, peut-être sept d’entre nous, et nous étions allés dîner et sommes retournés chez l’un des gars de la maison du groupe qu’il avait louée.

“Elle a eu une sorte de crise de panique mineure parce qu’elle avait une petite réaction allergique à certains aliments… elle a vraiment réagi de manière excessive.”

Armstrong est photographié en train de profiter d’une soirée à Bali lors du voyage de 2018 Crédit : The US Sun

Armstrong semblait avoir une «douleur derrière les yeux» lorsqu’elle est arrivée pour le cours de quatre semaines Crédit : The US Sun

Armstrong a été accusé de meurtre au premier degré Crédit : The US Sun

Cependant, la source du US Sun dit qu’elle souriait toujours et semblait être en bonne position à la fin du voyage. Crédit : The US Sun

Après qu’une petite éruption cutanée soit apparue sur sa poitrine, Armstrong, généralement calme, a commencé à hyperventiler et à trembler dans ce que la source considérait comme une crise d’hystérie inutile.

“[It] semblait être une réaction un peu excessive à ce qui se passait », ont-ils déclaré.

« Elle était assez anxieuse… juste en quelque sorte tremblante et respirant fortement.

“C’était juste inutile de réagir comme ça… tout le monde savait ce qui se passait.

“C’était, vous savez, toute une scène.”

Armstrong s’est finalement calmé “lentement” après avoir reçu un antihistaminique et s’être adressé au groupe sur des tons calmes et apaisants.

Se considérant comme une “personne sans drame”, la source a passé le reste du voyage à garder Armstrong à distance.

“Après cette nuit, elle a réagi de manière excessive … Je n’ai jamais vraiment cliqué avec elle aussi bien par rapport aux autres personnes sur le parcours.

“Je n’ai jamais vraiment eu de conversations profondes avec elle, j’ai eu du mal à … c’était juste à cause de toute l’ambiance que j’ai ressentie cette nuit-là.”

‘LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE’

Après avoir terminé à Bali, Armstrong est retournée aux États-Unis pour reprendre son travail d’agent immobilier à Austin, au Texas.

En plus de voir quelques mises à jour de temps en temps sur Instagram d’Armstrong, la source n’entendrait plus parler d’elle avant quatre ans lorsqu’elle a été annoncée comme suspecte dans le meurtre de Moriah “Mo” Wilson.

Wilson, une star du cyclisme de 25 ans, a été abattu à Austin le 11 mai, peu après être sorti dîner avec le petit ami d’Armstrong, Colin Strickland.

Armstrong a été interrogée par la police le lendemain de la fusillade mortelle et a ensuite vendu sa voiture avant de s’enfuir à New York le 14 mai – trois jours avant qu’un mandat ne soit délivré contre elle.

Elle a ensuite fui pendant 43 jours, embarquant sur un vol United Airlines à destination de San Jose, au Costa Rica, en utilisant un “passeport frauduleux” où elle a subi une chirurgie plastique pour modifier son apparence et s’est cachée dans une auberge de surf et de yoga à 50 $ par nuit. à Sainte Thérèse.

Kaitlin était l’un des membres les plus calmes du groupe à Bali, ne parlant que lorsqu’elle devait Crédit : The US Sun

Après avoir terminé à Bali, Armstrong est retournée aux États-Unis pour reprendre son travail d’agent immobilier à Austin, au Texas. Crédit : The US Sun

On ne sait pas quand elle a commencé à sortir avec Colin Strickland, l’homme au centre du soi-disant meurtre du triangle amoureux Crédit : The US Sun

Colin Strickland est photographié à sa résidence à Austin, Texas, le 15 juin 2022 Crédit : MEGA pour The US Sun

La source du US Sun a déclaré avoir été stupéfaite d’apprendre que l’aspirant professeur de yoga doux mais doux qu’ils avaient rencontré quatre ans plus tôt était maintenant un fugitif à part entière en fuite pour meurtre.

“C’était un peu un moment” Woah “… juste un choc et de la confusion”, ont-ils déclaré, ajoutant qu’ils avaient été alertés du statut de fugitif d’Armstrong par un autre participant à la retraite de Bali.

“Tout le monde est essentiellement capable de tuer quelqu’un… mais je ne pensais pas, vous voyez quelqu’un à un cours de yoga et c’est un tueur simplement parce qu’il a une douleur à l’intérieur de lui ou un peu de tristesse dans ses yeux… ça ne m’a pas traversé l’esprit [that she’d ever allegedly do such a thing].

“Vous devez ressentir beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance … il doit y avoir quelque chose qui ne va pas en vous pour potentiellement faire quelque chose comme ça et le planifier également.”

‘UNE TRAGÉDIE’

La camarade de classe d’Armstrong de Bali a déclaré qu’elle était maintenant complètement méconnaissable de la personne qu’ils avaient rencontrée il y a quatre ans – à plus d’un titre.

“Je vois cela comme une tragédie pour toutes les personnes impliquées”, ont-ils déclaré.

“[Kaitlin] doit avoir traversé des batailles internes dont nous n’avons aucune idée, et accumulé avec un moment de folie, de jalousie, de rage et de tout [else].”

La source a fourni au US Sun des photos inédites de Kaitlin pendant leur cours de quatre semaines.

Repenser aux images d’elle maintenant est “déchirant”, a déclaré la source.

“C’est déchirant que quelqu’un soit maintenant dans cette position. Est-ce que je me sens désolé pour elle ? Oui, je le fais.

“Mais en même temps, elle n’aurait pas dû faire ce qu’elle a fait.

“C’est très s ** ty ce qu’elle a fait, prendre la vie de quelqu’un et maintenant elle doit faire face aux conséquences.”

Armstrong est actuellement détenue à la prison du comté de Travis, où elle est détenue pour meurtre au premier degré et vol de service au premier degré.

Sa caution a été fixée à 3,5 millions de dollars.