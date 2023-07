Des indices cachés dans le doodle bizarre de Poutine montrent comment le tyran craque sous la pression du coup d’État de Wagner, selon un expert

VLADIMIR Poutine a pris une pause dans la purge de ses généraux après le coup d’État de Wagner pour dessiner un doodle bizarre – et peut-être – révélateur.

Le président russe a été photographié en train de dessiner le smiley du dessin animé sur un tableau blanc alors qu’il visitait une exposition technologique à Moscou.

Poutine a assisté jeudi au forum Strong Ideas For A New Time à Moscou Crédit : EPA

Il a été photographié en train de dessiner un personnage bizarre sur un tableau blanc qu’un expert a maintenant déchiffré Crédit : EPA

Tracey Trussell a déclaré que son dessin dénonçait un « leader paranoïaque, déprimé et anxieux » Crédit : EPA

Le personnage à l’aspect étrange a été créé par le tyran au forum Strong Ideas For A New Time et a laissé les téléspectateurs perplexes quant à ce qu’il pourrait représenter.

Une graphologue de premier plan et experte en griffonnage, Tracey Trussell, dit que son dessin expose un leader paranoïaque, déprimé et anxieux alors que le style de dessin « puise dans notre subconscient, libérant toutes ces pensées et émotions refoulées, qui sortent de l’arrière de nos esprits ».

« Doodling nous permet de nous déconnecter et de siphonner le stress et la tension. Cela nous aide à traiter les émotions difficiles. C’est aussi une réflexion profonde déguisée, car cela nous aide à nous concentrer et à éclaircir nos esprits et potentiellement à susciter des moments d’ampoule – comme un remue-méninges. appareil », dit-elle.

Les yeux « grands ouverts »

Trussell a expliqué que les grands yeux droit donnent un aperçu de la façon dont Poutine « planifie déjà à l’avance ».

« Les grands yeux grands ouverts sont observateurs et prudents – ils visent à voir et à être vus – mais ils symbolisent également une paranoïa d’être observé », a-t-elle ajouté.

Et selon l’expert, les « simples lignes diagonales » pour les sourcils représentent également le pouvoir.

Le « sourire anguleux »

Bien que le style de bande dessinée d’un visage souriant « donne l’apparence d’un homme qui essaie de transmettre la convivialité et le sens de l’humour – quelqu’un qui est déterminé à rester optimiste – quelqu’un qui veut apparaître comme une personne – quelqu’un qui est chaleureux , bavard et empathique », le sourire du dessin révèle un sens plus sombre selon l’expert.

« La bouche souriante a un sourire anguleux ou une tique dans le coin révélant sa ténacité, qui est maintenant teintée d’anxiété et d’impatience », a-t-elle déclaré.

Les lignes ondulées verticales

Dans l’étrange croquis ressemblant à Bob l’éponge, Poutine a incorporé des gribouillis aléatoires pour encadrer le visage.

Trussell a expliqué que cela représente « la facilité avec laquelle la position de Poutine peut s’adapter et changer, car il réfléchit rapidement et est évasif.

« Mais en même temps, ces lignes indiquent également des signes de tension, de tension et d’anxiété et suggèrent que Poutine a du mal à faire face et pourrait potentiellement commencer à craquer », a-t-elle ajouté.

Les lignes ondulées ajoutent à la nature désordonnée du dessin qui en soi nous dit que « Poutine se sent stressé et sous pression ».

La forme du visage

L’expert a révélé que, comme la tête est tournée droit devant, cela pourrait signifier beaucoup en ce qui concerne son état d’esprit actuel.

« Le visage est de face et de taille assez grande, révélant la confiance et une nature égocentrique et à la recherche d’attention.

« Tout dépend de qui il est – en termes de rang, de dignité et de prestige – et il est totalement égocentrique et narcissique ».

L’utilisation du stylo rouge

Le tyran a dessiné sa bande dessinée bizarre en utilisant de l’encre rouge qui pourrait révéler des secrets cachés autour de son comportement, a affirmé l’expert.

« L’utilisation d’un stylo rouge est également significative et montre à quel point Poutine est courageux et passionné par sa cause, et comment il peut être audacieux, impulsif et impatient », a déclaré Trussell.

