Des inconnus s’unissent pour aider après que le scooter a pris feu sur une route très fréquentée

Des merveilles peuvent se produire lorsque différentes personnes se réunissent pour une cause commune. Mettant en évidence la force de l’unité, une vidéo virale a attiré l’attention de Twitterati. Partagée sur Twitter par plusieurs personnes, la vidéo montre un homme et une femme en scooter sur une route très fréquentée. Le duo se rend compte que le dessous du véhicule a en quelque sorte pris feu et descend immédiatement de cheval. Ils se déplacent à une distance de sécurité, mais la flamme continue de brûler. C’est alors que la pleine puissance du moment qui devient viral se révèle.

Un certain nombre de personnes différentes continuent de s’avancer pour éteindre les flammes. Certains s’approchent avec des seaux d’eau, et certains jettent même des bouteilles d’eau dans les flammes. Un certain nombre d’étrangers s’unissent pour sauver le véhicule. Au final, la mise est sauvée par un homme qui se précipite plutôt héroïquement sur les lieux avec un extincteur et baigne le deux-roues avec. Les flammes sont enfin éteintes avec l’aide de ce groupe d’inconnus magnanimes.

En regardant l’homme qui est entré avec l’extincteur, de nombreux utilisateurs de Twitter ont plaisanté en disant qu’il semblait avoir attendu ce moment toute sa vie.

C’est ce que font les pauvres, aider tous ceux qui ont des problèmes sur la route.

Les riches ne descendront jamais de leur voiture pour aider en Inde.

De plus, les personnes les plus pauvres sont les premières à venir aider si quelqu’un tombe sur la route.#réalité https://t.co/wf4tnb9N3A — Clés de la justice (@iDivergent) 11 octobre 2022

Le gars avec l’extincteur DCP a attendu ce moment toute sa vie. https://t.co/OJjWQKWPPm – Rajat Rana (@Rxajat) 11 octobre 2022

Les fans de Rohit et les fans de VIRAT avaient désespérément besoin de ce genre d’Ekta https://t.co/p77SRtmRrk — ROLEX.SIR😎 (@BannaSman95329) 11 octobre 2022

Cet oncle extincteur attendait ce moment toute sa vie 😂🔥 https://t.co/kAyED95SkC -Rohith (@rohithk13) 10 octobre 2022

Chaque propriétaire d’extincteur — Zoloft🌙 // inactif (@imRiya__) 11 octobre 2022

Cela ne peut se produire qu’en Inde. Main dans la main pour éviter la catastrophe💕 pic.twitter.com/FU0ss3olZ2 – Susanta Nanda (@ susantananda3) 11 octobre 2022

L’incident pointe certainement vers le pouvoir de l’unité dans la diversité.

