Les câlins parlent plus que les mots. Le sixième jour de la semaine de la Saint-Valentin en cours, quand l’amour est dans l’air, est réservé aux câlins. C’est l’occasion idéale d’exprimer votre amour à votre être cher si vous n’avez pas encore trouvé les bons mots. Les câlins guérissent, alors donnez à votre partenaire un câlin chaleureux et serré ce jour-là. L’une des plus belles expressions d’amour, les câlins ont certains bienfaits prouvés pour la santé, efficaces contre la dépression, la solitude et même les maux physiques. Embrasser quelqu’un peut améliorer instantanément sa journée et lui remonter le moral, aidant à traverser les moments difficiles de la vie. Alors que les gens du monde entier célèbrent cette journée spéciale, voici quelques avantages et effets positifs sur la santé provoqués par les câlins que vous devriez connaître.

Réduit les niveaux de stress:Selon les recherches, les hommes et les femmes bénéficient tous deux des câlins. Cela est vrai, surtout les jours où il y a un conflit. Un article publié dans PLOS One par l’Université Carnegie Mellon a révélé qu’un câlin peut aider à réduire le stress après une dispute et avoir un effet positif sur l’humeur.

Abaisse la tension artérielle: Votre corps libère de l’ocytocine, connue sous le nom d ‘«hormone du câlin», lorsque vous étreignez, touchez ou vous asseyez près de quelqu’un. Cette hormone peut aider à réduire l’anxiété et vous détendre, ce qui peut réduire efficacement la pression artérielle. Une étude a affirmé que les femmes qui étreignaient plus souvent leur partenaire romantique avaient le plus de bienfaits de l’ocytocine.

Aide à soulager la douleur: Les étreintes peuvent effectivement relâcher les tensions et aider à apaiser les douleurs et les courbatures. Une étude a suggéré que le toucher thérapeutique peut s’avérer être une forme de traitement efficace pour améliorer la qualité de vie et soulager la douleur.

Améliore le sommeil:Faire face à une sorte de trouble du sommeil est devenu un phénomène courant ces derniers temps. Ceux qui ont une mauvaise qualité de sommeil doivent savoir que les câlins peuvent améliorer considérablement le sommeil. Une étude de la National Sleep Foundation (NSF) a conclu que quelques minutes de contact avec un partenaire et de câlins avant de dormir peuvent améliorer sa qualité.

Renforce l’immunité:Les câlins peuvent en fait être étonnamment efficaces pour renforcer votre immunité. Une étude de l’Université Carnegie Mellon a révélé que les câlins peuvent améliorer l’immunité en combattant le stress, connu pour affaiblir souvent le système immunitaire. Les personnes aux prises avec des conflits en cours sont plus susceptibles de tomber malades en raison d’un stress accru.