Parallèlement à ces caractéristiques, le graphologue a souligné que le nez crochu symbolise la persévérance, la détermination et l’entêtement, et que « la caricature peut aussi cacher la tristesse et révéler comment le doodler essaie de mettre un visage courageux sur les choses ».

Le clip du président russe dessinant son personnage est devenu viral sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs étant hystériques faisant des suggestions sur ce que pourrait être le dessin animé.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Une éponge mouillée ? Son autoportrait ? »

Un autre a déclaré: « Le dessin qui représente ‘Je suis un vieil homme, j’ai perdu la tête ».

Un troisième a commenté: « Sponge Bobski? »

« Je pensais que c’était Bob l’éponge jusqu’à ce qu’il mette les grandes oreilles », a écrit un autre utilisateur.

Un autre a ajouté : « Ce n’est pas un Picasso ».

Ce n’est pas la première fois que le dirigeant russe laisse les gens perplexes face à ses talents artistiques après avoir dessiné publiquement en 2013 lors d’une visite scolaire et affirmé : « C’est un chat. La vue arrière ».

Des soupçons ont également récemment éclaté autour de l’utilisation présumée de doublures corporelles par Vladimir Poutine après l’apparition d’un selfie en cire de lui.

Le président russe avait l’air étrangement rigide alors qu’il souriait avec son ami de longue date, le seigneur de guerre tchétchène Ramzan Kadyrov, mardi.

L’apparence rigide et plastique de Poutine a suscité de nombreuses spéculations – ainsi que des comparaisons avec un modèle de Madame Tussauds.

Il a rencontré son copain Kadyrov peu de temps avant de s’adresser à ses troupes à la suite du coup d’État du groupe Wagner.

Le chaos a explosé aux frontières sud de la Russie tard le 23 juin lorsque les troupes de Wagner ont pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don lors d’une prise de contrôle sans effusion de sang.

Bien que samedi, ils ont pris d’assaut l’autoroute M4, prenant le contrôle d’installations militaires dans les régions de Rostov et de Voronej alors qu’ils se rapprochaient de la capitale.

Anticipant la guerre urbaine, la Russie a réagi en plaçant des bétonnières sur les routes de Moscou et en établissant des lignes défensives sur les principaux ponts menant à la capitale.

Les mercenaires de la compagnie militaire privée n’étaient qu’à 200 km de Moscou lorsqu’ils ont abattu des armes et sont retournés dans des « bases » sur ordre tard samedi.

Prighozin – qui s’est depuis enfui en Biélorussie – a imputé une frappe aérienne russe présumée aux troupes de Wagner en Ukraine pour sa décision d’organiser une mutinerie.

Le chef Wagner a déclaré : « Nous avons commencé notre marche à cause d’une injustice. Nous sommes allés manifester notre protestation et non pour renverser le pouvoir dans le pays.

« Le but de la marche était d’empêcher la destruction de Wagner et de demander des comptes aux fonctionnaires qui, par leurs actions non professionnelles, ont commis un nombre considérable d’erreurs.

« La société l’exigeait.

Mais dans son discours de lundi, Poutine a affirmé avoir le contrôle en accusant sans fondement l’Occident d’être à l’origine de la mutinerie.

Après le coup d’État, le « général Armageddon » de Poutine aurait été arrêté alors qu’il était accusé d’avoir participé à la révolte armée du groupe Wagner.

Le général Sergey Surovikin – réputé pour ses manœuvres impitoyables – a des liens connus avec Yevgeny Prigozhin, le chef de l’armée des mercenaires wagnériens à l’origine de la rébellion de samedi.

Des responsables du renseignement chercheraient à savoir si l’ancien haut commandant russe « a aidé à planifier les actions de Prigozhin le week-end dernier », qui ont laissé la Russie au bord de la guerre civile.

Le tyran a pris la parole au forum lors de sa première sortie depuis le coup d’État du groupe Wagner Crédit : Getty

L’expert en griffonnage a également affirmé que son dessin révélait que le président se sentait « stressé et sous pression ». Crédit : AFP