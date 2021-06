Des indications préliminaires montrent que l’air de Surfside n’est pas toxique après l’effondrement d’une tour de 12 étages, selon le maire

Après une rencontre avec un ingénieur et un spécialiste de la qualité de l’air, « Je suis ressorti très bien d’avoir respiré toute cette fumée et tout ce que vous et moi respirions toute la journée, parce que c’était le pire jour », dit lundi. « J’ai encore un peu mal à la poitrine après avoir inhalé toute cette fumée. »

Burkett a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que les premières indications montraient que l’air n’était pas toxique. Ces commentaires sont intervenus après que Burkett a déclaré vendredi qu' »il n’est probablement pas sûr d’être ici » lorsqu’on lui a posé des questions sur la qualité de l’air.

Burkett a également déclaré à l’hôte Shepard Smith que les premiers intervenants qui s’occupaient de l’effondrement avaient tous un équipement de protection. La semaine dernière, Smith a demandé à Burkett si les intervenants avaient un tel équipement après en avoir vu certains sans couvre-visage.

Certes, le maréchal des pompiers de Floride, Jimmy Patronis, a déclaré lundi dans une interview séparée qu’il y avait eu des cas où certains premiers intervenants ne portaient pas de couvre-visage. « Cela peut parfois être un peu trompeur quand ils sont sur la pile, s’ils sont à l’air libre, s’ils travaillent à déplacer de gros débris, il y a un peu plus un environnement moins masqué », Patronis dit Smith.

Presque 370 membres de recherche et sauvetage en milieu urbain travaillent sur le site. UNE équipe de l’Institut national des normes et de la technologie enquêtera sur l’effondrement et identifiera et préservera les matériaux qui pourraient expliquer ce qui s’est passé. Lundi soir, 150 personnes étaient toujours portées disparues et au moins 11 personnes ont été confirmées décédées à Surfside.