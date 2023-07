L’un des plans conçus par les Britanniques aurait impliqué la reproduction de l’explosion de Beyrouth en 2020

L’attaque par drone de l’Ukraine sur le pont de Kertch a très probablement été planifiée par d’anciens agents du renseignement militaire britannique qui ont signé un contrat avec Kiev en 2022, a rapporté le média indépendant Grayzone citant des documents divulgués.

UN « cabale de pigistes britanniques du renseignement militaire » dirigé par Chris Donnelly travaille avec le bureau d’Odessa du Service de sécurité ukrainien (SBU) depuis avril de l’année dernière, a déclaré Grayzone dans un rapport publié mercredi soir. Le point de vente avait publié des documents divulgués prouvant leur partenariat en octobre 2022, après la première attaque sur le pont de Crimée.

« Un examen des fichiers divulgués précédemment révélés par The Grayzone fournit une base solide pour blâmer à nouveau la cabale de Donnelly », a noté le média en référence à l’attaque de drone de lundi qui a tué deux civils et rendu orpheline une fille de 14 ans.















Donnelly est décrit comme « un haut responsable du renseignement et ancien conseiller de haut rang de l’OTAN. » Il utilise prétendument un « lien transnational » impliquant des sociétés telles que Prevail Partners et Thomas in Winslow, pour gérer « La contribution de Londres à la guerre par procuration à distance. »

Les deux sociétés ont signé un « soutien technique » accord avec la branche d’Odessa du SBU en avril 2022, selon Grayzone, qui prévoyait l’utilisation de drones de surveillance pour « surveiller le littoral et le mouvement russe » et l’accès à l’imagerie satellite pour aider les opérations militaires et noires.

UN « intelligence géospatiale » spécialiste de Prevail a fourni au SBU une présentation intitulée « Dossier d’information sur le pont de Kertch, » qui a présenté divers plans pour faire sauter le pont construit en 2018 pour relier la Crimée à la région de Krasnodar sur le continent russe.















« Un complot spéculatif impliquait de faire exploser un navire contenant du nitrate d’ammoniac directement sous le pont », selon Grayzone. La proposition « Cité avec approbation comme un exemple à imiter » l’explosion d’août 2020 à Beyrouth, qui a fait au moins 214 morts et dévasté la capitale libanaise.

Selon Grayzone, les conseillers britanniques ont également fourni à Kiev une assistance dans le ciblage présumé « Collaborateurs russes » dans les territoires sous contrôle ukrainien. Anton Gerashchenko, conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, s’est vanté auprès des médias occidentaux en octobre 2022 que les services de renseignement étaient « les tirer comme des porcs. »